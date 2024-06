In RLP steigt durch den Dauerregen im Süden die Hochwassergefahr, Städte und Kommunen bereiten sich auf hohe Wasserstände vor. Das Wetter wird währenddessen wieder trocken.

7:25 Uhr Ein Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) reisen heute ins Hochwassergebiet in Bayern. Dort wollen sie sich gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Überblick über die Lage verschaffen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend ihr vorletztes Testspiel vor der Europameisterschaft im eigenen Land. In Nürnberg geht es gegen die ebenfalls für die EM qualifizierte Ukraine. Das Spiel wird um 20:45 Uhr live in der ARD übertragen. In Schleswig-Holstein beginnt das Nato-Manöver "Tiger Meet", an dem elf Nato-Nationen sowie die Schweiz und Österreich teilnehmen. Bei der Luftwaffenübung werden insgesamt rund 60 Jets und Hubschrauber erwartet. Rund 1.100 zusätzliche Soldaten sind vor Ort.

7:15 Uhr UNESCO-Welterbetag im Südwesten 🏰 Weil nicht genug über die Schätze im Südwesten gesprochen werden kann, möchte ich noch unbedingt den gestrigen UNESCO-Welterbetag mit euch teilen. 52 Welterbestätten gibt es insgesamt in Deutschland, einige davon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Könnt ihr sie alle nennen?

7:05 Uhr Trikefahrer stirbt bei einem Unfall im Hunsrück Ein Mann war im Hunsrück mit einem Trike unterwegs, einer Art Motorrad mit insgesamt drei Rädern. Er war in Argenthal auf der B50 in einer lang gezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort erst mit einem Reisebus und dann frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann starb noch am Unfallort. Sendung am Mo. , 3.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:50 Uhr Verkehr: So sieht's auf den Straßen aus Der Rückreiseverkehr nach dem langen Wochenende sollte durch sein, die allermeisten starten wieder Richtung Arbeit. Wegen des Rheinhochwassers wird ab heute auf der Autobahn A60 zwischen Ingelheim und Bingen die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 80 reduziert. Grund ist nach Angaben der Polizei, dass Wildtiere vermehrt von den überfluteten Wiesen möglicherweise in Panik auf die Autobahn rennen könnten. Was sonst noch auf den Straßen in Rheinland-Pfalz los ist, seht ihr in unserer Verkehrsübersicht.

6:40 Uhr Ausgebranntes Holzlager sorgt für 100.000 Euro Schaden Mehr als sechs Stunden hat die Feuerwehr gebraucht, um den Brand des Holzlagers im Gewerbegebiet Baumholder im Kreis Birkenfeld zu löschen. Dabei ist ein hoher Schaden entstanden, verletzt wurde niemand.

6:15 Uhr Hohe Wasserstände in Rheinland-Pfalz In vielen Orten in Rheinhessen, wie Ingelheim, Oppenheim und Worms fährt die Polizei zurzeit vermehrt Streife in flussnahen Bereichen, um das Hochwasser im Auge zu behalten. Autofahrer und -fahrerinnen werden um erhöhte Aufmerksamkeit auf Straßen in Nähe des Rheins, insbesondere auf der Autobahn A60, gebeten. Tiere könnten in Panik vor steigendem Wasser auf A60 rennen. In Heidesheim-Heidenfahrt wurde bereits am Samstag vorsorglich der Campingplatz am Rheinufer geräumt. Der Campingplatz am Rhein bei Heidenfahrt (Ingelheim) musste wegen Hochwasser geräumt werden. SWR Ilona Hartmann Auch wenn es in Rheinland-Pfalz wieder trocken wird, so haben die Regelfälle im Süden Deutschlands Auswirkungen auf die Pegelstände hierzulande. Städte und Kommunen bereiten sich deshalb auf die hohen Wasserstände vor. In Baden-Württemberg hat sich währenddessen in einigen Regionen die Lage zugespitzt, in mehreren Gemeinden herrscht extreme Hochwasserlage. Mehr dazu gibt's im Liveticker zum Unwetter.

6:05 Uhr Wetter in RLP: Es wird trocken ⛅ Wie steht es um das Wetter? Während Baden-Württemberg und Bayern weiterhin mit Hochwasser zu tun haben, wird es in Rheinland-Pfalz zunächst einmal trocken, hat unsere Wetter-Redaktion gestern verraten. Es kommt sogar die Sonne raus und wir starten in die neue Woche mit Temperaturen bis zu 21 Grad. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt den Verfassungsschutzbericht Rheinland-Pfalz 2023 vor. Bei der Pressekonferenz wird es auch rechte Vernetzungsbestrebungen, die Auswirkungen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster zur AfD sowie um "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" gehen. Eine närrische Jury entscheidet heute über das neue Mainzer Fastnachtsmotto. Einsendeschluss für Vorschläge war der 30. April. Einzige Vorgabe in diesem Jahr: Das Wort Zugplakettchen oder auch nur Plakettchen musste enthalten sein - anlässlich seines 75. Geburtstags. Unter dem Motto "Deutschland trennt. Du auch?" werben bundesweit rund 200 Kommunen erstmals gemeinsam mit den dualen Systemen und großen Partnern aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der Entsorgungswirtschaft für eine bessere Mülltrennung. Aus Rheinland-Pfalz sind elf Kommunen dabei.