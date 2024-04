Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Samstag, 20. April

++ Bergbauwelt Imsbach mit neuer Attraktion ++

10:47 Uhr

Die Bergbau-Erlebniswelt Imsbach startet morgen in die neue Saison. Und da gibt es ein neues Highlight: Eine Familienführung in der Grube "Maria". Besucher können dort jetzt dem "Geheimnis des Grubenschatzes" auf den Grund gehen. Organisiert wird das Ganze vom Förderverein Imsbach. Der Vorsitzende André Ebbing erklärt, dass es bei der Führung eine spannende Geschichte gibt. Es geht um einen Räuberschatz. Bei der Familienführung können kleine und große Abenteurer mit zwei Grubenforschern zusammen in die Grube gehen. Die Kinder können mithelfen, Rätsel lösen und auch selbst mal ausprobieren, wie die Arbeit eines Bergmannes war - und im besten Fall vielleicht auch das Geheimnis des Schatzes lüften. Weil die neue Führung morgen bereits ausgebucht ist, bietet der Förderverein einen zweiten Termin am 16. Juni an. Interessierte können sich im Tourismusbüro Winnweiler anmelden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Größte Tuba der Welt auf Burg Lichtenberg ++

10:45 Uhr

Wer die größte Tuba der Welt in Aktion sehen will, der sollte am 10. Mai auf die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel kommen. Für ein Musikvideo werden außerdem noch Komparsen und Musiker gesucht, die Teil des Orchesters oder des Publikums rund um die Tuba werden wollen. Es wird das erste Mal sein, dass das Instrument in einem Orchester zu hören sein wird, teile die Kreisverwaltung mit. Interessierte können sich bis zum 7. Mai per Mail bei der Kreisverwaltung Kusel anmelden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Tag der offenen Hochschule in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken ++

8:35 Uhr

Die Hochschule Kaiserslautern lädt heute zum Tag der offenen Hochschule ein. Er findet ab 10 Uhr an allen drei Standorten in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken statt. Interessierte können sich über die verschiedenen Studiengänge informieren. Außerdem gibt es zahlreiche Vorführungen, Experimente und Workshops. Zum Beispiel kann man Tiny Houses oder einen selbstgebauten Rennwagen besichtigen. Am Standort Pirmasens können Interessierte das Gelände der Hochschule auch bei einem Campus-Lauf erkunden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Keine Vorfälle bei Demos wegen AfD-Veranstaltung in Einselthum ++

7:43 Uhr

In Einselthum im Donnersbergkreis hat ein Auftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla am Abend im Vorfeld für viel Aufregung gesorgt. Gleich zwei Demonstrationen hatten sich zur Veranstaltung angekündigt. An der Demo von AfD-Sympathisanten nahmen lediglich fünf Menschen teil. An der Kundgebung vom Arbeitskreis "Aktiv gegen Rechts" beteiligten sich rund 150 Menschen. Laut Polizei ist alles ruhig verlaufen. Mehr dazu in unserem Artikel:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Sportübersicht am Wochenende ++

6:44 Uhr

Vielerorts finden am Wochenende verschiedene Sportveranstaltungen statt. Hier eine kleine Auswahl:

Der FK Pirmasens will den 2. Platz in der Oberliga verteidigen, damit hätte "die Club" nämlich weiterhin die Chance, in die Aufstiegsrunde zu kommen. Gegner am Sonntag ist Cosmos Koblenz. Der SV Morlautern bekommt es heute schon mit Pfeddersheim zu tun. Nachdem die Handballer des TuS Dansenberg letzte Woche ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt haben, empfangen die Dansenberger am Samstagabend Saarlouis. Keine einfache Aufgabe, Saarlouis aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Und in der Tischtennis-Regionalliga steigt am Samstagabend bei den Frauen der TSG Kaiserslautern das Spitzenduell. Die TSG - auf Platz 2 - muss gegen den Tabellenersten Rastatt ran.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ FCK erhält Lizenz für 2.Liga ++

6:40 Uhr

Der 1. FCK hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Zweitliga-Lizenz für die kommende Saison erhalten. Alle Kritierien dafür hat die DFL nach Angaben des FCK überprüft und genehmigt. Für den 1. FC Kaiserslautern gebe es lediglich eine Auflage im Bereich der Stadioninfrastruktur. Nähere Angaben machte der FCK dazu nicht. Ob die Roten Teufel allerdings überhaupt in der nächsten Saison noch in der 2. Liga spielen, ist noch ungewiss. Die Mannschaft befindet sich mitten im Abstiegskampf, könnte aber heute mit einem Sieg gegen Wiesbaden wichtige Punkte holen. Das Spiel beginnt um 13 Uhr.

Hier gehts zum Vorbericht:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.04.2024 um 6:30 Uhr.

Freitag, 19. April

++ "Verschickungskind" kam von Berlin nach Schweden ++

18:35 Uhr

Sie ist ein sogenanntes "Verschickungskind": Ende der 50er und in den 60er Jahren kam Marlies Staudte aus dem immer noch von Krieg gezeichneten Berlin nach Schweden. Für einige Wochen konnte sie dort den beschwerlichen Alltag zuhause vergessen. "Liebe statt Hiebe" gab es dort bei ihren Pflegeeltern, sagt sie selbst. Inzwischen ist sie 71 und lebt in Merzalben in der Südwestpfalz. Und von dort aus ist sie sehr oft auf Touren mit ihrem Wohnmobil unterwegs – und in Gedanken an ihrem Sehnsuchtsort. Die Landesschau Rheinland-Pfalz hat sie besucht:

++ Julian Krahl: Darum steigt der FCK nicht ab ++

18:05 Uhr

Gegen den SV Wehen Wiesbaden kann der 1. FC Kaiserslautern wieder auf Julian Krahl zurückgreifen - die prekäre Lage im Kampf gegen den Abstieg macht den FCK-Keeper nicht nervös. "Ich habe keinerlei Probleme, die mich einschränken. Ich bin voll einsatzfähig", so Krahl vor dem Keller-Duell des 1. FC Kaiserslautern gegen Wehen Wiesbaden. Was der Torhüter zur Situation des FCK im Tabellenkeller der 2. Bundesliga sagt, lesen Sie hier:

