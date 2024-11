Hörnchenbergtunnel auf der A62 bei Landstuhl wird gesperrt

per Mail teilen

Am Hörnchenbergtunnel auf der Autobahn 62 bei Landstuhl stehen die Endarbeiten der Sanierung an. Daher wird der Tunnel gesperrt.

Die A62 wird in Richtung Pirmasens am Dienstagabend zwischen 19 und 21:30 Uhr gesperrt. Betroffen ist das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann. Dort hat der Hörnchenbergtunnel nach Angaben der Autobahn GmbH nämlich einen sogenannten Anprallschutz an der Tunneleinfahrt bekommen. Der besteht aus Betonschutzwänden und Anpralldämpfern, die verhindern sollen, dass Autofahrer im Falle eines Unfalls direkt gegen das Tunnelportal prallen.

Modernisierung des Tunnels kostet rund 700.000 Euro

Außerdem seien alle alten Schutzplanken am Fahrbahnrand und am Mittelsteifen vor und hinter dem Tunnel ersetzt worden. Darüber hinaus gibt es jetzt sogenannte Rettungsüberfahrten, die es Einsatzkräften im Bedarfsfall erlauben, schnell den Mittelstreifen zu überwinden, um auf die andere Richtungsfahrbahn zu gelangen. Sämtliche Arbeiten haben die Autobahn GmbH rund 700.000 Euro gekostet.

Hörnchenbergtunnel auf A62 wieder auf neuestem Stand

Durch den Anprallschutz entspricht der Tunnel wieder den aktuellen Sicherheitsstandards, heißt es von der Autobahn GmbH. Damit sei im Tunnel dann auch wieder Tempo 80 statt bisher Tempo 60 erlaubt.

Während der Abschlussarbeiten am Dienstagabend wird der Verkehr Richtung Pirmasens umgeleitet. Die Autofahrer werden in Landstuhl-Atzel von der Autobahn heruntergeleitet und über Landstraßen zur Auffahrt Bann geführt.

Reguläre Wartungsarbeiten am Tunnel

Am kommenden Wochenende finden im Hörnchenbergtunnel dann reguläre Wartungsarbeiten statt. Dafür werden Autobahn 62 und Tunnel zeitweise voll gesperrt:

Am Samstag ist die A62 von 7:30 Uhr bis 17 Uhr in Richtung Pirmasens voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Landstuhl-Atzel von der Autobahn abgeleitet.

Am Sonntag wird dann auf der anderen Richtungsfahrbahn gearbeitet. Dafür ist – ebenfalls zwischen 7:30 Uhr und 17 Uhr - die A62 in Richtung Trier gesperrt. Die Autofahrer werden an der Ausfahrt Bann von der Autobahn heruntergeleitet.

Die Umleitungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH jeweils ausgeschildert.