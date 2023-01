Moorfrosch willkommen, Geldbeutel nach 40 Jahren zurück, neuer Kraftstoff für KL

per Mail teilen

Das neue Jahr hat begonnen! Es ist Zeit für die ersten Good News 2023. Wir geben einen Überblick darüber, mit welchen erfreulichen Nachrichten uns das neue Jahr begrüßt hat.

Tiefere Teiche für die Moorfrösche bei Germersheim

Um den extrem selten gewordenen Moorfrosch zu retten, werden in den Rheinauen, südlich von Germersheim, mehrere Teiche vertieft. So bleiben die Bereiche bis in die jeweilige Sommerzeit dauerhaft nass und bieten den Moorfröschen ihren erforderlichen Lebensraum.

Müllabfuhr in Kaiserslautern testet umweltfreundlichere Diesel-Alternative

In Kaiserslautern fahren ab sofort zwei Müllfahrzeuge mit Diesel aus Erdgas. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern will damit nach eigenen Angaben einen regionalen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der neue Kraftstoff soll sauberer sein als herkömmlicher Diesel.

Geldbeutel nach über 40 Jahren wieder aufgetaucht

Vor 42 Jahren hat Birgit Klein ihren Geldbeutel in einer Telefonzelle in Bad Dürkheim vergessen, nun ist er wieder aufgetaucht. Bei Sanierungsarbeiten in der Bad Dürkheimer Kirche hatte ein Handwerker den Geldbeutel entdeckt.

Hallenbäder trotzen Energiekrise

Die rheinland-pfälzischen Hallenbäder haben mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die hohen Energiekosten reagiert. Die erste Zwischenbilanz der Bäder fällt eher positiv aus und auch die befürchteten Schließungen sind ausgeblieben.