++ Doch keine Vollsperrung auf B48 bei Hochspeyer

17:28 Uhr

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat mitgeteilt, dass sich die Anlieferung der neuen Brückenteile verzögert. Die B48 sei deshalb dieses Wochenende doch nicht voll gesperrt. Momentan werde laut LBM die eingerichtete Vollsperrung bei Hochspeyer für notwendige Vorarbeiten genutzt. Im Laufe des Wochenendes soll die Sperrung aber für Autofahrer wieder aufgehoben werden. Mehr dazu hier:

++ Biosphärenakademie eröffnet ++

17:05 Uhr

Der Bezirksverband Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern hat in Lambrecht seine neue Biosphärenakademie eröffnet. Dort soll es dann Workshops geben. Hinter dem Begriff steht die teilweise umgebaute Pfalzakademie des Bezirksverbands. Das Tagungs- und Seminarhaus in Lambrecht sollte aufgewertet werden. Deshalb hat man den Eingangsbereich neu gemacht. Jetzt ist es ein mit Holzlamellen verkleideter Turm, eine neue Küche wurde eingebaut und es gibt eine Holzwerkstatt und ein Wasserlabor. Unter dem Begriff Biosphärenakademie setzen die Verantwortlichen noch mehr auf Umwelterziehung und Themen rund um den Pfälzerwald. Ansprechen will man damit vor allem Schulklassen und Familien mit Kindern. Gleichzeitig sollen so auch die 40 Zimmer in der Pfalzakademie besser gebucht werden. Der Umbau hat rund drei Millionen Euro gekostet. Etwa 1,2 Millionen Euro kamen dazu vom Land.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 16:30 Uhr.

++ Mutmaßlicher Kinderansprecher in psychiatrischer Klinik ++

16:28 Uhr

Ein Mann, der laut Zeugen in den vergangenen Tagen in Edenkoben und St. Martin wahllos Erwachsene und Kinder auf der Straße angesprochen hatte, ist laut Polizei mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik. Das habe die zuständige Kreisverwaltung verfügt. In den sozialen Netzwerken hieß es teilweise auch, dass der Mann in der Südwestpfalz Kinder angesprochen hätte. Das konnte die Polizei nicht bestätigen. Bei Facebook kursierten auch Bilder von dem Mann. Da solche Bilder laut Polizei Persönlichkeitsrechte verletzen, waren diese Veröffentlichungen strafbar, teilt die Polizei mit.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Pfadfinder bauen Insektenhotels ++

16:16 Uhr

In Rodalben im Kreis Südwestpfalz wird bis am Sonntag gewerkelt. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion bauen die Pfadfinder Insektenhotels, die sie anschließend in Rodalben aufstellen wollen. Ingesamt 15 Kinder und Jugendliche haben sich getroffen, um Hand anzulegen. Mehr dazu gibt es hier:

++ Große Feuerwehrübung in Baumholder ++

15:10 Uhr

Auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder findet am Samstag die größte Feuerwehrübung des Bereichs der Leitstelle Trier seit Jahrzenten statt. Viele Feuerwehren aus der Region Trier proben dabei den Katastrophenfall, teilt die Feuerwehr mit. Etwa 300 Einsatzkräfte aus der Eifel, dem Hunsrück und von der Mosel werden nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs des Kreises Birkenfeld, Matthias König, dabei sein. "Es ist geplant, dass mehrere Einheiten einen Waldbrand, der aus dem Truppenübungsplatz herausläuft, bearbeiten sollen, also bekämpfen sollen. Es geht dann auch darum, ein nahegelegenes Feriendorf, in dem in diesem Moment Kinder untergebracht sind, zu evakuieren", so König, der ergänzt: "Wir wollen die Abläufe trainieren. Die Kommunikation unter den Einheiten trainieren, die Kommunikation zur technischen Einsatzleitung, zum Verwaltungsstab in Absprache mit dem Landrat."



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Fall "Facebookparty" nach fünf Jahren juristisch abgeschlossen ++

13:31 Uhr

Das Amtsgericht Rockenhausen hat den Fall einer sogenannten Facebookparty in Sausenheim bei Grünstadt juristisch abgeschlossen. Insgesamt wurde gegen sieben Angeklagte verhandelt. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt – eine damals 16-Jährige hatte ihre Geburtstagsparty 2019 versehentlich öffentlich über Facebook angekündigt. Am Ende kamen über 400 Menschen, pöbelten und störten die Ruhe der Anwohner. Die Polizei musste die Party mit einem Großaufgebot auflösen, dabei griffen einige der Besucher auch die Polizisten an. Das Amtsgericht Rockenhausen hat gegen einen der Teilnehmer eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung ausgesprochen. Weitere drei Angeklagte müssen Geldstrafen zahlen. Drei Verfahren wurden eingestellt – eines, weil der Angeklagte schon in einem anderen Fall zu Gefängnis verurteilt worden war. Insgesamt hatte das Amtsgericht in allen Prozessen 31 Zeugen gehört.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Spaß in Mundart: Was Pfälzer bei schlechtem Wetter machen ++

11:55 Uhr

"Krimmelkuche", "en Bärmsche" backe oder vor die "Glotze hocke": Auch bei schlechtem Wetter gehen einem Pfälzer die Ideen nicht aus. Denn: Man kann es sich ja auch "dehäm gemietlisch mache". Hier gibt es eine neue Folge der Reihe "Spaß in Mundart":

++ DFB-Pokalfinale: FCK-Karten ausverkauft ++

11:26 Uhr

Die Tickets, die der FCK für das DFB-Pokalfinale in Berlin über seinen Onlineshop angeboten hat, sind ausverkauft. Nach Angaben einer Sprecherin waren die Karten innerhalb von zwei Stunden weg.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Busdepots in der Südwestpfalz von Demonstranten blockiert ++

