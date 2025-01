Moselschleuse Müden: Vorbereitung für Reparatur hat begonnen

per Mail teilen

Für die Reparatur der Schleuse bei Müden wurde zunächst die Schleusenkammer trockengelegt. Nur so kann die Reparatur beginnen.

"Denn das Wasser muss aus der Schleusenkammer heraus sein, damit ein Gerüst aufgebaut werden kann", sagte Mathias König, Projektleiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes (WSA) dem SWR. Das Gerüst soll in den nächsten Tagen aufgestellt werden, damit der beschädigte Beton der Schleusenwand ausgebessert werden kann. Der Beton sei gerissen und nicht mehr standsicher, deshalb müsse er abgetragen und neu aufgebaut werden. "Das ist die aufwendigste Arbeit vor Ort", sagte König.

Für die Reparatur wird außerdem ein Kran gebraucht, er soll den Angaben zufolge Montag oder Dienstag zur Schleuse gebracht werden. Er dient dazu, die neuen Schleusentore einzusetzen.

Straffer Zeitplan für die Reparatur der Schleuse

Der Zeitplan für die Reparaturarbeiten sei straff, so König weiter. Es dürfe keine Verzögerungen geben. Pufferzeiten seien nicht vorgesehen. König sagte, er sei optimistisch, dass alles nach Plan laufe. Schleusentore einzubauen sei nichts neues – die Abläufe seien bekannt.

Probeschleusung am 31. Januar geplant

Am 25. Januar sollen die beiden neuen Torflügel eingebaut werden. Sie werden derzeit im Hafen Trier für den Einsatz in Müden vorbereitet. Für den 31. Januar sind Probeschleusungen geplant. Und ab dem 1. Februar soll die Schifffahrt auf der Mosel wieder freie Fahrt haben. Das ist deutlich früher als angenommen: Zuvor waren die Experten davon ausgegangen, dass die Sanierungsarbeiten an der Schleuse bis Ende März 2025 dauern könnten.

Anfang Dezember hatte ein Schiff fast ungebremst das Schleusentor gerammt und schwer beschädigt. 74 Schiffe lagen tagelang auf der Mosel fest, bis sie mit Hilfe einer aufwendigen Notschleusung weiterfahren konnten.