In unserem Jahresrückblick schauen wir auf wichtige Ereignisse 2024 in Rheinland-Pfalz, diesmal auf die Monate November und Dezember. Nach zehn Jahren als Chef der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz geht Stephan Wefelscheid im November im Streit. Wochen zuvor hat er für sich nach einem turbulenten Parteitag keine Zukunft an der Parteispitze gesehen. Aufbruch und neue Einigkeit sollen Lisa Marie Jeckel und Christian Zöpfchen vermitteln, die neue Doppelspitze der Freien Wähler.

Stau auf der Mosel: Mehr als 70 Schiffe hängen fest. Die Schleuse in Müden hat einen Totalschaden. Ein Frachter ist in die Schleuse gekracht. Die erforderliche Reparatur dauert Wochen. Doch dann läuft alles schneller als gedacht im alten Jahr. Im Februar soll der Verkehr wieder normal laufen.