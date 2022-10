Neues US-Hauptquartier in Sembach

Die US-Armee hat in Sembach ein neues Hauptquartier der Luftwaffe aktiviert. Nach Angaben der US-Streitkräfte in Europa war der Ausbau der Luftverteidigung schon lange geplant.

Bereits während des Kalten Krieges diente das Gelände in Sembach schon einmal als Militärflugplatz. Nach Angaben eines Sprechers hat das Hauptquartier der Luftwaffe vor allem taktische Gründe. Dadurch werde unter anderem auch die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsbündnis NATO gestärkt.

Führung aller europäischen Luft- und Abwehrkräfte

Das neue Hauptquartier in Sembach soll künftig die Führung aller Luft- und Raketenabwehrkräfte der US-Armee in Europa übernehmen. Dazu zählten auch Bataillone im bayerischen Ansbach und in Baumholder im Kreis Birkenfeld. Bereits im Juni hatte der amerikanische Präsident Joe Biden auf dem NATO-Gipfel in Madrid angekündigt, dass die neue Luftabwehrartilleriebrigade aktiviert werde.