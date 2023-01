Bad Kreuznacher Kirche sammelt Wachsreste für Ukraine

Wegen des Krieges frieren Menschen in der Ukraine. Die russischen Bomben haben in vielen Orten die Energieversorgung zerstört. Kerzenreste können Licht und Wärme bringen.

Kerzenstummel im Adventskranz oder die Reste im Kerzernständer vom Festessen an Silvester - genau diese Wachsreste werden in der Ukraine gebraucht.

Deshalb sammelt Pfarrer Bendix Balte in seiner Interkulturellen Gemeinde in Bad Kreuznach Kerzenreste. Jeder kann seine Kerzenstummel zu ihm ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus nach Bad Kreuznach bringen.

Wachsreste werden in der Ukraine zu Büchsenlichtern

Pfarrer Balte schickt die Wachsreste dann nach Köln zum Verein LIFE Cologne e.V. Der Verein bringt sie mit medzinischen Hilfstransporten in die Ukraine, unter anderem nach Kiew. Dort verarbeiten Frauen in ihren Kellern oder Küchen die Wachsreste zu Büchsenlichtern. Der heiße Wachs wird in alte Konservendosen gegossen.

So entstehen Büchsenlichter: die Wachsreste werden eingeschmolzen und in alte Konservendosen mit Pappe gefüllt. LIFE Cologne e. V.

Mit Büchsenlichter kochen und wärmen

"Die Büchsenlichter helfen den Menschen in der Ukraine den Alltag zu überstehen", sagt Anastasiya Ivanenko vom Verein LIFE Cologne e.V. Wenn der Strom ausgefallen ist, kochen sie mit den Büchsenlichtern oder wärmen sich. Auch die Wäsche werde mit Büchsenlichtern jetzt im Winter getrocknet. Es werden Rohre an den Büchsenlichtern befestigt und über die legen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Pullover oder Hosen.

"Ein Büchsenlicht in einer Thunfischdose brennt 4 Stunden, in einer Maisdose 8 Stunden und in einer großen Konservendose bis zu 12 Stunden."

Büchsenlichter bringen Licht in ukrainische Dörfer

Der Verein LIFE Cologne e.V. sammelt seit Oktober 2022 Wachsreste. Inzwischen hat er circa 4,5 Tonnen Wachs in die Ukraine gebracht. Daraus sind bereits etwa 23.000 Büchsenlichter entstanden. Damit könne ein kleiner Ort mit rund 30.000 Einwohnern eine Woche provisorisch mit Licht und Wärme versorgt werden, so der Verein.

Eine typische Küche für Büchsenlichter in der Ukraine. LIFE Cologne e. V.

Bad Kreuznacher können ihre Wachsreste am Sonntag abgeben

Pfarrer Bendix Balke von der Interkulturellen Gemeinde Bad Kreuznach hofft, dass viele Menschen ihre Wachsreste spenden, damit daraus noch mehr Büchsenlichter entstehen.

"Für uns sind die Wachsreste eine Kleinigkeit aber in der Ukraine hängen davon Leben ab."

Jeder kann seine Wachsreste ins Dietrich-Boenhoeffer-Haus nach Bad Kreuznach zur Interkulturellen Kirche bringen. Am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr findet zudem ein deutsch-ukrainischer Gottesdienst in der Paulusgemeinde in Bad Kreuznach statt. Auch da sammelt Pfarrer Bendix die Kerzenstummel ein.

Wachsreste können auch per Post nach Köln geschickt werden

Wer es nicht nach Bad Kreuznach schafft, kann seine Wachsreste aber auch per Post an den Verein LIFE Cologne e.V. schicken. So lange wie die Menschen in der Ukraine die Büchsenlichter brauchen, so lange nimmt der Verein nach eigenen Angaben die Kerzenreste gerne an.