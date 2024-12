Blog: Zellertalbahn könnte sich lohnen, Jugendliche in Kaiserslautern aus Schwimmbecken gerettet

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:48 Uhr ++ Reaktivierung der Zellertalbahn könnte sich lohnen ++ Ein Gutachter empfiehlt, die stillgelegte Zellertalbahn zwischen Münchweiler im Donnersbergkreis und Monsheim im Landkreis Alzey-Worms wieder in Betrieb zu nehmen. Das hätte sehr positive Auswirkungen für Wirtschaft und Umweltschutz. Die 28 Kilometer lange Strecke war 1983 stillgelegt worden und wird zurzeit für den Ausflugsverkehr umfangreich saniert. Würde sie wieder in Betrieb gehen für Züge von Kaiserslautern nach Worms, würden viele Pendler umsteigen. Auch für den Güterverkehr und als Umleitungsstrecke bei Sperrungen anderer Linien könnte die Zellertalbahn laut dem Gutachten eine wichtige Rolle spielen. In Rheinland-Pfalz wird derzeit für zwölf Strecken untersucht, ob sich die Reaktivierung lohnt. Der Landtag will entscheiden, wenn alle Ergebnisse vorliegen. Drei Strecken hatten von Gutachtern ein negatives Votum bekommen. Nicht lohnen würde sich die Reaktivierung von Teilstücken der Eistalbahn und der Glantalbahn sowie der Strecke Landau - Herxheim. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:46 Uhr ++ Wasser in Homburg muss abgekocht werden ++ In Homburg müssen die Menschen weiter ihr Trinkwasser abkochen. Nach Angaben des SR gilt die Warnung seit Freitag vergangener Woche für fast alle Stadtteile. Nur Kirrberg ist wegen eines eigenen Wasserwerks nicht betroffen. In einem Hochbehälter waren Kolibakterien entdeckt worden. Noch ist unklar, wie es zu der Verunreinigung kam. Der Hochbehälter wird aktuell komplett entleert, damit eine Untersuchung stattfinden kann. Die Uniklinik hat vorsorglich Wasservorräte in Flaschen und Tetrapacks aufgestockt, auch wenn in einigen Bereichen dank Filtersystemen das Leitungswasser genutzt werden kann. Schwieriger ist die Lage für kleinere Einrichtungen: Eine Zahnarztpraxis in Homburg hat vorübergehend geschlossen, weil laut Betreiber die Hygienestandards nicht mehr gewährleistet seien. Die Stadtwerke hoffen, die Ursache bald klären zu können. Bis dahin sollten Betroffene das Wasser vor dem Trinken oder Kochen mindestens zehn Minuten abkochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:44 Uhr ++ Lkw in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt ++ Gleich drei Lastwagen sind am frühen Morgen auf einem Baustellengelände in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt. Warum die Fahrzeuge gebrannt haben, ist aktuell laut Polizei noch nicht klar. Obwohl die Feuerwehr den Angaben zufolge schnell vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass die Lkw vollständig ausbrannten. Die Polizei schätzt, dass mindestens ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 16:30 Uhr.

16:17 Uhr ++ Finanzierung des Nahverkehrs in der Pfalz gesichert ++ Die Finanzierung des Nahverkehrs im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz ist 2025 und 2026 gesichert. Es müssen keine Zug- und Busverbindungen gestrichen werden, sagte Verbandsdirektor Michael Heilmann auf der Versammlung des Nahverkehrszweckverbandes in Neustadt. Das Land Rheinland-Pfalz werde in den beiden kommenden Jahren einen Zuschuss von insgesamt 385 Millionen Euro für den Nahverkehr in der Pfalz und Rheinhessen zahlen. Positiv sei auch, dass die Energiepreise in den vergangenen Monaten deutlich gesunken sind. Der Zweckverband ist verantwortlich für den Nahverkehr in 25 Landkreisen und kreisfreien Städten im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:45 Uhr ++ Mehr Geld vom Land für Busfahrer in der Pfalz ++ Kommunale und private Busunternehmen bekommen künftig mehr Geld vom Land Rheinland-Pfalz, wenn die Löhne der Busfahrer steigen. Das gilt für Firmen, die im Auftrag des Landes Linien befahren. In diesem Jahr werde das Land rund 17 Millionen Euro mehr bezahlen, sagte Staatssekretär Michael Hauer (Bündnis 90/Die Grünen) vom Mobilitätsministerium auf der Sitzung des Nahverkehrszweckverbands in Neustadt. Die Verkehrsverträge mit den Busunternehmen laufen in der Regel zehn Jahre lang. Bisher mussten die Firmen das Risiko selbst tragen, wenn während der Laufzeit Personal- und Energiekosten gestiegen sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 14:30 Uhr.

