Erste Hilfe aus RLP formiert sich in der Türkei

Erste Helferinnen und Helfer, unter anderem vom Technischen Hilfswerk sind in der Türkei angekommen. Das Ausmaß der Katastrophe durch die Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist verheerend, die Zahl der Toten steigt täglich.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz haben Verbindungen in die Türkei und nach Syrien, haben Freunde und Verwandte in den betroffenen Regionen.