Der Dienstag beginnt mit -1 und - 4 Grad kalt und trüb. Nur auf den Berggipfel kommt die Sonne durch und nachmittags gelegentlich auch in den Tälern. Tagsüber bleibt es mit -3 und plus 2 Grad kalt. In der Silvesternacht erwartet uns in Rheinland-Pfalz trockenes Wetter bei Temperaturen um die null Grad.