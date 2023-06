Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Montag Manfred Schulz (CDU) zum neuen Bürgermeister gewählt. Er tritt am 1. September die Nachfolge von Beate Kimmel (SPD) an.

Mehr als drei Stunden und drei Wahlgänge waren nötig: Manfred Schulz wird neuer Bürgermeister der Stadt Kaiserslautern. Der 45-Jährige setzte sich in der abschließenden Stichwahl mit 30 zu 26 Stimmen gegen Lea Siegfried von den Grünen durch. Stadträtin verlässt SPD-Fraktion Turbulent ging es bereits vor der Stadtratssitzung zu. Ursprünglich wollten sechs Bewerber zur Wahl antreten. Vor dem Wochenende hatte Thomas Kürwitz (57), der bereits als Oberbürgermeister kandidiert hatte, dann aber seine Bewerbung zurückgezogen. Für die Bürgermeisterwahl sollte der parteilose Schulleiter aus Konz von der FDP und den Freien Wählern unterstützt werden. Keine der größeren Parteien habe sich dazu durchringen können, einen unabhängigen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl zu unterstützen, schreibt er bei Facebook. "Von daher habe ich mich für diesen Schritt entschieden, mit dem Wissen, viele Menschen zu enttäuschen." Am Wochenende dann verließ Stadträtin Silke Wiedmann die SPD-Fraktion. Sie sei dagegen gewesen, dass die SPD einen eigenen Kandidaten aufstellt, sagte sie der "Rheinpfalz". Stattdessen hätte Wiedmann lieber Thomas Kürwitz unterstützt. Am Montag saß sie dann im Stadtrat in den Reihen der Freien Wähler. Neben Manfred Schulz und Lea Siegfried hatten auch Matthias Moritz (SPD) sowie die beiden parteilosen Kandidaten Ilona Benz und Nico Welsch für das Bürgermeisteramt kandidiert. Moritz und Benz traten im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Der SPD-Kandidat kam in der ersten Runde auf zwölf Stimmen, Benz auf vier. Die Wahl wurde nötig, weil die bisherige Amtsinhaberin Beate Kimmel am 1. September die Nachfolge von Klaus Weichel (SPD) als neue Oberbürgermeisterin antritt. Dadurch wurde ihre Stelle frei.