9:40 Uhr

In Pirmasens, Zweibrücken und der Südwestpfalz fallen heute viele Busse aus. Wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mitteilt, werden derzeit mehrere Busdepots in der Südwestpfalz von Demonstranten blockiert. Hintergrund ist ein Streik der Gewerkschaft ver.di, der die gesamte Woche läuft. Im Rahmen des Streiks werden nun die Busdepots in der Südwestpfalz blockiert. Das heißt, dass die Busse gar nicht erst aus den Hallen kommen, selbst wenn es einen Fahrer gäbe. Betroffen sind laut QNV unter anderem die Linien von Zweibrücken nach Wallhalben, Martinshöhe, Maßweiler oder Pirmasens. Auch von Pirmasens aus fahren so gut wie keine Busse in die Dörfer im Kreis Südwestpfalz. Lediglich der Busverkehr im Dahner Felsenland, in Hauenstein, der Südpfalz und nach Landau sei laut QNV bisher nicht von den Streiks betroffen. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen für die Busfahrer 500 Euro mehr Gehalt und einmalig 3.000 Euro.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 9:30 Uhr.

++ Bei Tadano laufen Verhandlungen zum Stellenabbau ++

7:47 Uhr

Beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano laufen seit gestern die Verhandlungen zum geplanten Stellenabbau. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilt, habe es in einer ersten Verhandlungsrunde einen sachlichen Austausch gegeben. Tadano hatte im Februar angekündigt, 400 Arbeitsplätze in beiden Zweibrücker Werken abbauen zu wollen und das Werk auf dem Zweibrücker Flughafengelände komplett zu schließen. Am Dienstag wollen der Betriebsrat und die IG Metall die Belegschaft bei einer Betriebsversammlung über den aktuellen Stand informieren. Für die Verhandlungen mit der Geschäftsführung seien noch bis Ende Mai Termine vereinbart worden. Derzeit arbeiten etwa 1.200 Menschen bei Tadano in Zweibrücken.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.04.2024 um 7:30 Uhr.

++ AfD-Chef Tino Chrupalla in Einselthum ++

6:35 Uhr

Am Abend ist Chrupalla im Rahmen des Wahlkampfes für die bevorstehende Kommunalwahl in Einselthum im Zellertal unterwegs. Die Einselthumer sind damit gar nicht einverstanden - und demonstrieren.

Donnerstag, 18. April

++ Abriss von Friedenskirche in Hauenstein rückt näher ++

18:20 Uhr

Der Abriss der Friedenskirche in Hauenstein rückt näher. Bei seiner heutigen Sitzung will der Gemeinderat eine Firma für den Abriss beauftragen. In den kommenden vier Wochen soll es laut dem Ortsbürgermeister dann losgehen. Die Kirche wird abgerissen, weil sie in die Jahre gekommen ist und eine Sanierung der Gemeinde zu teuer war. Auf dem Gelände sollen Bauplätze entstehen. Die seien auch sehr gefragt - vor allem, weil sich der Abriss der Kirche um ein gutes halbes Jahr verzögert hatte. Unter anderem, weil unter dem Dach Asbest gefunden wurde.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 17:30 Uhr.

++ Neue Bänke in Kaiserslautern ++

17:15 Uhr

Seit heute gibt es in Kaiserslautern neue Sitzmöglichkeiten. Die Firma ACO Guss aus Kaiserslautern hat der Stadt 80 modern gestaltete Bänke geschenkt. Vier von ihnen wurden heute eingeweiht. Die Bänke sind nach dem Design eines Studenten der RPTU Kaiserslautern entstanden. Die Kaiserslauterer Firma ACO Guss hat sein Design dann in die Tat umgesetzt. Oder besser gesagt gegossen. Die Bänke bestehen aus hellgrauen, gusseisernen Segmenten, die vertikal nebeneinander angebracht sind. Das Besondere daran ist, dass man beliebig viele Segmente nebeneinander stecken und so die Länge der Bänke variieren kann. Außerdem sind die Lücken zwischen den einzelnen Teilen groß genug, um dazwischen sein Fahrrad abzustellen. Die ersten vier Bänke kommen vor das St. Franziskus Gymnasium und Realschule in Kaiserslautern. Laut der Stadt sind weitere Bänke an öffentlichen Orten und zum Beispiel auch im Siegelbacher Zoo geplant.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 16:30 Uhr.

++ K.o.-Tropfen: Der FCK sensibilisiert die Fans ++

16:58 Uhr

Es ist ein Thema, das zuletzt wieder die Runde machte: K.o.-Tropfen, die in Fußballstadien in Getränke gegeben worden sind. Mindestens einen solchen Fall gab es in Frankfurt. Der FCK sensibilisiert nun seine Fans. Mehr dazu gibt es hier:

++ Bürgerprojekte in der Südwestpfalz werden gefördert ++

15:35 Uhr

Im Kreis Südwestpfalz werden in diesem Jahr zwölf Bürgerprojekte mit entweder 2.000 oder 1.500 Euro gefördert. Das Geld kommt von der EU und wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Pfälzerwald verteilt. Unter den Projekten ist zum Beispiel ein Bienenhotel in Petersbächel oder ein Rundweg zum jüdischen Leben in Dahn. Insgesamt werden 21.000 Euro an die Projekte ausgeschüttet. Für die Förderung konnten sich Privatpersonen oder Vereine im Vorfeld bewerben.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Amtsgericht Pirmasens verurteilt Apotheker ++

15:05 Uhr

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Apotheker zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er jahrelang bei Abrechnungen betrogen haben soll. Außerdem muss er mehr als 32.000 Euro an seinen Arbeitgeber zurückzahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann etwa 50 Mal bei der abendlichen Abrechnung der Tageseinnahmen den Umsatz zu gering angegeben hatte - damit er sich Geld in die eigene Tasche stecken konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 14:30 Uhr.

