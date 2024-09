Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:39 Uhr ++ FCK-Trainer rechnet mit schwerem Spiel gegen Regensburg ++ Bitter! Der FCK hat gegen den HSV einen Sieg in letzter Minute noch aus der Hand gegeben. Als nächstes geht's gegen den Tabellenletzten, Jahn Regensburg. Wird das einfacher? Nein, sagt FCK-Cheftrainer Markus Anfang.

16:41 Uhr ++ Stadtrat Pirmasens spricht über Videoüberwachung ++ Sollen wichtige Plätze in der Innenstadt von Pirmasens mit Kameras überwacht werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Stadtrat. CDU, FWB und FDP stellen den Antrag, am Exerzierplatz, am Schlossplatz und am Parkhaus in der Schäferstraße Videokameras anzubringen. Als Begründung führen die Fraktionen an, dass in einer Umfrage die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Orte genannt hatten, an denen sie sich im Hellen und Dunkeln unsicher fühlen. Am häufigsten wurden der Wedebrunnen, die Fußgängerzone und der Exerzierplatz genannt.

12:21 Uhr ++ Pirmasens will weiter mit Nachbarn zusammenarbeiten ++ Seit 2022 arbeiten Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz in einigen Bereichen der Verwaltung zusammen. Das Modellprojekt wurde vom Land verlängert - heute soll der Stadtrat Pirmasens darüber entscheiden, ob es auf den Bereich Soziales ausgedehnt wird. Ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung soll zum Beispiel dabei helfen, dass Anträge schneller bearbeitet werden können. Außerdem könnten auch die Betreuungsbehörden der drei Kommunen zusammengelegt werden. Zurzeit arbeiten Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz schon zusammen, um günstiger Material zu beschaffen oder besser Fördermittel beantragen zu können.



11:07 Uhr ++ Weiter Stellwerkprobleme in der Westpfalz ++ Die Personalsituation in den Stellwerken der Bahn ist auch in der Westpfalz weiter angespannt. Das geht aus einer Vorlage für die heutige Versammlung des Nahverkehrszweckverbandes hervor. Zuletzt gab es deshalb Zugausfälle rund um Pirmasens und im Raum Alzey. Am schwierigsten ist die Situation laut Zweckverband im Stellwerk Ludwigshafen. Sollte die Situation anhalten, werde man einen Notfahrplan einführen müssen, bei dem jede zweite S-Bahn ausfallen wird. Auch die Personalprobleme im Stellwerk Neustadt sind laut Verband nicht gelöst.

9:41 Uhr ++ Geld für Straßenausbau im Westen der Pfalz ++ Die Landesregierung will in den nächsten zwei Jahren rund 32 Millionen Euro für den Ausbau von Landstraßen in der Westpfalz ausgeben. Das geht aus dem Programm Landesstraßen hervor, das jetzt vorgestellt wurde. Größter Einzelposten ist der Ausbau der Landesstraße 386 im Donnersbergkreis - dort stehen für verschiedene Maßnahmen mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung. Der Landtag muss dem Ausbauprogramm für Landesstraßen noch zustimmen.



7:38 Uhr ++ Mann in Zweibrücken wegen Brandstiftung vor Gericht ++ Weil er in den vergangenen zwei Jahren in Häusern absichtlich Feuer gelegt haben soll, steht ein Mann heute vor dem Landgericht in Zweibrücken. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Vor zwei Jahren soll der Mann das erste Mal in einem Mehrfamilienhaus in Contwig, in dem er auch selbst wohnte, ein Feuer im Keller gelegt haben. Nur ein paar Wochen später soll er im selben Gebäude dann wieder gezündelt und diesmal auch einen Brandbeschleuniger benutzt haben. Laut Staatsanwaltschaft ist dabei das komplette Wohnhaus ausgebrannt und teilweise auch zusammengefallen. Außerdem gab es auch Verletzte, die eine Rauchgasvergiftung erlitten. Dieses Jahr im April soll der Mann dann in seiner Wohnung in Pirmasens ein Feuer gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann vor hatte, wieder das gesamte Gebäude in Brand zu stecken - glücklicherweise ohne Erfolg. Der Beschuldigte soll während der Taten schuldunfähig gewesen sein. Deshalb will die Staatsanwaltschaft ihn zukünftig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen.



6:43 Uhr ++ Deutscher Pfarrertag in Kaiserslautern ++ Mehrere Hundert Pfarrerinnen und Pfarrer aus ganz Deutschland treffen sich ab heute in Kaiserslautern. Anlass ist der Deutsche Pfarrerinnen- und Pfarrer-Tag der evangelischen Kirche, der alle zwei Jahre stattfindet. In diesem Jahr befassen sich die Geistlichen mit dem Thema "Religion und Demokratie". Dabei soll es unter anderem um die Fragen gehen, welche Rolle Religion in der Demokratie spielen kann und ob sie Einfluss nehmen soll. Der Deutsche Pfarrerinnen- und Pfarrer-Tag beginnt am Nachmittag mit einem festlichen Gottesdienst in der Kaiserslauterer Stiftskirche, der Hauptvortrag ist am Dienstag um 10 Uhr in der Fruchthalle.



