Schluss mit Winter- und Pfingstferien in RLP

Von 2024 an können Eltern und Kinder wieder mit längeren Weihnachtsferien planen. Die Winter- und Pfingstferien hatten zu wenige Fans gewonnen.

Von 2024 an wird es in Rheinland-Pfalz wieder längere Weihnachtsferien geben. Laut Bildungsministerium sind dann keine Winter- und Pfingstferien mehr vorgesehen. Mit der künftigen Regelung werde den Wünschen der Praxis entsprochen, so das Bildungsministerium.

Mehrheit gegen Winter- und Pfingstferien

Mehr als 50 Gremien, darunter Lehrer- und Elternverbände sowie Schülervertretungen seien zuvor in einem Anhörungsverfahren nach ihrer Meinung gefragt worden. Die Mehrheit hätte sich gegen Winter- und Pfingstferien ausgesprochen.

Diese waren 2017 erstmals eingeführt worden. Gedacht waren sie um die lange Zeitspanne zwischen Weihnachts- und Osterferien und Oster- und Sommerferien und zu unterbrechen.

Wieder längere Weihnachtsferien möglich

Laut Bildungsministerium wollen aber die meisten die alte Regelung zurück. So können auch künftig wieder längere Weihnachtsferien ermöglicht werden.