Widerstand gegen mögliche Gütertrasse der Bahn in der Pfalz

Links-Rechtsrheinisch 4

Diese durchgängige Linienvariante stellt eine Untertunnelung des Mannheimer und Ludwigshafener Stadtgebietes dar. Der Tunnelbereich beginnt in Mannheim-Waldhof und endet im Raum zwischen Limburgerhof und Rheingönheim. Die Linie LR4 verläuft weitestgehend oberirdisch von Rheingönheim in Bündelung mit der B9 westlich von Speyer. Auf Höhe des südlichen Ortsendes von Heiligenstein schwenkt die Linie in Richtung Osten und quert die Bahnstrecke 3440, bis sie westlich von Mechtersheim beginnend als Tunnel dann den Rhein unterquert und zwischen Rheinsheim und Philippsburg wieder auftaucht. Anschließend verläuft die Trasse weiter in Richtung Süden bis Graben-Neudorf. Von dort aus führt die Trasse in südöstlicher Richtung weiter, bis sie westlich auf Höhe von Weingarten an die A5 bündelt. Die Linie folgt parallel dem Autobahnverlauf bis nach Karlsruhe. In Karlsruhe bindet die Trasse an den Güterbahnhof an.

Links-Rechtsrheinisch 6

Diese durchgängige Linienvariante stellt eine Untertunnelung des Mannheimer und Ludwigshafener Stadtgebietes dar. Der Tunnelbereich beginnt im Norden in Mannheim-Waldhof und endet in südlicher Richtung im Raum zwischen Limburgerhof und Rheingönheim. Die Linie LR6 verläuft oberirdisch von Rheingönheim in Bündelung mit der B9 bis nördlich von Speyer. Dort schwenkt sie in östlicher Richtung zur A61 und führt in Parallellage zu dieser weiter nach Hockenheim. Vor dem „Walldorfer Kreuz“ schwenkt die Strecke nach Süden ab und trifft nördlich von St. Leon-Rot auf die A5. In Parallellage zu dieser verläuft sie über Karlsdorf-Neuthard bis nach Karlsruhe. In Karlsruhe bindet die Trasse an den Güterbahnhof an.

(Quelle: Deutsche Bahn)