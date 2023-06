Polizei in Kaiserslautern warnt vor Falschmeldung im Internet

per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt vor einer Falschnachricht im Internet. Anlass dazu ist ein angeblicher Mord in Kaiserslautern.

Demnach kursiere in Sozialen Medien das Gerücht, ein 15-Jähriger habe in Kaiserslautern seine Eltern und seinen Bruder erschossen. "Die Eltern sollen ihm wegen seiner schlechten Schulleistungen den Internetzugang gesperrt haben", heißt es nach Angaben der Polizei in dem Beitrag. Dieser sei mit einem Foto versehen, der mutmaßlich die Festnahme eines Jugendlichen zeige.

"Die Polizei stellt ausdrücklich klar, dass uns in Kaiserslautern und der gesamten Westpfalz kein solcher Vorfall bekannt ist", teilt das Polizeipräsidium mit. Zudem warnt es davor, den im Beitrag enthaltenen Link anzuklicken. "Sie könnten auf einer Internetseite mit Schadsoftware landen", so die Polizei.