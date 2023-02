Helfer aus RLP starten zum Einsatz in türkisches Erdbebengebiet

Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet kommt nun auch Hilfe aus Rheinland-Pfalz. Bei dem Beben sind mehr als 3.500 Menschen ums Leben gekommen.

Fast 3.000 Gebäude sind eingestürzt. In den Trümmern werden noch viele Verschüttete vermutet. Sie lebend zu retten, ist ein Wettlauf mit der Zeit.

Suchhund aus der Pfalz soll Verschüttete aufspüren

Eine Hundeführerin aus Limburgerhof fliegt heute Nacht mit ihrem Suchhund in die Türkei. Sie ist nach Angaben einer Sprecherin des Bundesverbandes für Rettungshunde Teil eines 41 Personen-starken Teams, das in den kommenden Tagen verschüttete Menschen aufspüren soll. Weitere Pfälzer Rettungshundestaffeln haben ihre Hilfe angeboten.

Ludwigshafen ist Partnerstadt von Gaziantap

Die Stadt Ludwigshafen hat in einer Stadtratssitzung mit einer Schweigeminute der Erdbebenopfer gedacht. Die Millionenstadt Gaziantap ist türkische Partnerstadt von Ludwigshafen und stark betroffen.

Die Stadt habe umgehend versucht, mit der Partnerstadt Kontakt aufzunehmen, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vor den Ratsmitgliedern. Die Sorge um die Familien, die ihre Häuser verloren hätten und bei eisigen Temperaturen obdachlos seien, sei groß, sagte Steinruck. Und auch die "Sorge um die Menschen, die ihre Angehörigen vermissen oder um getötete Familienmitglieder trauern. Wir sind in Gedanken bei all unseren Freundinnen und Freunden in unserer Partnerstadt." Ludwigshafen stehe auch im Austausch mit der Stadt Duisburg, die wie Ludwigshafen eine Städtepartnerschaft mit Gaziantep hat.

THW-Helfer warten auf Entscheidung

Auch das Technische Hilfswerk, THW, wird die Türkei nach dem Erdbeben unterstützen. Der Sprecher des THW Rheinland-Pfalz, Michael Walsdorf, sagte dem SWR, die Bundesregierung habe bereits Hilfen zugesagt, nun warte man auf eine Entscheidung der Türkei.

Trinkwasseraufbereitungsanlagen wie diese kann das THW in die Türkei bringen. SWR

Von Frankfurt aus könne das THW unter anderem Trinkwasseraufbereitungsanlagen in das Erdbebengebiet fliegen. Die Anlagen lagern in Mainz-Weisenau. Es gebe auch Teams, die betroffene Stadt- oder Gemeindeverwaltungen dabei unterstützen könnten, die Arbeit wieder aufzunehmen, so der THW-Sprecher. Dazu würden unter anderem Satellitentelefone und Faxgeräte in die Türkei geflogen. Das THW in Mainz rechnet damit, dass die Entscheidung im Laufe des Tages fällt.

Dreyer: "Viele in Rheinland-Pfalz bangen um Angehörige und Freunde"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) drückte ihre Betroffenheit in einem Kondolenzbrief an den türkischen Generalkonsul Sedat Turan aus. Auch in Rheinland-Pfalz bangten viele Menschen um Verwandte und Freunde, schrieb sie. "Noch ist das ganze Ausmaß der Katastrophe nicht absehbar, aber die Zerstörung und das Leid wiegen bereits schwer." Sie wünsche dem türkischen Volk viel Kraft zur Bewältigung der Situation.

In der Türkei und in Syrien sind durch zwei starke Beben der Stärke 7,7 und 7,5 mindestens 3.500 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt. Es werden etliche weitere verschüttete Menschen unter den Trümmern vermutet. Den Menschen in den Katastrophenregionen steht laut Wetterbericht eine kalte Nacht, teilweise mit Minusgraden, bevor.