++ Neue Eisenbahnbrücke: B48 bei Hochspeyer gesperrt ++

14:45 Uhr

Bei Hochspeyer müssen sich Autofahrer von heute Abend bis Montagfrüh auf weitere Umleitungen einstellen. Der Grund: Die Bahn baut eine neue Eisenbahnbrücke. Mehr dazu gibt es hier:

++ 72-Stunden-Aktionen in der Westpfalz ++

14:15 Uhr

Junge Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen, indem sie gemeinnützige soziale Projekte umsetzen - auch in der Westpfalz. Das gibt's bei der bundesweiten 72-Stunden-Aktion der Katholischen Jugend - und die startet heute. Unter dem Motto „72 Stunden - uns schickt der Himmel“ gibt es auch in der gesamten Westpfalz Projekte, bei denen Freiwillige etwas Gutes für Mensch und Natur tun wollen. Zum Beispiel werden in Rodalben gemeinsam Insektenhotels gebaut, die anschließend in der Stadt aufgestellt werden. Ein Jugend-Förderverein aus Hauenstein bereitet für alle, die mögen, ein gemeinsames Essen vor. Dazu bauen die Pfadfinder Bänke für Rentnerinnen und Rentner. In Ramstein-Miesenbach wird die Pfarrei Heiliger Wendelnius in 72 Stunden ein Theaterstück einstudieren und aufführen. Und in Hochspeyer wird der Grundschulhof von der Pfarrjugend Maria Schutz und Friends verschönert. Organisiert werden die Projekte in der Westpfalz vom Bistum Speyer.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 9:30 Uhr.

++ Stadt Kaiserslautern fördert freie Kulturszene ++

13:44 Uhr

Mit 20.000 Euro will die Stadt Kaiserslautern die freie Kulturszene fördern. Das hat eine Sprecherin der Stadt bekannt gegeben. Ab sofort können Kulturschaffende Förderanträge beim städtischen Kultur-Referat einreichen. Damit sollen Projekte aus den Bereichen Musik, Literatur und Kunst unterstützt werden. Auch nicht kommerzielle Events von privaten Kulturveranstaltern können gefördert werden, sofern sie die Stadt Kaiserslautern kulturell bereichern.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Kosten für US-Hospital in Weilerbach steigen deutlich ++

13:33 Uhr

Die Bauarbeiten laufen, die Kosten steigen massiv - und damit auch der Anteil des Bundes an dem Großprojekt US-Hospital in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern. Das Amt für Bundesbau nennt die Gründe. Mehr dazu gibt es hier:

++ Leiche aus ausgebranntem Auto obduziert ++

11:02 Uhr

Der Tote, der vor eine Woche in einem brennenden Auto in Kaiserslautern gefunden wurde, ist offenbar nicht durch eine Gewalttat ums Leben gekommen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

++ Nach Messerattacke in KL: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest ++

9:47 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung am Westpfalz-Klinikum in der vergangenen Woche hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen in Köln festgenommen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Samstag drei Männer bei einem Streit mit einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben.

++ Drei neue Feuerwehrhäuser für VG Winnweiler ++

6:48 Uhr

In der Verbandsgemeinderatssitzung in Winnweiler am Abend soll entschieden werden, welches Unternehmen die geplanten Feuerwehrhäuser in Börrstadt, Breunigweiler und Steinbach bauen darf. Laut Christian Füllert, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler, seien die aktuellen Räume für die Feuerwehren vor Ort nicht mehr ausreichend. Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres beginnen und ungefähr 1,4 Millionen Euro kosten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Vorverkauf für DFB-Pokalfinale startet ++

6:20 Uhr

Wer das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Leverkusen live im Stadion in Berlin sehen will, kann ab morgen Tickets kaufen. Das hat der FCK mitgeteilt. Am Freitag um 9 Uhr startet der exklusive Vorverkauf über den Onlineshop der Roten Teufel. Einziger Haken: Der Vorverkauf richtet sich nur an Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer. Die Tickets kosten zwischen 45 und 170 Euro. Pro Person können maximal zwei Tickets bestellt werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.04.2024 um 6:30 Uhr.

Mittwoch, 17. April

++ BASF nimmt Elektro-Ofen für Steamcracker in Betrieb ++

18:03 Uhr

Und noch ein Blick zur BASF nach Ludwigshafen, wo auch einige Westpfälzer arbeiten: Dort wurde ein neues Pilotprojekt in Betrieb genommen. Mit einem Elektro-Ofen für den Steamcracker soll der entscheidende Schritt zu einer klimafreundlichen Zukunft für den Standort Ludwigshafen gemacht werden. Mehr Infos dazu gibt es hier:

++ SOS-Kinderdorf in Eisenberg braucht Kinderdorfmütter ++

16:38 Uhr

Das SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg gibt Kindern ein Zuhause, deren Eltern nicht dazu in der Lage sind, sich selbst um ihre Kinder zu kümmern. Doch die Einrichtung hat nur noch fünf Kinderdorf-Familien und braucht Kinderdorf-Mütter. Mehr zu diesem Thema sehen Sie in einem Beitrag der Landesschau Rheinland-Pfalz:

++ Ermittlungen gegen ehemalige Erzieherinnen einer Kita in Pirmasens eingestellt ++

15:17 Uhr

In einer Kindertagesstätte in Pirmasens wurde gegen zwei Erzieherinnen wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt. Nun hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Mehr dazu gibt es hier:

++ Stiftung fördert Professur an Uni ++

15:07 Uhr

An der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau wird eine neue Professoren-Stelle eingerichtet, die unter anderem an Windrädern und Wärmepumpen forschen soll. Möglich wird die Professur durch eine Förderung der Stiftung des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB aus Frankenthal. Zwei Millionen Euro gibt die Stiftung, um die Stelle für sechs Jahre zu sichern. Ziel ist es, zu erforschen, wie Pumpen und Turbinen möglichst effizient und umweltschonend eingesetzt werden können.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Bettensteuer in Landstuhl und Trippstadt beschlossen ++

