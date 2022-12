per Mail teilen

Das Winterwetter lässt unsere Finger gefrieren - aber nicht unsere Herzen! Und so gibt es auch diese Woche wieder gute Nachrichten aus Rheinland-Pfalz.

"Warum einen Weihnachtsbaum kaufen, wo doch hier vor der Grundschule so ein schönes Bäumchen steht?" Gedanken wie diese haben eine 21-Jährige im pfälzischen Otterberg wohl zu einem besonders frechen Diebstahl bewegt: Sie entwendete den von Zweitklässlern liebevoll geschmückten Baum und stellte ihn in ihr eigenes Wohnzimmer. Die Polizei kam ihr auf die Schliche und brachte den Baum samt Weihnachtsschmuck zurück an die Schule. Wie die Polizei den Kindern verraten hat, war bei der Aufklärung des Falls auch etwas "Weihnachtszauber" dabei.

Da beklagen sich Eltern immer, ihre Kinder würden sich nur von Süßigkeiten, Chips und Tütensuppen ernähren - von wegen! In einer Grundschule in Gau-Odernheim im Kreis Alzey-Worms haben die Schülerinnen und Schüler den BioKio ins Leben gerufen: einen Kiosk, in dem sie selbstgemachte Bio-Lebensmittel verkaufen. Hier gibt es Laugenstangen, Spundekäs mit Gurken und Karotten, Kinderpunsch und vieles mehr. Alles wird aus Umweltschutzgründen unverpackt verkauft. Dafür gibt es von uns die Note Eins mit Sternchen!

Wir bleiben beim Thema Essen. Immer mehr Menschen können sich die Lebensmittel für den täglichen Bedarf kaum leisten, die Tafeln platzen aus allen Nähten. Eine clevere Idee ist in diesem Zusammenhang das Aufstellen eines öffentlichen Kühlschranks, den jeder befüllen kann und aus dem sich Bedürftige bedienen dürfen. Eine solchen gibt es jetzt in Kaiserslautern im Stadtteilbüro Slevfisch. Lebensmittel-Spenden sind ausdrücklich erwünscht!