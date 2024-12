per Mail teilen

An einem Gymnasium in Pirmasens gab es einen handfesten Streit zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Jetzt darf der Lehrer erst mal nicht mehr arbeiten.

An einem Gymnasium in Pirmasens hat es vergangene Woche offenbar eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und einem Schüler der achten Klassenstufe gegeben. Jetzt ist der Lehrer bis auf weiteres vom Dienst befreit worden, wie die zuständige Aufsichtsbehörde ADD auf Nachfrage mitgeteilt hat. Die ADD ist die Schulaufsicht der Schulen in Rheinland-Pfalz.

Nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch sei der Lehrer erst einmal mit anderen Aufgaben betraut worden. Noch am Freitag habe es ein Gespräch mit der Lehrkraft und der Schulaufsicht gegeben. Jetzt wurde er laut Schulaufsicht bis auf weiteres vom Dienst befreit. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Lehrer und Schülerinnen und Schülern seien der ADD schon länger bekannt gewesen. Handgreiflich sei es dabei jedoch bisher nie geworden.

Elternbeirat der Schule hat versucht zu vermitteln

Das bestätigt auch der Elternbeirat der Schule. Probleme zwischen dem Lehrer und Schülerinnen und Schülern gebe es schon seit langem. Immer wieder sei der Beirat bereits vermittelnd zwischen Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer aufgetreten. An der Schule habe es schon einige Gespräche gegeben, die das Problem thematisierten. "Die Schule hat alles gemacht, was sie machen konnte", sagt die Vorsitzende des Beirats.

Auch der Elternbeirat hatte sich auf Nachfrage dafür ausgesprochen, dass der Lehrer nicht wieder unterrichtet. Der Beirat wünsche sich ein klares Statement, dass so ein Verhalten nicht akzeptiert wird, so die Vorsitzende. In den kommenden Tagen möchten der Elternbeirat und die Schulleitung noch ein Gespräch wegen des Vorfalls führen.

Ermittlungen zu Vorfall an Schule in Pirmasens laufen

Laut Polizei stritten sich Schüler und Lehrer erst mit Worten, später sei es zu "Handgreiflichkeiten" gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt, was genau dort passiert ist und warum. Der Fall wird in den Sozialen Medien umfangreich diskutiert.