Explosion in Müllauto in Kaiserslautern

Eine falsch entsorgte Gasflasche ist in Kaiserslautern in einem Müllauto explodiert. Die Stadt Kaiserslautern appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll richtig zu trennen.

Chemikalien, Akkus und nun eine Gasflasche - immer wieder landen Gegenstände im Hausmüll, die da nicht hingehören. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern hätte ein solcher Fall für einen Mitarbeiter der Stadtbildpflege schnell übel ausgehen können. Der Mitarbeiter hatte Glück im Unglück. Stichflamme schießt aus Müllauto in Kaiserslautern Der Mann habe am Heck des Müllautos gestanden, als plötzlich eine Stichflamme heraustrat. Wie sich herausstellte, war eine Gasflasche im Restmüll entsorgt worden. Als die Flasche im Müllfahrzeug zusammengedrückt wurde, explodierte sie und verursachte die Stichflamme. Diese habe die Haare eines Mitarbeiters erwischt - sonst sei ihm glücklicherweise nichts passiert. Die Stadt weist darauf hin, dass Akkus, Batterien, Chemikalien, Gasflaschen und andere explosive sowie brennbare Materialien nicht in die Restmülltonne gehören. Dafür gebe es unter anderem das Umweltmobil oder die Sonderabfallannahmestelle. Mülltrennung: Chemikalien, Gasflaschen und Akkus gehören nicht in Hausmüll In Pirmasens hatte es erst im März ein Feuer in einer Müllverbrennungsanlage gegeben. Dort berichtete ein Sprecher, dass falsch entsorgte Akkus immer häufiger Brände in Entsorgungsbetrieben verursachen.