Trauer und Entsetzen bei Rheinland-Pfälzern mit Verbindungen ins Katastrophengebiet

In Rheinland-Pfalz leben viele Menschen mit türkischer oder syrischer Migrationsgeschichte, die Verwandte oder Bekannte im Erdbebengebiet haben. Unter ihnen ist die Betroffenheit groß.

Tausende Tote und Verletze, verzweifelte Menschen, die alles verloren haben und in bitterer Kälte ausharren müssen. Retter, die bis zum Rande der Erschöpfung in den Trümmern graben - es sind schreckliche Bilder, die uns aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien erreichen.

In Rheinland-Pfalz leben viele Menschen mit türkischer oder syrischer Einwanderungsgeschichte. Viele von ihnen haben bange Stunden des Wartens auf ein Lebenszeichen ihrer Familie oder ihrer Freunde hinter sich. Einige hofften umsonst.

SWR-Reporterinnen und -Reporter haben türkischstämmige Menschen im Land getroffen und sie nach ihren Gedanken und Gefühlen befragt.

Murat Boztepe aus Klein-Winternheim

Murat Boztepe will mit dem Verkauf von Kebab helfen. SWR

Für den Besitzer des Foodtrucks "Klein-Kebabheim" in Rheinhessen war sofort klar: Er möchte den Menschen in der Katastrophenregion helfen. Er hat beschlossen, die Einnahmen einer Kebab-Verkaufsaktion an die Opfer zu spenden. Murat Boztepe hat Freunde, deren Verwandte von der Katastrophe direkt betroffen sind. Er erhielt auch Todesnachrichten. "Da ist man wie gelähmt und möchte helfen", so Murat Boztepe. Erdbeben sind auch mit seiner Familiengeschichte verwoben. So war sein Vater 1939 beim großen Erdbeben in Erzincan als Säugling aus den Trümmern geholt worden. An ein weiteres Beben erinnert er sich persönlich.

"Natürlich habe ich als Jugendlicher dieses Erdbeben '99 im Marmara-Meer mitbekommen, und da haben auch Freunde geholfen, haben auch leider Leichen herausgeholt - es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Das sind Emotionen, die da hochkommen."

Mustafa Sahin aus Kaiserslautern

Mustafa Sahin fürchtet um seine Angehörigen im Erdbebengebiet. SWR

Der Vorsitzende des Fußballvereins Fatihspor Kaiserslautern macht sich große Sorgen um Familienangehörige in der Katastrophenregion. Viele von ihnen seien nicht erreichbar - zum Beispiel der Verlobte seiner Cousine. Die beiden hätten nächste Woche heiraten wollen.

"Man hofft immer noch auf positive Rückmeldung. Aber je mehr Zeit vergeht und man keine Rückmeldung bekommt, umso schwieriger wird das. Die Leitungen sind belegt. Alle versuchen irgendwie, ihre Bekanntschaften zu erreichen. (...) Wir können uns das nicht vorstellen. Da geht's wirklich ums Überleben."

Seinen Cousin hat Sahin inzwischen erreicht. Doch der musste irgendwann auflegen, da er keinen Akku mehr hatte. Wie Mustafa Sahin warten viele andere Spieler in seinem Fußballverein verzweifelt auf Nachrichten ihrer Angehörigen in der Türkei oder Syrien. Der Verein hat einen Spendenaufruf der Fatih-Moschee in Kaiserslautern unterstützt. Die Aktion musste aber bald gestoppt werden, da in kurzer Zeit eine ganze Lkw-Ladung mit Sachspenden zusammenkam.

Hasan und Nihat Kunduru aus Trier

Nihat und Hasan Kunduru würden gerne ihren Angehörigen und anderen Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien helfen. SWR

Hasan und sein Neffe Nihat Kunduru haben Verwandte in der Erdbebenregion und wären am liebsten direkt zu ihnen geflogen. Doch die Flughäfen sind wegen des Bebens geschlossen. Wenigstens konnten sie telefonisch Kontakt mit ihren Verwandten aufnehmen. Diese berichten, dass sie aus Angst vor weiteren Beben nicht in ihre Häuser könnten. Sie schliefen trotz der Kälte im Auto. Es gebe nicht genug zu essen und nicht genug Benzin für alle. Insgesamt gehe es ihnen jedoch einigermaßen gut. Hasan und Nihat Kunduru haben jedoch Mühe, dieser Versicherung Glauben zu schenken.

"Natürlich möchten die Leute, dass wir uns keine Sorgen hier machen, aber wir sehen ja selbst im Internet, wie's denen geht. Viele sind gestorben, vielen geht's gesundheitlich nicht gut, es gibt auch alte Leute, es gibt auch kleine Babys, die nicht viel tun können. Was können wir tun? Wir können Spenden sammeln, aber mehr bleibt uns nicht übrig."

Und so haben Hasan und Nihat Kunduru mit Aushängen in ihrem Dönerladen und in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, Wintersachen und Decken zu spenden. Sie sammeln die Hilfsgüter in ihrem Laden und wollen einen Container in die Türkei schicken.

Barisch Buluter aus Ludwigshafen

Barisch Buluter sorgt sich nach dem Erdbeben um seine Familie in der Türkei. SWR

Der 45-Jährige ist den Tränen nahe, als er nach seiner Familie in der besonders betroffenen türkischen Stadt Gaziantep gefragt wird. Barisch Buluter hat Tage zermürbender Ungewissheit hinter sich. Inzwischen weiß er, dass er bei dem Beben einen Bruder, einen Onkel und eine Tante verloren hat. Das Schicksal anderer Angehöriger und Freunde ist noch unklar.

"Mein Herz weint. In Ludwigshafen wohnen viele Familienmitglieder aus Gaziantep. (...) Wir essen nicht, trinken nicht, meine Frau zuhause weint, wir alle weinen. Ich habe 24 Stunden Fernsehen geguckt. Was passiert, wer ist tot, wer lebt, was passiert, was kommt noch - weißt du nicht."

Das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion hat nach Angaben vom Mittwoch mehr als 15.000 Tote gefordert. Noch immer werden hunderte Familien unter den Trümmern vermutet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass bis zu 23 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien von den Folgen der Katastrophe betroffen sein werden.