13:36 Uhr

Wer künftig in Landstuhl oder Trippstadt im Kreis Kaiserslautern in einem Hotel übernachten will, wird dafür mehr zahlen müssen. Das haben die beiden Räte gestern entschieden. Die sogenannte Beherbergungssteuer ist somit beschlossene Sache. Vier Prozent vom Übernachtungspreis gilt es in Landstuhl pro Nacht dann zusätzlich zu zahlen. Ab dem 1. Mai nächsten Jahres müssen Touristinnen und Touristen sowie Geschäftsreisende in Landstuhl mit höheren Kosten rechnen. Ähnlich sieht der Beschluss in der Ortsgemeinde Trippstadt aus. Auch dort verlangen Hoteliers künftig eine Bettensteuer von vier Prozent. Zu zahlen ist sie dort ab dem 1. Juli kommenden Jahres. In Landstuhl haben sich die Hoteliers gegen die Bettensteuer gewehrt. Denn aufgrund der Nähe zur US-Airbase Ramsteim hätten sie besonders viele Geschäftsreisende als Gäste. Die Bettensteuer mache sie gegenüber Nachbarkommen nicht mehr konkurrenzfähig. Landstuhl und Trippstadt sind damit die ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einer Bettensteuer für private Reisen sowie geschäftliche.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Frau nach Unfall in Waldmohr aus Auto befreit ++

12:40 Uhr

Eine Frau musste gestern nach einem Unfall in Waldmohr aus ihrem Auto befreit werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte sie wegen starker Schmerzen den Wagen nicht mehr selbst verlassen. Die Frau wurde den Angaben zufolge von der Feuerwehr über Rücksitz und Kofferraum ihres Autos befreit. Wegen des Unfalls war die Kreuzung in der Saarpfalzstraße eine Stunde gesperrt. Angaben zur Unfallursache machte die Feuerwehr nicht.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Uni in Kaiserslautern will medizinische Hilfsmittel herstellen ++

11:41

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) in Kaiserslautern will zusammen mit anderen Forschern medizinische Hilfsmittel aus Verbundwerkstoffen herstellen - also aus Materialien, die wie Carbonfasern aus zwei Werkstoffen bestehen. Bis jetzt sind zum Beispiel Prothesen oder Orthesen aus Kunststoff oder Metall. Von den neuen Werkstoffen erhoffen sich die Forscher, dass die medizinischen Hilfsmittel eine höhere Qualität haben. Um den Bedarf zu ermitteln, führt die RPTU Kaiserslautern gerade eine Online-Umfrage durch. Daran können sich Menschen beteiligen, die Bandagen, Schienen oder auch Prothesen tragen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 11:30 Uhr.

++ Mann schlägt Polizist und bekommt mehrere Anzeigen ++

11:10 Uhr

Ein Mann, der am Hauptbahnhof Kaiserslautern gleich mehrmals negativ aufgefallen ist, muss sich jetzt wegen zahlreicher Delikte verantworten. Die Polizei hatte alle Hände voll mit dem 61-Jährigen zu tun. Zuerst ist der Mann am Hauptbahnhof in Kaiserslautern wegen räuberischen Diebstahls in einem Geschäft aufgefallen. Als dann die Polizei kam, hat der 61-jährige die Beamten gleich mehrfach beleidigt. Außerdem hatte der Mann laut Polizei auch eine Auseinandersetzung mit einem Kioskmitarbeiter und hat deshalb geblutet. Deswegen wurde ein Krankenwagen gerufen. Nachdem der Mann medizinisch versorgt wurde, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er hat sich aber widersetzt und dabei einem Polizisten gegen den Kopf geschlagen, so die Beamten. Der 61-jährige Randalierer wurde dann ins Krankenhaus gebracht und anschließend bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei weiter mit.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Stadtwerke Pirmasens warnen vor Trickbetrug an Haustür und Telefon ++

6:45 Uhr

Die Stadtwerke haben in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe von Kunden erreicht, die sich darüber beschwerten, dass angebliche Mitarbeiter sie an der Haustür oder am Telefon belästigt hätten. Offenbar wollten sie den Menschen aber neue Verträge von anderen Anbietern verkaufen. Die Stadtwerke raten, bei solchen Telefonanrufen direkt aufzulegen und niemals persönliche Daten herauszugeben. An der Haustür sollte man sich immer den Dienstausweis zeigen lassen und möglichst Namen und Adresse der Person notieren.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Drei Menschen bei schwerem Autounfall bei Käshofen verletzt ++

6:20 Uhr

Das mit drei Personen besetzte Auto war nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Zweibrücken-Land am späten Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Käshofen und Homburg von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer gekracht. Alle drei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Während der Rettungsarbeiten war die Landstraße für zwei Stunden komplett gesperrt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.04.2024 um 6:30 Uhr.

Dienstag, 16. April

++ Hallenbad in Zweibrücken teilweise geschlossen ++

17:34 Uhr

Die Schwimmbecken im Hallenbad in Zweibrücken sind aktuell wegen eines technischen Defekts geschlossen. Wie das Schwimmbad mitteilt, ist derzeit nur die Saunalandschaft geöffnet - allerdings auch ohne das Becken. Alle anderen Bereiche des Zweibrücker Hallenbads können nicht genutzt werden, bis das Problem behoben ist. Wie lange die Reparatur dauert, ist unklar.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 17:30 Uhr.

++ Schwerer Unfall bei Nußbach im Kreis Kusel ++

16:55 Uhr

Bei Nußbach im Kreis Kusel ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 18-Jährige war auf der Landessstraße Richtung Rudolphskirchen unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Laut Polizei war sie auf der nassen Straße zu schnell unterwegs. Das Auto schoss durch ein Geländer, krachte eine Böschung hinunter und blieb völlig demoliert stehen. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Eine 18-jährige Autofahrerin wurde laut Polizei bei einem Unfall am Montagabend bei Nußbach im Kreis Kusel "erheblich verletzt". Polizei

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 16:30 Uhr.

