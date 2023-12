In der Westpfalz fallen viele Züge aus

per Mail teilen

Seit den frühen Morgenstunden fallen in der Westpfalz diverse Züge aus. Besonders betroffen sind die Strecken von und nach Kaiserslautern.

Auf der Plattform X (vormals Twitter) informierte die Deutsche Bahn seit dem frühen Morgen über diverse Zugausfälle. Unter anderem waren die Züge zwischen Zweibrücken und Pirmasens, zwischen Kaiserslautern und Neustadt, zwischen Pirmasens und Neustadt und zwischen Ramsen und Frankenthal, bzw. Frankenthal und dem Eiswoog betroffen.

Ersatzverkehr zwischen Kusel und Kaiserslautern

Auch die Züge der Regionalbahn 67 zwischen Kusel und Kaiserslautern, sowie in der Gegenrichtung fielen aus. Auf der Strecke hat die Bahn nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Gründe für die Zugausfälle reichen von kurzfristigem Personalausfall über Reparaturen an den Zügen bis hin zu "eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit". Letzteres bedeutet wohl, dass es an fahrbereiten Zügen mangelt.

Queichtalbahn wird im Sommer gesperrt

In den kommenden Sommerferien will die Deutsche Bahn die Zugstrecke zwischen Landau und Hinterweidenthal komplett sperren. Hintergrund sind Bauarbeiten an den Gleisen. Nach Angaben des Zweckverbandes Nahverkehr ist davon auch die Ausflugsstrecke ins Dahner Felsenland betroffen. Im Augenblick werde ein Konzept für Ersatzbusse vorbereitet, damit die Reisenden während der sechswöchigen Sperrung von Landau über Annweiler und Hauenstein nach Hinterweidenthal kommen.