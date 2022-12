Kreis Südwestpfalz baut Katastrophenschutz aus

Im Katastrophenfall will der Kreis Südwestpfalz gut gerüstet sein. Deswegen hat er jetzt unter anderem einen mobilen Hochwasserschutz gekauft.

Der Kreis Südwestpfalz hat einen neuen mobilen Hochwasserschutz. Eine rote Wand, die aus vielen einzelnen L-förmigen Plastikelementen besteht. "Die Wand ist sehr schnell aufgebaut", sagt der Feuerwehrinspekteur des Kreises Südwestpfalz, Stiven Schütz. "Sandsäcke zu füllen und zu stapeln dauert deutlich länger. Die einzelnen Elemente können von nur zwei Feuerwehrleuten zusammengesteckt und aufgestellt werden."

Mobiler Hochwasserschutz hilft auch bei Waldbränden

Der mobile Hochwasserschutz sei aber auch bei Waldbränden nützlich, so Schütz. Demnach kann die Feuerwehr mit den Plastikelementen auch eine Art Swimmingpool bauen und das Wasser zum Löschen verwenden. "Das ist vor allem dann nützlich, wenn die Feuerwehr bei einem Waldbrand nicht nah genug mit ihren Einsatzfahrzeugen an den Brand herankommt", sagt Stiven Schütz. "Dann können wir das Wasser in den provisorischen Pool pumpen und von dort aus zum Löschen des Waldbrandes verwenden."

Außerdem hat der Kreis Südwestpfalz einen neuen sogenannten Abrollcontainer gekauft. Es ist bereits der fünfte Container, zehn sollen es werden. "Die Container können wir, je nach Bedarf, mit Lastwagen ins Einsatzgebiet bringen", sagt Landrätin Susanne Ganster. "Der neue Container eignet sich für alle möglichen Transporte. Beispielsweise können wir damit Medikamente transportieren - der Container ist nämlich klimatisiert."

Mit dem neuen Abrollcontainer "Logistik" des Kreises Südwestpfalz können alle möglichen Gegenstände, die im Einsatzgebiet gebraucht werden, sicher transportiert werden. SWR

Neben den Abrollcontainern hat der Kreis mobile Tankstellen angeschafft. Das sind Behälter, die 1.000 Liter Dieselkraftstoff fassen und mit denen Rettungsfahrzeuge vor Ort betankt werden können.

Kreis Südwestpfalz reaktiviert analogen Funk

Aber was, wenn es einen flächendeckenden Stromausfall geben würde und die Einsatzkräfte nicht mehr miteinander und mit der Leitstelle kommunizieren könnten? Damit das nicht geschieht, reaktiviert der Kreis Südwestpfalz zurzeit den analogen Funk. Also das Funksystem, das schon vor Jahrzehnten genutzt wurde. "Wir haben diesen Funk noch immer in vielen Rettungsfahrzeugen", sagt Kreisfeuerwehrinspekteur Stiven Schütz. "Das ist auch gut so, denn: Wenn der Strom flächendeckend ausfallen sollte - möglicherweise sogar über mehrere Tage hinweg - könnten wir so die Kommunikation mit den Einsatzkräften sicherstellen."

Wärmeinseln in allen Verbandsgemeinden bis Ende des Jahres

Als weitern Schutz der Bevölkerung will der Kreis Südwestpfalz nach eigenen Angaben außerdem dafür sorgen, dass in jeder Verbandsgemeinde des Kreises bis Ende des Jahres sogenannte Wärmeinseln eingerichtet werden. "Das werden Gebäude sein, die beheizt werden können", sagt Landrätin Susanne Ganster. "Bürgerinnen und Bürger sollen im Katastrophenfall dort hinkommen können, um sich aufzuwärmen. Wichtig ist, dass diese Wärmeinseln jetzt zeitnah benannt werden, damit jeder weiß, wo er im Ernstfall hingehen kann."