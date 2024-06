per Mail teilen

Der kleine Pfälzer Kirchentag wird diesen Sonntag in Otterbach im Kreis Kaiserslautern erstmals groß gefeiert. Alles wichtige, was es zu der Feier zu wissen gibt, lesen Sie hier.

Warum wird der kleine Pfälzer Kirchentag in Otterbach gefeiert?

Der große evangelische Kirchentag findet deutschlandweit alle zwei Jahre statt. Es kommen aber immer weniger Menschen dorthin, sagt Tanja Schraß, Vorsitzende des Landesausschusses Kirchentag Pfalz. Deshalb hatte der Landesausschuss die Idee, in der Pfalz einen kleinen Kirchentag zu veranstalten, um Lust auf den großen Kirchentag in Hannover nächstes Jahr zu machen. Zunächst hatte man auch andere Orte im Blick. Die Wahl fiel dann auf Otterbach, weil die Vorsitzende Tanja Schraß auch im Dekanat in Otterbach tätig ist. Deswegen kennt sie die Ortschaft und auch die Menschen dort, was die Organisation erleichtert hat.

Eigentlich sei der Tag nicht so groß geplant gewesen, sagt Schraß. Sie habe Referenten angefragt und irgendwann haben sich viele Menschen aus allen Richtungen von sich aus bei ihr gemeldet. Im Laufe der Vorbereitungen ist dann auch die katholische Kirche eingestiegen. Die katholische Kirche in Otterbach stellt zum Beispiel ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und hat einen Weinstand. Auch der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, ist an einem Programmpunkt beteiligt.

Der Tag fördert die Gemeinschaft in Otterbach, denkt Tanja Schraß. Viele Menschen aus dem Ort haben bei der Organisation geholfen. Auch ortsansässige Vereine machen mit, wie die Reservistenkameradschaft Otterbach, die Suppe und Gegrilltes anbietet, oder die Jugendfeuerwehr, die Getränke verkauft.

Also ich glaube schon, dass Otterbach auch wieder ein bisschen mehr zusammenrückt. Die Menschen, wenn man durch den Ort läuft, die freuen sich drauf, die sind gespannt. Die sind gespannt, was Kirche so alles zeigt und präsentieren kann. Die freuen sich auf den Tag und auf die Gemeinschaft.

Tanja Schraß freut sich riesig auf den kleinen Pfälzer Kirchentag in Otterbach. SWR

Wie viele Menschen haben die Veranstaltung auf die Beine gestellt?

Insgesamt sind 120 Menschen bei der Organisation des Kirchentags beteiligt. Etwa 50 Helfende haben bei den Vorbereitungen geholfen und übernehmen Schichten am Tag selbst. Weitere 70 Menschen wirken beim Programm mit: Aus der ganzen Pfalz kommen Menschen aus Politik, Kirche, Sport und Musik. Darunter sind aber auch überregionale Persönlichkeiten, wie Sängerin Patricia Kelly. Dazu kommen noch über 40 Mitwirkende vom Zentrum Jugend und Kinder, die ein eigenes Programm anbieten.

Was sind die Highlights des kleinen Pfälzer Kirchentages?

Von Kabarett über Musik bis hin zu Themen, die die Welt bewegen: Mit 40 Veranstaltungen wird ein buntes Programm präsentiert. Zum Beispiel erzählt Stargast Patricia Kelly von ihrer Krebserkrankung und den Schattenseiten ihres Erfolgs und warum sie darin eine Chance gesehen hat. Außerdem spricht Markus Merk, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, mit FCK-Insidern und mit Marianne Wagner, der Oberkirchenrätin der Landeskirche Pfalz, über Fußball und Religion. Ein ökumenisches Gespräch gibt es zwischen der evangelischen Kirchenpräsidentin der Pfalz, Dorothee Wüst und dem Bischof von Speyer. Zusammen mit Landrat Raß Leßmeister (CDU) und Sprechern der CDU und SPD wird das Thema "Kirche unterwegs in krisenhaften Zeiten" diskutiert. Das musikalische Highlight ist das Abschlusskonzert von Stephan Flesch und Elmar Federkeil. Die Musiker aus Kaiserslautern und Saarbrücken spielen Songs von Phil Collins bis Ed Sheeran. Von 18:30 Uhr bis 19 Uhr kann man in der Schulturnhalle der Goetheschule ihrer Musik lauschen.

Wo kann man parken und welche Straßen sind gesperrt?

Parken kann man auf den Parkplätzen aller Supermärkte im Ort und auch bei DM und KiK. Otterbach hat auch einen Bahnhof, also kann auch mit Zug und Bus angereist werden. Aus den Kirchendekanaten kommen Reisebusse. Die Gartenstraße bei der protestantischen Kirche ist für den ganzen Tag gesperrt, weil sie für den Markt der Möglichkeiten genutzt wird. Sonst sind alle Straßen im Ort frei.