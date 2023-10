Uni Kaiserslautern lehrt zu Schutz vor Hochwasser

per Mail teilen

Die Flut im Ahrtal hat gezeigt, wie wichtig es ist, Rettungskräfte im Umgang mit Hochwasser zu schulen. Die RPTU Kaiserslautern bietet jetzt Onlinekurse an.

Wo sind mobile Schutzwände gegen Hochwasser sinnvoll? Auch dazu lehrt die RPTU Kaiserslautern jetzt in mehreren Kursen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Angeboten werden die Kurse vom Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RPTU Kaiserslautern. Sie richten sich zum Beispiel an Feuerwehrleute oder auch Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks. Die Teilnehmer können entweder einzelne oder mehrere Kurse buchen - am Ende erhalten sie ein Zertifikat.

In den Kursen geht es zum Beispiel darum, wie sogenannte Hochwassergefahrenkarten gelesen werden oder wie mobile Schutzanlagen richtig eingesetzt werden. Und natürlich auch, welche Gefahren bei den Einsätzen lauern. Wichtig ist der Bezug zur Praxis - so werden zum Beispiel auch Feuerwehrleute berichten, die bei der Flut im Ahrtal dabei waren.

Netzwerk im Ahrtal für mehr Austausch zum Thema Hochwasser

Außerdem hat die RPTU Kaiserslautern ein Netzwerk mit verschiedenen Einrichtungen im Ahrtal gegründet. Ziel ist ein besserer Austausch. Mit dabei sind das THW, der Katastophenschutz des Kreises Ahrweiler, die Feuerwehr und die Bundeswehr.