14:17 Uhr ++ Bundeswehr übt in Zweibrücken ++ Wer am Flugplatz in Zweibrücken Soldaten oder schweres Gerät sieht, keine Sorge - es handelt sich nur um eine Übung. Die Bundeswehr übt dort mit 250 Soldaten, 13 Fahrzeugen und sogar einem Flugzeug. Nicht zum ersten Mal, denn in den vergangenen Wochen fanden immer wieder in und um Zweibrücken Bundeswehrübungen statt. Zum Beispiel in Contwig, Mörsbach und Kleinbundenbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 11:30 Uhr.

13:38 Uhr ++ Akkuzüge sollen durch Westpfalz fahren ++ In genau einem Jahr werden auf Bahnstrecken in der West- und Südpfalz erste Akkuzüge eingesetzt. Sie sind deutlich umweltfreundlicher als die alten Dieseltriebwagen, teilte der Nahverkehrszweckverband auf seiner Versammlung in Neustadt mit. Laut Verband werden auf diese Weise jedes Jahr bis zu sechs Millionen Liter Diesel eingespart. Bestellt wurden 44 Triebwagen. Sie sollen zunächst auf den Strecken von Neustadt über Landau nach Karlsruhe fahren - sowie von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens. Wenige Monate später werden die Akkutriebwagen dann auch rund um Kaiserslautern eingesetzt. In den Bahnhöfen Landau, Winden, Pirmasens-Nord, Kusel und Lauterecken werden Ladestationen gebaut. Dort können die Triebwagen ihre Akkus aufladen. Die Fahrgäste haben in den neuen Wagen mehr Platz, denn laut Verband haben die Akkuzüge bis zu 60 Sitzplätze mehr als die alten Dieseltriebwagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 13:30 Uhr.

13:35 Uhr ++ Westrichkalender wird vorgestellt ++ Am Abend wird in Kusel der neue Westrichkalender für das Jahr 2025 vorgestellt. Dieses Mal steht das traditionelle Jahrbuch unter dem Motto "Sport". Dabei gibt es auf mehr als 200 Seiten Anekdoten und Wissenswertes aus der Region - und natürlich nicht ausschließlich aus dem Bereich Sport. Der neue Westrichkalender ist beim Bürger- oder Kulturbüro in Kusel erhältlich. Die Vorstellung findet heute um 18 Uhr in der Kreis- und Stadtbücherei Kusel statt. Dabei geben einige Autoren auch spannende Einblicke in das aktuelle Jahrbuch. Den Westrichkalender gibt es - mit teils langjährigen Unterbrechungen - seit 1957. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 13:30 Uhr.

11:21 Uhr ++ Spaß in Mundart: Pfälzer Sprachassistent ++ Halten wir fest: Wenn Sprachassistenten pfälzisch könnten, dann wären sie ganz schön frech.

9:21 Uhr ++ Bus und Bahn: Gespräche über Nahverkehr in der Pfalz ++ Vertreter von 25 Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Pfalz und Rheinhessen sprechen heute über den Zustand des Nahverkehrs im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Auf der Verbandsversammlung in Neustadt geht es unter anderem um den Personalmangel bei den Verkehrsunternehmen, weiß SWR-Reporter Martin Gärtner: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 9:30 Uhr.

8:09 Uhr ++ Neuer Bürgerbus in Waldfischbach-Burgalben ++ Bürger fahren Bürger - das ist das Motto beim neuen Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Wie die Verbandsgemeinde mitgeteilt hat, fährt der Bus von jetzt an immer dienstags und donnerstags an alle gewünschten Orte in Waldfischbach-Burgalben. In Ausnahmefällen kann man den Bus auch für Fahrten zum Arzt nach Trippstadt oder Schopp bestellen. Reservieren kann man eine Fahrt am Vortag telefonisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 8:30 Uhr.

