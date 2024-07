Blog: Kritik an später Freibad-Öffnung, Sohn soll Vater getötet haben, Brand in Kusel

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:36 Uhr ++ Kampfmittelräumdienst auf Baustelle in Pirmasens ++ Nachdem in Pirmasens Mitte Juni bei Bauarbeiten eine Sprenggranate gefunden worden war, ist auf der Baustelle nun immer ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit dabei. Auch wenn die Granate in der Rheinbergerstraße sofort entfernt werden konnte, sei das neue Vorgehen für die Sicherheit der Anwohner und der Bauarbeiter unerlässlich, sagte der Bürgermeister von Pirmasens, Michael Maas (CDU). Der Mitarbeiter würde ständig den Boden kontrollieren und den Aushub schrittweise freigeben. Dadurch werde die Sanierung der Straße für Stadt Pirmasens erheblich teurer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 8:30 Uhr.

6:16 Uhr ++ Stadt reagiert auf Kritik von Freibad Förderverein ++ Der Förderverein der Waschmühle hat sich darüber geärgert, dass das Freibad in Kaiserslautern dieses Jahr schon wieder nicht rechtzeitig öffnen konnte. Die Stadt hat jetzt auf die Kritik reagiert. Aus dem Rathaus heißt es, man habe Verständnis für die Wünsche des Fördervereins, aber die Umsetzung sei nicht so leicht. Der Verein hat zum Beispiel vorgeschlagen, schon früher, also vielleicht im Februar, mit den Sanierungen anzufangen. Den Vorschlag weist die Stadt zurück. Für die Arbeiten muss das Wasser abgelassen werden. Das ist aber eine Art Frostschutz. Wenn es im Februar noch Frost gibt, könnte dann die komplette Anlage einfrieren. Allgemein sei es schwer mit dem Wetter die Bauarbeiten zu planen. Der Förderverein fragt sich auch, wieso denn nicht einmal richtig investiert wird, damit es nicht jedes Jahr dieselben Probleme gibt. Es sei schon einiges geplant, sagt die Stadt, ob das umgesetzt wird, hänge davon ab, ob die Stadt genug Geld habe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr ++ Prozess: Sohn soll Vater in Neustadt getötet haben ++ Am Landgericht Frankenthal beginnt am Montag der Prozess gegen ein Mann wegen Totschlags. Der heute 57-jährige Angeklagte soll seinen Vater in seiner Neustadter Wohnung, als er in seinem Bett lag, zunächst gewürgt haben. Danach soll er mit einem Küchenmesser auf den Hals des Vaters eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer nahezu enthauptet. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte die Tat als grausamen Mord angeklagt, weil sie davon ausging, dass der Vater bei dem Angriff erhebliche Schmerzen erlitt. Das Landgericht Frankenthal hatte aber ein weiteres medizinisches Gutachten eingeholt. Das kam zu dem Ergebnis, dass das Opfer wohl keine erheblichen Schmerzen erlitten hat. Der Angeklagte muss sich deshalb nun wegen Totschlags verantworten. Kurz nach der Tat hatte er sich bei der Polizei gestellt und gestanden. Zum Tatmotiv machte das Gericht keine Angaben. Im Prozess soll auch ein psychiatrischer Gutachter anwesend sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 6:30 Uhr.