Mehr als 400 Wohnungen könnten auf dem Betzenberg entstehen

Viel wurde darüber gesprochen, wie man das Umfeld des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern für die Zukunft nutzen könnte. Nun wurden Ideen in erste Entwürfe gegossen.

"Wir haben alles zusammengefasst, was uns an Material in der langen Zeit herangetragen worden ist." Das sagte Elke Franzreb, die Leiterin des Referates Stadtentwicklung, in der Sitzung des Stadtrates. Dort stellte sie verschiedene Planungsideen für das Gelände rund um das Fritz-Walter-Stadion vor.

Ideen beziehungsweise Wünsche gab es in der Vergangenheit so einige, seit die städtische Stadiongesellschaft im Jahr 2021 eine Entwicklung und Vermarktung der Flächen ins Auge gefasst hatte. Denn damit sollen Ausfälle an Pachteinnahmen für das Stadion kompensiert werden - so war damals der Plan. Es folgten unter anderem Workshops - auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Betzenbergs.

Ein neues Quartier in der Nähe des Fritz-Walter-Stadions

"Eine große Fleißarbeit" nannte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) dann die Erstellung verschiedener Varianten. Und die sehen vor allen Dingen eine Fläche für mehr als 400 Wohnungen vor - das auf dem ehemaligen Gelände des Reitervereins. Dort soll ein Quartier entstehen, unter anderem auch mit Kindergarten und Jugendtreff sowie ein Nils-Projekt - ein größeres Gebäude, in dem junge und alte Menschen sowie Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Das alles umgeben von Bäumen und damit auch abgeschirmt von Fans, die ins Stadion wollen.

Auf dem Parkplatz an der Südtribüne könnte ein großes Gebäude entstehen. Das soll gleichzeitig auch als Schallschutz für das neue Quartier wiederum hintendran dienen, erläuterte Elke Franzreb. In dem großen Gebäude soll Platz für ein Parkhaus, aber auch für Gesundheits- und Sporteinrichtungen sein.

Parkplätze oder Firmengebäude hinter der Osttribüne

Und dann ist da noch der kleinere Trainingsplatz direkt hinter der Osttribüne. Auch dafür gibt es Ideen - als Parkplatz unter anderem für Feuerwehr, Polizei und Beeinträchtigte oder als Baugrundstücke für Unternehmen. Ziel bei allen Plänen sei es, dass auch weiterhin das Stadion genutzt werden kann, betonte Franzreb. Dafür habe es auch Gespräche mit Sicherheitsbehörden gegeben.

Nicht bebaut werden sollen die Parkplätze an der Ost- und Westtribüne, ebenso der Trainingsplatz 4. Dieser Platz werde bei einem Notfall als Fluchtpunkt und Behandlungsplatz gebraucht.

Stadtratsmitglieder wollen den gesamten Betzenberg betrachten

Die Stadtratsmitglieder würden den Blick generell gerne über das direkte Umfeld des Stadions hinaus auf den gesamten Stadtteil Betzenberg richten. Nicht nur, weil sich die Anwohner bereits mit Ideen eingebracht haben, sondern auch aus einem anderen Grund: "Es darf nicht sein, dass ein Quartier im Quartier entsteht", sagte beispielsweise Brigitta Röthig-Wentz (FDP). Ursula Düll (CDU) bezeichnete es als "Betzenberg neu". Hier solle nicht etwas völlig anderes entstehen, als im bisherigen Stadtteil.

Weil es darüber hinaus auch noch weitere Fragen gab, soll nun in einer Sitzung des Bauausschusses über das weitere Vorgehen gesprochen werden. Zum Beispiel darüber, ob ein Planungswettbewerb für das Gelände ausgeschrieben wird. Auch plant die Stadtverwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern in einer Veranstaltung die Pläne vorzustellen und dann darüber zu diskutieren.

Anwohner beklagen Parksituation bei FCK-Heimspielen

Zuletzt hatte die Interessengemeinschaft Betzenberg in einem Bürgerdialog gefordert, dass sich die Verkehrssituation bei FCK-Heimspielen verbessern müsse. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) sagte bei der Veranstaltung dazu, dass die Stadtverwaltung an Lösungen für das Parkplatzproblem arbeite.