7:22 Uhr ++ Donnersbergkreis: Weihnachtsaktion für Menschen in Not ++ Menschen helfen, denen es finanziell nicht so gut geht. Das macht die Donnersberger Initiative für Menschen in Not seit 20 Jahren - auch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Da besuchen die Ehrenamtlichen wieder viele Familien im Donnersbergkreis, um mit ihnen zu reden und sie zu unterstützen. Sie verteilen Gutscheine für Lebensmittel, Kleidung und Schuhe. Jamill Sabbagh hat den Verein mitgegründet. Er sagt, manche Familien warten schon auf die alljährliche Weihnachtsaktion des Vereins. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 7:30 Uhr.

6:58 Uhr ++ Wetter: Wolken und Regen ++ Dichte Wolken bringen uns heute immer mal wieder Regen. Zum Abend hin lockert es auf und dann regnet es nicht mehr ganz so oft. Die Temperaturen heute: 4 Grad im Pfälzerwald und bis 6 Grad am Glan. Dazu ist es teilweise recht windig. Morgen Wolken und etwas Sonne, eher trocken. Am Donnerstag kann es schneien. Grauer Himmel über Neuhemsbach im Kreis Kaiserlautern. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 7:30 Uhr.

6:26 Uhr ++ Kreis Südwestpfalz will Land verklagen ++ Mehrere Millionen Euro fehlen dem Kreis Südwestpfalz nach eigenen Angaben, um alle Kosten im Sozialbereich zu erfüllen. Die werden unter anderem vom Land auferlegt. Deshalb will der Kreis jetzt gegen das Land Rheinlang-Pfalz klagen. Die Hintergründe kennt Kollege Sebastian Stollhof: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.12.2024 um 6:30 Uhr.

16:02 Uhr ++ Wohnung im Donnersbergkreis im Rahmen einer Razzia durchsucht ++ Die Polizei hat im hessischen Kreis Bergstraße einen groß angelegten Drogenanbau und -handel aufgedeckt. Bei einer Razzia wurde auch eine Wohnung im Donnersbergkreis durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. In insgesamt knapp 20 Wohn- und Geschäftsräumen haben Spezialkräfte der Polizei und Beamte der Bereitschaftspolizei am Donnerstag letzter Woche nach belastendem Material gefahndet - vor allem in Bürstadt und Lampertheim. Drei der Wohnungen befanden sich laut Polizei im Rhein- Neckar-Kreis und im Donnersbergkreis. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Falschgeld, Marihuana, Kokain, einen hochwertigen Sportwagen, Luxusartikel, illegale Spielautomaten und einen Revolver - alles im Wert von insgesamt mehr als vier Millionen Euro. Fünf Menschen wurden verhaftet. Der Razzia waren Ermittlungen gegen einen Mann aus Bürstadt und sieben weitere Männer vorausgegangen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:38 Uhr ++ Im Moosalbtal bei Dahn wird der Wald umgestaltet ++ Ab dieser Woche werden im Moosalbtal bei Dahn viele Bäume gefällt. Dort wurden von Menschen viele Fichten gepflanzt, die aber für aber für das ökologische Gleichgewicht in dem Bachtal sehr schlecht sind. Sie entziehen dem Boden Wasser, die Baumnadeln sorgen dafür, dass der Boden versauert und die dichten Baumkronen lassen zu wenig Licht auf den Boden. Wenn die Bäume gefällt sind, werden nach Angaben des Kreises Südwestpfalz zum Beispiel Schwarz-Erlen gepflanzt. So soll sich das Moosalbtal in den kommenden Jahren wieder naturnah entwickeln. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 13:30 Uhr.

13:39 Uhr ++ 11833 eingestellt: Telefonistin aus Kaiserslautern erinnert sich ++ Wer früher eine Telefonnummer gebraucht hat, konnte die sich übers Telefonbuch raussuchen oder aber die Auskunft der Telekom anrufen. Man hat einfach die 11833 gewählt. Da hat dann ein echter Mensch gesessen und für einen die passende Nummer rausgesucht. Seit dem 1. Dezember 2024 ist die Telefonauskunft Geschichte. Die Telekom hat das Angebot eingestellt. Steffi Brandstätter hat von 1989 bis 1995 als Telefonistin in Kaiserslautern gearbeitet. Im Gespräch mit SWR1 hat sie sich an ihre Arbeit zurück erinnert. Haben Sie bei der Telekom-Telefonauskunft mal angerufen? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, hab voll oft bei der Auskunft angerufen! Nee, das hab ich niemals gebraucht. Abschicken

12:58 Uhr ++ Südwestpfalz: Neuer Radweg bei Erlenbach ++ Gute Nachrichten gibt`s für Radfahrer in der Südwestpfalz. Denn ein neuer Radweg zwischen Erlenbach bei Dahn und Vorderweidenthal wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Das hat das Verkehrsministerium des Landes mitgeteilt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 13:30 Uhr.

