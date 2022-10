Herbstferien in Rheinland-Pfalz - Das müssen Sie wissen

In Rheinland-Pfalz starten die Herbstferien, am Freitag ist der letzte Schultag. Hier finden Sie wichtige Fragen und Antworten rund um die Herbstferien 2022.

Im Oktober starten die Herbstferien in Deutschland. Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz bietet sich damit auch wieder eine Möglichkeit für Urlaub und Reisen. Andere bleiben zu Hause - etwa Schüler und Schülerinnen, die Unterrichtsstoff nachholen müssen. Was die Herbstferien in Rheinland-Pfalz zu bieten haben - Wir helfen Ihnen auf die Sprünge.

In Rheinland-Pfalz dauern die Herbstferien in diesem Jahr vom 17. Oktober bis zum 31. Oktober 2022. Da am Ende der Herbstferien direkt mit Allerheiligen (1. November) ein Feiertag anschließt, ist der erste reguläre Schultag Mittwoch der 2. November. Alles in allem macht das 16 freie Tage am Stück.

Das sind die Herbstferien 2022 in den Ländern im Überblick Baden-Württemberg: 31.10. sowie 2. - 4.11.2022

Bayern: 31.10. sowie 2. - 4.11.2022

Berlin: 24.10.2022 - 5.11.2022

Brandenburg: 24.10.2022 - 5.11.2022

Bremen: 17.10.2022 - 29.10.2022

Hamburg: 10.10.2022 - 21.10.2022

Hessen: 24.10.2022 - 29.10.2022

Mecklenburg-Vorpommern: 10.10.2022 - 14.10.2022 sowie 1.11.2022 und 2.11.2022

Niedersachsen: 17.10.2022 - 28.10.2022

NRW: 4.10.2022 - 15.10.2022

Rheinland-Pfalz: 17.10.2022 - 31.10.2022

Saarland: 24.10.2022 - 4.11.2022

Sachsen: 17.10.2022 - 29.10.2022

Sachsen-Anhalt: 24.10.2022 - 4.11.2022

Schleswig-Holstein: 10.10.2022 - 21.10.2022

Thüringen: 17.10.2022 - 29.10.2022

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern selbst bestimmt. Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.

Für alle Schüler und Schülerinnen, für die das Schuljahr bislang nicht so rund lief, gibt es die Möglichkeit, Schulstoff in den Herbstferien nachzuholen. "Lernen in den Ferien" (LiF) heißt das Programm, bei dem Bildungsministerium und Volkshochschulen zusammenarbeiten. Die Kurse richten sich an Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen.

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Das sorgt neben Reisefreude auch immer für volle Straßen. Der ADAC prophezeit bereits, dass an diesem Wochenende etliche Autofahrer und Autofahrerinnen im Stau landen werden. Grund: In neun Bundesländern sind Herbstferien oder sie gehen zu Ende.

Zudem müssten Autofahrer jetzt im Herbst mit witterungsbedingten Behinderungen rechnen - vor allem Nebel schränkt die Sicht erheblich ein. Aber auch der erste Wintereinbruch ist möglich, also bitte auch immer an die Winterreifen denken!

Und angepasst fahren: Einzelne Autobahnstationen der Polizei wie die in Montabaur haben bereits angekündigt, zu Ferienbeginn verstärkt zu kontrollieren.

Zu wenige Flugzeuge, Personalengpässe und teures Kerosin: Auch in den Herbstferien könnte es am Flughafen Frankfurt voller werden als sonst. Was Reisende aber schon jetzt zu spüren bekommen, sind die teureren Ticketpreise.

Das Vergleichsportal Check24 kommt für den Zeitraum der deutschen Herbst-Schulferien auf deutlich höhere Durchschnittspreise. So kostet beispielsweise ein Hin- und Rückflug auf die Kanaren im Schnitt 464 Euro. Das sind über 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und sogar 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor der Corona-Krise. Für einen Trip an die türkische Riviera müssen Sonnenhungrige 385 Euro zahlen - also 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch für Bahnreisende sind keine besseren Zeiten in Sicht. "Wie viele andere Unternehmen kämpft auch die Deutsche Bahn (DB) derzeit noch mit außergewöhnlich hohen Krankenständen - etwa beim Fahr- oder Stellwerkspersonal, teilte eine Bahnsprecherin auf SWR-Anfrage mit. Das lasse sich auch durch eine flexible und vorausschauende Personalplanung nicht vollständig kompensieren. Daher sollten sich Fahrgäste vor Antritt ihrer Reise über die Reiseauskunft oder in den Bahn-Apps informieren.

Mit Blick auf den Ferienstart erwarte man ein normales Fahrgastaufkommen, so die Bahn-Sprecherin. In der Ferienzeit würden weniger Berufspendler und Schüler den Regionalverkehr nutzen. "Zudem verteilen sich die Fahrgäste besser über den Tag und es kommt zu keiner Rushhour morgens und abends an den Werktagen." Allerdings werde das Angebot in den Ferien angepasst - es fahren also weniger Züge.

Ja, und auch die Corona-Situation sollten man beim Reisen immer noch im Blick haben. Wegen der Pandemie gelten im Ausland teilweise noch immer besondere Regeln. Reisende sollten sich vorab informieren, rät der ADAC.

In Deutschland sind zwar die meisten Corona-Regeln aktuell aufgehoben. Allerdings gilt in Fernzügen weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Im Flugzeug geht es inzwischen auch ohne Maske.