++ Spatenstich an der Universität in Homburg ++

16:08 Uhr

Auf dem Campus der Universität des Saarlandes in Homburg wird ein neues Gebäude für den Fachbereich Anatomie gebaut. Heute haben die Arbeiten begonnen. In dem Gebäude soll es neben Laboren und Büros auch einen barrierefreien Hörsaal und einen Präparationssaal geben. Der Neubau soll gut 33 Millionen Euro kosten. In drei Jahren soll alles fertig sein.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Bettensteuer in Landstuhl und Trippstadt? ++

15:54 Uhr

Wer demnächst in Trippstadt oder Landstuhl in einem Hotel übernachten will, muss wohl tiefer in die Tasche greifen. Heute soll im Stadtrat Landstuhl und Ortsgemeinderat Trippstadt eine Beherbergungssteuer beschlossen werden. Diese umgangssprachliche Bettensteuer sollen Privat- und Geschäftsreisende zahlen, die in Trippstadt oder Landstuhl übernachten – in einem Hotel oder einer Ferienwohnung. In Trippstadt stößt die Beherbergungssteuer auf wenig Gegenwind. Anders in Landstuhl: Da haben die Pläne für diese Steuer in den vergangenen Wochen die Hoteliers in der Stadt aufgebracht. Landstuhl liegt in der Nähe der Air Base Ramstein, beherbergt also viele Amerikaner. Und die Hoteliers befürchten, dass sie mit so einer Steuer nicht mehr konkurrenzfähig sind gegenüber Hotelbetreibern in angrenzenden Gemeinden. Laut dem Bürgermeister kommt man den Hoteliers jetzt ein bisschen entgegen und plant die Einführung der Steuer erst für in einem Jahr, wenn der Stadtrat der Bettensteuer heute zustimmt. In Landstuhl wären das übrigens vier, in Trippstadt 3,5 Prozent vom Übernachtungspreis.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Lagerhalle in Ramstein-Miesenbach mit Chemikalien geflutet ++

15:35 Uhr

Eine Mischung aus knapp 1.000 Litern Chemikalien und Frischwasser ist in einer Lagerhalle in Ramstein-Miesenbach ausgelaufen. Ins Erdreich drang laut Polizei nichts, die Kosten für die Entsorgung werden aber teuer. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Mitglieder für Bikepark-Verein in Zweibrücken gesucht ++

14:16 Uhr

Seit Jahren wünschen sich Mountainbiker in Zweibrücken einen eigenen Bike Park mit Rampen und Steilkurven. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Stadt sucht einen Betreiber. Ein geeignetes Grundstück, auf dem der Bike Park gebaut werden könnte, gibt es schon. Er soll am Fasanerieberg entstehen. Laut Stadt sind die Formalitäten mit dem aktuellen Pächter bereits geklärt. Selbst eine Satzung zur Gründung eines Vereins, der den Bike Park betreibt, wurde schon erstellt und vom Amtsgericht Zweibrücken geprüft. Woran es noch fehlt, sind Interessierte, die den Verein gründen und sich um die Pflege des Bike Parks kümmern wollen. Bisherige Interessenten seien der Stadt abgesprungen. Jetzt soll es am 8. Mai (18 Uhr) eine Infoveranstaltung im Rathaus geben, bei der Interessierte gesucht werden. Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte die Stadt aus rechtlichen Gründen einen illegalen Bike Park stillgelegt und zurückgebaut.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Sturm sorgt für mehrere Einsätze im Westen der Pfalz ++

13:23 Uhr

Stromausfälle, umgestürzte Bäume, umhergewehte Stühle und Tische: Der Sturm hatte am Montagabend für mehrere Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Pfalzwerke in der Westpfalz gesorgt. Weitere Infos dazu gibt es hier:

++ Nach Wasserrohrbruch in Kaiserslautern weiter Behinderungen ++

12:02 Uhr

Auch diese Woche gibt es noch erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Donnersbergstraße beim Volkspark in Kaiserslautern. Schuld ist ein Wasserrohrbruch von vergangenem Freitag. Der ist laut Stadtwerke zwar repariert - das viele Wasser habe allerdings die Straße unterspült. Damit wieder alle vier Fahrspuren genutzt werden können, müsse der Untergrund verdichtet und anschließend neuer Asphalt aufgebracht werden. Die Arbeiten sollen bis Freitag dauern. So lange rollt der Verkehr stadtein- und stadtauswärts nur jeweils auf einer Fahrspur.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Mit Ziegen am Donnersberg wandern ++

11:40 Uhr

Mona, Lisa und Alf hängen an ihrer Ziegenmama Christine Schidlo. Die Pfälzerin hat sie mit der Hand aufgezogen. 2021 hat ihr Sohn Benjamin sechs Ziegen angeschleppt. Seitdem hat sich die Herde stark vergrößert. Mit ihren Ziegen geht Christiane Schidlo rund um Dannenfels am Donnersberg wandern - und das entspannt sie total. Deswegen bietet sie jetzt auch offiziell Ziegenwanderungen an. Mehr dazu gibt es hier:

++ Gottesdienst mal anders in Kaiserslautern ++

10:45 Uhr

Gottesdienst mal anders - zum Beispiel mit Pop-Musik. Das soll es ab Juli in einigen protestantischen Kirchengemeinden in Kaiserslautern geben. Wie der Dekan des Kaiserslauterer Kirchenbezirks mitgeteilt hat, wollen insgesamt sechs Kirchengemeinden in der Stadt ihre Gottesdienste künftig neu gestalten. Beispielsweise mit moderner Musik. Wer Lust hat, eigene Ideen einzubringen, was ein moderner Gottesdienste außerdem braucht, kann das heute Abend tun. Im Großen Saal der Alten Eintracht in Kaiserslautern ab 18:30 Uhr.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 9:30 Uhr.

++ Neues Feuerwehrauto für Hermersbergerhof ++

9:05 Uhr

Die Gemeinde Hauenstein will für die Feuerwehr Hermersbergerhof ein neues Löschfahrzeug anschaffen. Nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Hauenstein soll der Auftrag in der heutigen Ratssitzung vergeben werden. Da der Hermesbergerhof abgelegen liegt, sei er für die übrigen Feuerwehren der Verbandsgemeinde nur schwer zu erreichen. Außerdem sollen durch ein neues Bauprojekt bald mehr Menschen vor Ort leben, die es zu schützen gilt. Das alte Feuerwehrauto sei in die Jahre gekommen. Ersatzteile seien nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Rund 150 Tausend Euro soll das neue Feuerwehrauto kosten. 41 Tausend Euro übernimmt davon das Land.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 7:30 Uhr.

