Atlantische Akademie: Neues US-Hauptquartier in Sembach erhöht Sicherheit in Pfalz

Das neue US-Hauptquartier in Sembach (Kreis Kaiserslautern) koordiniert nach Angaben des US-Militärs die Luft- und Raketenabwehr der Amerikaner in ganz Europa. Laut der Atlantischen Akademie erhöht die Einrichtung die Sicherheit in der Region.

Anfang Oktober wurde das neue Hauptquartier in Sembach von der US-Armee aktiviert. David Sirakov von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern sagt, dass der neue Stützpunkt keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sei. Das Hauptquartier sei bereits 2018 geplant gewesen.

Nähe zur NATO-Kommandozentrale in Ramstein von Vorteil

Die Atlantische Akademie in Kaiserslautern informiert im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung seit rund 25 Jahren unter anderem über die Politik der USA und ihre Auswirkungen auf Europa. Nach Angaben von Sirakov ist die Nähe zur NATO-Kommandozentrale und der US-Luftwaffe in Ramstein strategisch besonders geeignet, auch die europäische Raketenabwehr von dieser Region aus zu koordinieren. Sie werde dadurch verbessert. Die Gefahr einer militärischen Bedrohung für die Region rund um Kaiserslautern und Ramstein steige laut Sirakov dadurch nicht, sondern mache sie eher besonders sicher.

US-Militär betont Bedeutung von Sembach

Bereits während des Kalten Krieges diente das Gelände in Sembach schon einmal als Militärflugplatz. Nach Angaben eines Militär-Sprechers hat die Reaktivierung als US-Hauptquartier vor allem taktische Gründe. Dadurch werde unter anderem auch die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsbündnis NATO gestärkt.

Der Tower des ehemaligen Flugplatzes in Sembach. SWR

Führung aller europäischen Luft- und Abwehrkräfte

Das neue Hauptquartier in Sembach soll künftig die Führung aller Luft- und Raketenabwehrkräfte des US-Militärs in Europa übernehmen. Dazu zählten auch Bataillone im bayerischen Ansbach und in Baumholder im Kreis Birkenfeld. Bereits im Juni hatte der amerikanische Präsident Joe Biden auf dem NATO-Gipfel in Madrid angekündigt, dass die neue Luftabwehrartilleriebrigade aktiviert werde.

Keine offiziellen Informationen für Anwohner

Die Anwohner rund um das neue US-Hauptquartier in Sembach haben von den Amerikanern vor Ort bislang keine offiziellen Informationen erhalten. Der Sembacher Bürgermeister Fritz Hack (SPD) sagte, dass man von den Amerikanern auch sonst nicht viel mitbekomme. Sie fahren durch das Dorf zum Stützpunkt, mehr Berührungspunkte gebe es aber nicht, erklärt er. Er findet das schade, denn als die Amerikaner früher bereits auf dem Gelände waren, sei der Kontakt ziemlich eng gewesen.

Auch in Winnweiler wusste man nichts von der Reaktivierung

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, Rudolf Jacob (CDU), auf deren Gemarkung der größte Teil des reaktivierten Stützpunktes liegt, erklärt, dass er von den Plänen und der neuen Nutzung auch nur aus Pressemitteilungen erfahren hat. Er sieht es eigenen Angaben nach pragmatisch. Die Amerikaner werden sich schon bei uns melden, wenn sie etwas brauchen, sagt er. Reaktionen aus der Bevölkerung gebe es bislang auch keine. Die Anwohner stehen der Reaktivierung des Stützpunktes offenbar recht neutral gegenüber, vermutet Jacob.