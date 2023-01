Wachs für Ukraine, Wohnungen für Obdachlose, Spenden für warmes Zuhause

Es ist ungemütlich draußen! Welche guten Nachrichten nicht nur das Herz sondern auch Wohnungen wärmen, erzählen wir in den Good News der Woche.

Energiekosten: Saulheimer spenden für klamme Mitbürger

Eine Gemeinde hält zusammen: Auch in Saulheim sind die Energiekosten gestiegen, wie eigentlich überall im Südwesten. Für Menschen im Ort, die dadurch finanzielle Probleme kriegen, gab es eine Spendenaktion: 24.000 Euro haben die Saulheimer für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger gesammelt.

Wachsreste in Bad Kreuznach für Büchsenlichter gesammelt

Eine Kirchengemeinde in Bad Kreuznach hat 800 Kilogramm Wachsreste gesammelt. Das Wachs wird in der Ukraine dringend gebraucht. Dort werden Büchsenlichter daraus gemacht, um damit zu kochen oder zu heizen. Bis zu zwölf Stunden brennt ein solches Büchsenlicht in einer Konservendose.

"Housing First": Obdachlose bekommen sichere Wohnung

In Koblenz, im Westerwaldkreis und in Landau will das Sozialministerium das Projekt "Housing First" fördern. Obdachlose sollen dabei zuerst eine feste und sichere Wohnung bekommen, bevor sie alle anderen Probleme wie Abhängigkeiten und Arbeitslosigkeit angehen.

Fachkräftemangel: Mainzer Geschäft geht neue Wege

Gastronomie, Altenpflege, Einzelhandel - überall fehlen Fachkräfte. Auch ein Geschäft in Mainz suchte vergeblich jemanden für eine Ausbildungsstelle. Bis sich Abdelilah meldete. Der 23-Jährige ist Mitte Dezember aus Casablanca in Marokko nach Mainz gekommen, um hier eine Ausbildung zu machen.