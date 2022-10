Halloween - so wird in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken gefeiert

In den kommenden Tagen dreht sich im Westen der Pfalz alles um Halloween. Hier eine Übersicht zu den größten Events - u.a. in Steinbach, Kindsbach und Kaiserslautern.

In Kaiserslautern steht schon der Samstag (29.10.) ganz im Zeichen von Halloween. Beim "Kürbis-Spektakel" in der Innenstadt können Kinder Kürbisse schnitzen oder Gruselmasken basteln. Außerdem gibt es einen Kostümwettbewerb und mehrere Spielzelte für Kinder.

Halloween auf der Gartenschau Kaiserslautern am Sonntag

Die Kürbiss-Ausstellung auf der Gartenschau ist noch bis Montag zu sehen. Dann geht der Park in die Winterpause. SWR

Die Gartenschau Kaiserslautern lädt am Sonntag zum "Kinder Halloween Spektakel" ein. Nach Angaben der Organisatoren werden Kinder vormittags von einem Drachen begrüßt und können sich ab 12 Uhr unter anderen schminken lassen oder basteln. Außerdem stehen auf dem Programm: ein Gruselparcours, Tanzauftritte und eine Zaubershow. Auch hier werden die gruseligsten Kostüme prämiert.

Hunde feiern Halloween in Kindsbach

In Kindsbach wird beim Halloween der Tierrettung das schönste Hundekostüm gesucht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / John Nacion/STAR MAX/IPx | John Nacion/STAR MAX/IPx

Im Hundezentrum der Tierrettung Kindsbach können am Sonntag Vierbeiner Halloween feiern. Beginn ist um 11 Uhr, die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Prämiert wird hier unter anderem das beste Hundekostüm. Darüber hinaus versprechen die Veranstalter mehrere Stände mit Angeboten rund um den Hund.

Grusel auf dem Schlossplatz in Zweibrücken

Diese Jury hat zuletzt in Zweibrücken die schönsten Halloween-Kostüme prämiert. Pressestelle Citymanagement Zweibrücken

Die Innenstadt von Zweibrücken steht am Montag ab 14 Uhr ganz im Zeichen von Halloween. Auf dem Schlossplatz sind zwei Karussells aufgebaut. Kinder können auf dem Platz ab 15 Uhr Stockbrote backen, Kürbisse schnitzen oder Halloween-Figuren anmalen. Um 16 Uhr beginnt die "Kinder-Grusel-Kostüm-Show", bei dem nach Angaben des Citymanagements der "Halloween-Superstar 2022" gekürt werden soll. Mit Einbruch der Dunkelheit gibt es einen kleinen Umzug zum Hallplatz. Dort wird unter anderem der dampfende Hexen-Brunnen Feuer speien.

Feuershow und Musik in Pirmasens am Halloween-Montag

In Pirmasens können sich Kinder ab 15 Uhr im Begegnungszentrum "Mittendrin" schminken lassen. Um 17 Uhr öffnen auf dem Exerzierplatz verschiedene Verpflegungsstände. Um 18 Uhr beginnt ein kleiner Umzug bis zum Schusterbrunnen und wieder zurück. Ab 19 Uhr startet ein Programm auf dem Ezerxierplatz mit Tanz, Feuershow und Live-Musik.

Traditionelles Halloween im Keltendorf in Steinbach

Im Keltendorf in Steinbach im Donnersbergkreis wird die keltische Tradition Samhain begannen, die ein Vorläufer von Halloween ist. Pressestelle Donnersberg Touristik

Im Keltendorf in Steinbach wird am Montag das keltische Samhain-Fest gefeiert - der keltische Ursprung von Halloween. Ab 17 Uhr öffnet das Dorf. Besucherinnen und Besucher können sich beispielsweise im keltischen Handwerk ausprobieren. Um 19 Uhr startet eine Fackelwanderung zum erleuchteten Skulpturenkreis im Keltengarten. Dort wird die Geschichte vom Ursprung des Festes erzählt. Ab 20 Uhr spielt eine Irish-Folk-Band. Mit der Veranstaltung endet dann die diesjährige Saison im Keltendorf. Im kommenden April öffnet es wieder.

Polizei Kaiserslautern: Halloween-Streiche sind nicht harmlos

Die Polizei appelliert an Eltern im Vorfeld mit ihren Kindern darüber zu reden, dass Streiche auch an Halloween nicht harmlos sind. Schmierereien an Häusern oder Fahrzeugen könnten ein teures Nachspiel haben. Das Westpfalz-Präsidium weist darauf hin, dass bei Sachbeschädigungen auch diejenigen zu Verantwortung gezogen werden können, die nur dabei sind und zuschauen. Halloween könnte dann ein "teures Nachspiel" haben, sagt die Polizei und fragt "Wer will das schon?".