10:15 Uhr ++ Neue Postfiliale öffnet in Innenstadt von Zweibrücken ++ In Zweibrücken eröffnet heute eine neue Postfiliale im Einkaufszentrum Hallplatz Galerie. Erst im Sommer war eine Postbank- und Post-Filiale in der Zweibrücker Innenstadt geschlossen worden. Die neue Post-Filiale in der Hallplatz Galerie wird von dem Roten Kreuz betrieben. Die war zuvor im Zweibrücker Hauptbahnhof. Nach Angaben des Roten Kreuzes habe es hier aber Probleme mit dem Vermieter gegeben. Am neuen Standort in der Zweibrücker Innenstadt gibt es jetzt unter anderem mehr Büroartikel im Angebot. Die Öffnungszeiten bleiben dieselben wie am bisherigen Standort am Bahnhof. Auch das gesamte Personal ist von dort übernommen worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:39 Uhr ++ Krankenhausreform: Westpfalz-Klinikum zwiegespalten ++ Der Bundesrat hat der Krankenhausreform zugestimmt. Damit soll die Qualität der Behandlungen verbessert werden. Es soll aber auch weniger Krankenhäuser geben. Das finanziell angeschlagene Westpfalz-Klinikum sieht die Reform nicht nur positiv. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 9:30 Uhr.

8:41 Uhr ++ Kaiserslauterer Alexander Ulrich: Spitzenkandidat des BSW RLP ++ Der Landesverband der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat gestern auf einer Mitgliederversammlung zwölf Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Listenplatz eins belegt Alexander Ulrich aus Kaiserslautern. Er war früher Bundestagsabgeordneter für die Partei Die Linke. Der Landesverband des BSW wurde erst vor etwa zwei Monaten gegründet und hat bisher knapp 70 Mitglieder. Mitgliederversammlung in Alzey BSW in Rheinland-Pfalz wählt Kandidaten für die Bundestagswahl Das BSW in RLP hat am Sonntag in Alzey ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Landesliste besteht aus insgesamt 12 Kandidatinnen und Kandidaten. 18:00 Uhr SWR Aktuell am Abend SWR Aktuell Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:03 Uhr ++ Wetter: Bewölkt und regnerisch ++ Heute bleibt der Himmel über der Nord-, West- und Südwestpfalz meist bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Im Laufe des Tages kann es immer wieder regnen, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen steigen heute auf 6 Grad in Merzalben und bis 9 Grad in Katzweiler. Dazu teilweise böiger Wind. Blick von Erlenbach auf Morlautern: Heute sind da viele Wolken zu sehen. Die bringen auch immer wieder Regen. SWR Wetter Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 7:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ Maskierte stehlen E-Bikes im Wald bei Homburg ++ Zwei Maskierte bedrohen im Wald einen Mann und eine Frau auf E-Bikes, um die Fahrräder daraufhin zu stehlen: Passiert ist das am Samstag im Wald zwischen Homburg und Bexbach. Dort waren der Mann und die Frau gegen kurz vor 18 Uhr auf ihren Elektro-Fahrrädern unterwegs, als sie von den Unbekannten mit Maske angesprochen wurden. Nach Angaben der Polizei haben die Maskierten das Paar aufgefordert von ihren E-Bikes abzusteigen und haben sie dabei vermutlich mit Schlagstöcken bedroht. Danach sind die Unbekannten mit den E-Bikes weggefahren, wohin ist nicht klar. Der Wert der Fahrräder wird auf einen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Homburg melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:21 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Kusel und Landstuhl ++ Zwischen Kusel und Landstuhl fahren heute den ganzen Tag über keine Züge. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Als Grund nennt die Bahn, dass nicht genügend Züge verfügbar sind. Als Ersatz fahren Busse zwischen Kusel und Landstuhl. Aber auch im Ersatzverkehr kann es laut Bahn zu Problemen kommen: Weil der Zugverkehr kurzfristig eingestellt werden musste, sei nicht klar, ob genügend Ersatzbusse da sind. Deshalb könne es auch hier zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Außerdem dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden und die Bushaltestellen sind zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Die Bahn rät allen Reisenden vor Fahrtbeginn ihre Verbindungen im Internet zu checken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.12.2024 um 6:30 Uhr.