++ Contwig bekommt eine Radservicestation ++

8:20 Uhr

In der Fahrrad-Reparatursäule in Contwig findet man eine Luftpumpe mit verschiedenen Aufsätzen, Reifenheber und diverse Werkzeugschlüssel. SWR

In Contwig gibt es ab sofort eine Fahrrad-Reparatursäule. Die soll bei Fahrradpannen helfen. Laut ADAC Pfalz findet man in der anderthalb Meter hohen Reparatursäule eine Luftpumpe mit verschiedenen Aufsätzen, Reifenheber und diverse Werkzeugschlüssel. Ganz oben an der Säule kann das Rad aufgehängt werden und im Innern der Säule sind die Werkzeuge dann zu finden. Dass diese in gutem Zustand bleiben, darum kümmern sich regelmäßig ADAC-Mitarbeiter. Die Radservice-Station kann übrigens von jedem rund um die Uhr genutzt werden - auch ohne ADAC Mitgliedschaft.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 7:30 Uhr.

++ Zwei Schlägereien in der Lauterer Innenstadt ++

6:58 Uhr

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat es am Samstag zwei Schlägereien in der Innenstadt von Kaiserslautern gegeben. Für beide sucht die Polizei Zeugen.

Zunächst seien gegen 18:30 Uhr drei junge Erwachsene in einem Supermarkt neben der Mall aneinandergeraten. In der Fruchthallenstraße sei eine weitere Person dazugekommen und zu dritt hätten sie dort auf einen 17-Jährigen eingeschlagen. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Einen verdächtigen 15-Jährigen hat die Polizei nach eigenen Angaben bereits ausfindig gemacht.

Gegen 20:30 Uhr gab es dann eine Schlägerei am Fackelbrunnen. Aus einer Gruppe heraus stritt ein etwa 17 bis 20-Jähriger mit einem älteren Mann. Weitere Personen aus der Gruppe mischten sich ein und attackierten den 30-Jährigen. Die Täter flüchteten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2024 um 6:30 Uhr.

Montag, 15. April

++ FCK im Abstiegskampf: Das Restprogramm ++

18:10 Uhr

Nach der 1:2-Niederlage gegen Fürth läuten die Alarmglocken immer schriller. Der FCK taumelt Richtung 3. Liga und hat schwere Wochen im Abstiegskampf vor sich. Mehr dazu gibt es hier:

++ Raser bei Motorrad-Kontrollen erwischt ++

17:40 Uhr

Bei Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern hat die Polizei am Sonntag verstärkt Motorrad-Raser ins Visier genommen. Höhepunkt: Ein Motorradfahrer, der mit 182 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer erwischt wurde. Während der Kontrolle sei der Mann dann auch noch "pampig" geworden und habe sich über die Kontrolle beschwert, so die Polizei. Ihm drohen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg, sowie 700 Euro Bußgeld. Insgesamt gingen der Polizei am Sonntag bei Hochspeyer zwölf Biker ins Netz, die zu schnell unterwegs waren.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 17:30 Uhr.

++ Stadt Wolfstein will Sportplatz an VG verkaufen ++

16:52 Uhr

Die Stadt Wolfstein hat Probleme mit ihrem Sportplatz. Dort müsste der Kunstrasen erneuert werden. Dazu fehlt der Stadt aber das Geld. Heute Abend will man in der Stadtratssitzung darüber sprechen, wie man die Sportanlage retten könnte. Die einzige Möglichkeit den Sportplatz zu erhalten, sei, ihn an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zu verkaufen, so die Ansicht des Wolfsteiner Bürgermeisters Herwart Dilly (FWG). Und genau darüber möchte man in der Stadtratssitzung auch abstimmen. Man sehe die Verbandsgemeinde hier in der Verantwortung, erklärt Dilly. Denn der Sportplatz in Wolfstein werde auch von vielen anderen Vereinen aus den Nachbarorten mitgenutzt. Damit betreffe das Problem die gesamte Verbandsgemeinde. Ob die Verbandsgemeinde die Situation auch so sieht, ist derzeit noch offen. Noch können die Vereine jedenfalls den Sportplatz in Wolfstein nutzen. Laut einem Gutachten müsse der Kunstrasen aber bald ausgetauscht werden, deshalb brauche es auch eine Lösung, so der Wolfsteiner Bürgermeister.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Kundgebung für Demokratie in Kirchheimbolanden ++

16:05 Uhr

Am Montagabend findet in Kirchheimbolanden eine Kundgebung für Demokratie, Toleranz und Menschenrechte statt. Dazu aufgerufen hat der „Arbeitskreis gegen Rechts“, unterstützt wird die Kundgebung von mehreren politischen Parteien. Die Kundgebung beginnt um 18 Uhr auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 15:30 Uhr.

++ Frau wirft in Kaiserslautern Bierflasche auf Rettungswagen ++

15:20 Uhr

Eine 44-Jährige hat am Samstag in Kaiserslautern unter anderem eine Bierflasche gegen einen Rettungswagen geworfen und Polizisten attackiert. Schließlich landete sie im Gefängnis. Mehr dazu gibt es hier:

++ Pirmasens setzt auf App beim Gießen ++

13:40 Uhr

In Pirmasens will man beim Gießen von Stadtbäumen zukünftig auf eine App setzen. Seit vergangenem Jahr testet die Stadt an drei Standorten solarbetriebene Bodensensoren. Die zeigen an, wie trocken die Erde ist und wie viel Wasser die Bäume brauchen. Laut Stadt wurde zuvor einerseits zu viel gegossen - vor allem die Bäume im Park, die auch näher an Gewässern stehen, hätten nicht so oft gegossen werden müssen. Insgesamt wurden hier über 13.000 Liter Wasser unnötigerweise verbraucht, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Andererseits zeigen die Daten aber auch, dass Bäume im Industriegebiet in Pirmasens vernachlässigt werden und die Erde dort oft zu trocken ist. Laut Stadt funktioniert pauschales Gießen generell nicht, weil die Bäume je nach Standort unterschiedlich viel Wasser brauchen. Damit in Zukunft alle Bäume so viel gegossen werden, wie sie es brauchen, will Pirmasens jetzt an 100 Standorten Sensoren einsetzen. Dafür wurde auch schon ein Förderantrag beim Bund gestellt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 13:30 Uhr.

