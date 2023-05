Seit mehreren Tagen ist die Polizei in Rammelsbach im Kreis Kusel mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei ein Familienstreit.

Bereits am vergangenen Dienstag soll es demnach eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf einem Parkplatz bei Kusel gegeben haben. Wie die Polizei mitteilt, kamen ein Baseballschläger und ein Teleskopschlagstock zum Einsatz. Zwei Männer seien bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Einer habe eine Platzwunde am Kopf, der andere Prellungen erlitten.

Personenschutz durch Polizei in Kusel

Weil der Familie der beiden verletzten Männern weitere Gewalt angedroht worden sei, leitete die Polizei nach eigenen Angaben Schutzmaßnahmen für die Bewohner von zwei Wohnhäusern in Rammelsbach und St. Julian ein. In Rammelsbach steht die Polizei noch immer vor dem entsprechenden Wohnhaus.

Zum Teil waren auch mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten in Rammelsbach im Kreis Kusel im Einsatz. NonstopNews / Thorsten Kremers

Laut Polizei keine Gefahr für Anwohner

Eine Sprecherin der Polizei sagte, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Tatverdächtige, die an der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz in Kusel beteiligt gewesen sein sollen. Fest stehe mittlerweile, dass die mutmaßlichen Täter in Niedersachsen wohnen.

Anwohner in Rammelsbach sind verunsichert

Besonders in den sozialen Medien hatte der große Polizeiauflauf für Aufsehen gesorgt. Ein Anwohner sagte dem SWR: "Als ich am Mittwoch wieder in mein Viertel rein fahren wollte, wurde ich von der Polizei kontrolliert, musste meinen Personalausweis vorzeigen. Ich frage mich schon, warum jetzt nach so vielen Tagen immer noch die Polizei da oben steht, wir wissen hier von nichts."

Die Polizei zeigt seit Tagen Präsenz in Rammelsbach. NonstopNews / Thorsten Kremers

Polizeieinsatz auch in St. Julian beendet

Während die Polizei noch immer ein Wohnhaus in Rammelsbach bewacht, hat sie ihren Einsatz in St. Julian mittlerweile beendet, sagte eine Sprecherin.