In Nürnberg hat der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. Am Donnerstag standen unter Teilnahme von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem Diskussionen zur Klimakrise, zum Krieg in der Ukraine und vor allem zur Demokratie auf dem Programm. Unter den zehntausenden Gläubigen vor Ort sind auch viele aus Rheinland-Pfalz, zum Beispiel die evangelische Jugend der Pfalz.