++ Bundeswehrübung auch im Westen der Pfalz ++

12:42 Uhr

In Teilen der Westpfalz müssen Autofahrer ab heute mit Verkehrsbehinderungen durch Militärfahrzeuge rechnen. Grund ist eine Bundeswehrübung. Sie findet größtenteils in Homburg, aber zum Beispiel auch in Bechhofen, Bruchmühlbach-Miesau, Oberarnbach, Höheinöd und Zweibrücken statt. An der Übung nehmen 120 Soldaten mit 15 Fahrzeugen teil. Sie geht bis zum 26. April.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 12:30 Uhr.

++ Mitarbeiter der Telekom in Kaiserslautern streiken ++

12:08 Uhr

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Deutschen Telekom heute zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kaiserslautern beteiligen sich an dem Streik. Mehr dazu gibt es hier:

++ Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit Baum ++

11:06 Uhr

Am frühen Sonntagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie waren mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld gegen einen Baum geprallt. Weitere Infos zu dem Unfall gibt es hier:

++ Kehrwoche in Kaiserslautern ++

10:51 Uhr

In Kaiserslautern startet heute die Kehrwoche. Dabei sammeln zum Beispiel Kindergärten, Schulklassen, Vereine oder Nachbarschaftsgruppen auf öffentlichen Plätzen Müll auf. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Stadt fast 4.000 Menschen rund eine Tonne Müll zusammen gesammelt. Damit in diesem Jahr noch mehr Menschen teilnehmen können, wurde die Lauterer Kehrwoche um einen Tag verlängert und läuft jetzt bis zum kommenden Samstag.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 10:30 Uhr.

++ Bundeswehrübung in der Westpfalz ++

9:42 Uhr

In Teilen der Westpfalz müssen Autofahrer ab heute mit Verkehrsbehinderungen durch Militärfahrzeuge rechnen. Grund ist eine Bundeswehrübung. Sie findet größtenteils in Homburg, aber zum Beispiel auch in Bechhofen, Bruchmühlbach-Miesau, Oberarnbach, Höheinöd und Zweibrücken statt. An der Übung nehmen 120 Soldaten mit 15 Fahrzeugen teil. Sie geht bis zum 26. April.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 8:30 Uhr.

++ Sportergebnisse vom Wochenende ++

7:37 Uhr

Auch an diesem Wochenende waren wieder zahlreiche Sportvereine in der Region im Einsatz. In der Fußball-Oberliga zum Beispiel hat der FK Pirmasens mit 3:0 gegen Rot-Weiß Koblenz gewonnen. Auch der SV Morlautern war siegreich. 2:1 setzte sich der Obeligist beim Tabellenletzten Bitburg durch. In der dritten Handball-Liga hat der TuS Dansenberg mit einem Sieg in Düsseldorf-Ratingen ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Und in der 1. Bundesliga im Kegeln haben die Frauen des ESV Pirmasens ihr Spiel gegen den SV Pöllwitz verloren

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 7:30 Uhr.

++ Fahrer der privaten Busbetreiber streiken die ganze Woche ++

7:25 Uhr

Pendler in der Westpfalz haben es ab heute schwer, zur Arbeit zu kommen. Verdi hat die privaten Busbetreiber nämlich diese Woche zum Streik aufgerufen. Von heute früh um 3 bis Sonntagabend legen die Busfahrer ihre Arbeit nieder. Nach Angaben von Verdi betrifft das auch die Busse von DB Regio und Stadtbus Zweibrücken. Außerdem sind Linienbusse, der Schülerverkehr und im ländlichen Raum der Überlandverkehr vom Streik betroffen. Glück haben die Menschen in Kaiserslautern und Pirmasens, laut SWK und den Stadtwerken Pirmasens fahren deren Busse. Verdi befindet sich aktuell im Tarifkonflikt mit der rheinland-pfälzischen Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe. Und will mit dem Streik erreichen, dass Busfahrer 500 Euro mehr Gehalt bekommen - außerdem einmalig 3.000 Euro.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Flüchtlinge aus Trier kommen nach Kusel ++

6:25 Uhr

Nach einem großen Brand in einer Asylunterkunft in Trier am Samstag müssen rund 100 Geflüchtete in die Aufnahmeeinrichtung nach Kusel umziehen. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitteilte, seien bei dem Feuer mehrere Wohncontainer zerstört worden. Der Rauch des Feuers sei auch in die angrenzende Asylunterkunft gezogen. Deshalb müssten 100 Menschen jetzt vorübergehend nach Kusel verlegt werden.

++ Blitzermarathon in der Westpfalz ++

6:22 Uhr

Die Polizei in der Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche "Speed". Heißt: es wird vermehrt geblitzt. Nach Angaben der Polizei sollen Autofahrer nicht nur auf den Hauptverkehrsstraßen mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Vor allem am kommenden Freitag sollen deutlich mehr Polizisten am Straßenrand zu sehen sein – dann ist nämlich der Höhepunkt der Aktionswoche: "Speedmarathon" nennt die Polizei diesen Tag. Ziel solcher Kontrollwochen ist, dass die Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen und nur so schnell fahren wie erlaubt. Denn laut Polizei ist es noch immer so: Wenn Menschen bei Autounfällen sterben, war meist der Fahrer zu schnell.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 6:30 Uhr.

++ Freibad Winnweiler öffnet heute ++

6:20 Uhr

Das Freibad in Winnweiler startet heute um 10 Uhr in die Saison. Damit geht es in Winnweiler auch in diesem Jahr früher als in vielen anderen Freibädern los. Möglich ist das dank neuer Technik. Das Bad wurde erst vor einigen Jahren erneuert. Zum Start wird auch nur das Schwimmerbecken geöffnet sein. Auch die Öffnungszeiten sind verkürzt. Damit hofft die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben einige Schwimmer aus der Region anzulocken und dann auch über den Sommer im Bad in Winnweiler zu halten. In den meisten anderen Freibädern der Westpfalz geht die Saison Anfang oder Mitte Mai los.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2024 um 6:30 Uhr.