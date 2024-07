Tunnel im Donnersbergkreis ist fast fertig

In etwas mehr als einem Jahr soll der neue Tunnel für die Ortsumgehung Imsweiler eröffnet werden. Grund genug für eine erneute Ortsbesichtigung.

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir zum letzten Mal mit Projektleiter Volker Priebe vom Landesbetrieb Mobilität im Tunnel Imsweiler unterwegs waren. Seitdem hat sich viel getan: Auf der Nordseite ist der Tunnel samt Brücke bereits an die B48 angeschlossen. "Der Tunnel ist im Prinzip fertig", sagt Volker Priebe.

Sicherheitseinrichtungen werden ab Juli eingebaut

Nur auf der Fahrbahn fehlt noch die oberste Schicht. Das, so erklärt Projektleiter Priebe, mache man, damit die schweren Baumaschinen die neue Fahrbahn nicht schon beschädigen, bevor sie überhaupt in Betrieb genommen wurde. Außerdem müssten noch die Löschwasserleitungen in Betrieb genommen und die Beleuchtung installiert werden. In den drei Notbuchten werden noch Notrufsäulen eingebaut. Ganz zum Schluß werden dann die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

Letzte Arbeiten an der Fahrbahn hinter dem Tunnel Imsweiler

Bis es soweit ist, gibt es aber außerhalb des Tunnels noch einiges zu tun. Direkt hinter dem Tunnelausgang an der Südseite arbeiten mehrere Männer mit großen Maschinen daran, noch etwa 20 Meter Fahrbahn herzustellen. Plötzlich nähern sich aus dem Tunnel Lichter. Ein Lkw hat gerade Fahrbahnbeton an den südlichen Tunnelausgang gebracht. Dort ist es heiß, die Luft flimmert über dem Beton und eine etwa 30 Tonnen schwere Walze rollt über die Fahrbahn. Mit ihr, erklärt Volker Priebe vom LBM, wird der Belag verdichtet, damit er später stabil ist und möglichst lange den Autos, Motorrädern und Lkw standhält.

Südseite des Tunnels wird an B48 angeschlossen

"Als nächstes beginnen die Arbeiten zum Anschluß des Tunnels an die B48 auf der Südseite", sagt Volker Priebe. Im August oder September soll es damit losgehen. Dafür muss die Bundesstraße erneut komplett gesperrt werden. "Wir sind gerade die Vollsperrung am ausbaldowern, ob da sechs oder acht Wochen erforderlich sind", so Priebe.

Eröffnung des Tunnels Imsweiler ist für Sommer 2025 geplant

Es sei aber ein erklärtes Ziel, diese Sperrung in die Ferienzeit zu legen, obgleich die nicht ganz ausreichen werde. Dennoch ist Volker Priebe zuversichtlich, dass die Autofahrer diese letzte Vollsperrung auch noch ertragen werden. Denn immerhin könnten sie kurz darauf endlich die neue Ortsumgehung samt Tunnel nutzen. Die Eröffnung sei nämlich für die Zeit rund um die Sommerferien geplant.

Tunnel für Ortsumgehung im Zeit- und Kostenplan

Die Kosten für Tunnel, Brücke, Straßen und deren Anschlüsse liegen bei 66 Millionen Euro. "Wir haben, als wir die letzte Kostenfortschreibung gemacht haben, eine gewisse Reserve eingebaut", sagt Projektleiter Priebe. Manche Dinge seien teurer geworden, manche aber überraschenderweise auch günstiger, lacht Priebe. Etwa ein Jahr noch, dann sollen Tunnel und Ortsumgehung Imsweiler feierlich eröffnet werden. Darauf freut sich Priebe schon ein wenig: "Ein bisschen Stolz ist schon dabei, dass man so ein Projekt betreuen durfte!"