Mutmaßliche Polizistenmorde von Kusel: Tatort-Videos werden gezeigt

Im Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde von Kusel werden heute am Landgericht Kaiserslautern Videoaufnahmen der Polizisten gezeigt, die als erste am Tatort eingetroffen waren.

Die Polizisten wollten ihren Kollegen zur Hilfe eilen, nachdem der Funkspruch "die schießen, die schießen" eingegangen war. Als die Unterstützung an der Landstraße bei Ulmet eintraf, waren ihre beiden Kollegen aber bereits tot.

Die Bodycams der hinzugerufenen Polizisten filmten somit die ersten Eindrücke des unberührten Tatorts. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. die beiden Polizisten ermordet hat, weil diese ihn und einen Mitangeklagten beim Wildern ertappt hatten. Andreas S. behauptet, der Mitangeklagte Florian V., der bisher vor Gericht schweigt, habe das Feuer zuerst eröffnet.

Video von Vernehmung könnte Klarheit bringen

Ob an diesem Freitag auch ein Video der polizeilichen Vernehmung des Mitangeklagten gezeigt wird, ist noch unklar. Bereits beim letzten Prozesstag in der vergangenen Woche hatte die Richterkammer angekündigt, dass das Videomaterial in die Beweisaufnahme einfließen könnte. Dabei gehe es um die Reaktionen des Mitangeklagten in seiner Vernehmung nach der Tatnacht im Kreis Kusel. Diese könnten zeigen, wie glaubwürdig Florian V. sei. Im Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern hat er bislang nicht ausgesagt - zuvor aber erklärt, nicht auf die Polizisten geschossen zu haben.