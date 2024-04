Lagerhalle in Ramstein-Miesenbach mit Chemikalien geflutet

per Mail teilen

Eine Mischung aus knapp 1.000 Litern Chemikalien und Frischwasser ist in einer Lagerhalle in Ramstein-Miesenbach ausgelaufen. Ins Erdreich drang laut Polizei nichts, die Kosten für die Entsorgung werden aber teuer.

Ein Mitarbeiter sah am Montagmorgen die Flüssigkeit auf dem Boden der Lagerhalle in Ramstein-Miesenbach und alarmierte die Rettungskräfte. Nach Angaben der Polizei drang eine rot-braune Imprägnier-Flüssigkeit vermutlich durch einen Riss in einem Schlauch zusammen mit dem Wasser aus.

Flüssigkeit sickert im Kreis Kaiserslautern nicht ins Erdreich

Wie die Beamten weiter mitteilen, sickerte das Gemisch aber nicht ins Erdreich. Eine Bodenwanne unter dem Gebäude habe das verhindert. Was die Gründe für den Schaden an dem Schlauch sind, wird nun ermittelt. Die Chemikalien müssen nach Angaben der Mitarbeiter zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 4:30 Uhr, ausgelaufen sein.

Laut Polizei wird die Reinigung und Entsorgung einiges kosten. Die Beamten gehen hier von einem sechsstelligen Betrag aus.