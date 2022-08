So musikalisch ist die Kürbisausstellung auf der Gartenschau in Kaiserslautern

Am Donnerstag öffnet die Kürbisausstellung 2022 auf der Gartenschau in Kaiserslautern. Das Motto in diesem Jahr ist "Welt der Musik".

13 Figuren aus Kürbissen stehen über die Gartenschau Kaiserslautern verteilt. SWR Die Kürbisausstellung auf der Gartenschau Kaiserslautern geht vom 1. September bis zum 31. Oktober 2022. SWR Verantwortlich für die Kürbisfiguren sind der Künstler Pit Ruge aus Cleebronn in Baden-Württemberg und ein Team aus der Schweiz. SWR Der DJ aus Kürbissen soll auf der Gartenschau in Kaiserslautern für gute Stimmung sorgen. SWR Die Kürbisfiguren sind überlebensgroß und damit oft bis zu vier Meter hoch. SWR Aus fast 40.000 Kürbissen sind auf der Gartenschau Kaiserslautern die Figuren gebaut worden. SWR Neben Musikinstrumenten gibt es auch Spieluhren, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Musiker und vieles mehr. SWR Auf der Gartenschau in Kaiserslautern gibt es wieder die alljährliche Kürbisausstellung zu sehen. In diesem jahr dreht sich alles rund um die Musik. SWR

Knapp 40.000 Tonnen Kürbisse wurden für die Ausstellung auf der Gartenschau verarbeitet. Insgesamt gibt es 13 Figuren, die bis zu vier Meter hoch sind. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen, dann geht die Gartenschau in die Winterpause.

