Neue Idee für Foodsharing in Kaiserslautern

Lebensmittel spenden, statt sie wegzuwerfen. Das ist das einfache Prinzip des ersten öffentlichen Kühlschranks in Kaiserslautern.

In Zeiten deutlich gestiegener Preise ist dieses nicht ganz unbekannte Konzept in Kaiserslautern auf offene Ohren gestoßen: Wer absehen kann, dass Gemüse, Joghurt oder andere Lebensmittel schlecht werden, bevor man sie essen kann - bitte einfach an Andere abgeben. Und zwar im öffentlichen Kühlschrank.

Öffentlicher Kühlschrank weltweit auch als "community fridge" bekannt

In den USA gibt es viele davon, weitere beispielsweise in Indien, Großbritannien und Österreich. In Kaiserslautern steht der erste öffentliche Kühlschrank nun im Stadtteilbüro Slevfisch. Damit sich bedürftige Menschen hier auch bedienen können, gilt es den Kühlschrank laut Stadt jetzt zu füllen.

Gleich mehrere öffentliche Kühlschränke gibt es beispielsweise in den USA. Wie in Kaiserslautern können hier auch Lebensmittel gespendet werden, die nicht gekühlt werden müssen. dpa Bildfunk picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ron Adar

Wer beispielsweise Käse, Karotten oder Salat abgeben wolle, könne sich dafür einfach im Quartiersbüro melden. Wichtig: Die Lebensmittel dürfen nicht verarbeitet, sprich bereits in irgendeiner Form zubereitet sein und sollten sich möglichst noch in einer verschlossenen Verpackung befinden. Gespendet werden können außerdem auch Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen.

Quartiersbüro in Kaiserslautern bittet um Spenden

Das Stadtteilbüro Slevfisch befindet sich in der Slevogstraße 36 in Kaiserslautern. Es hat montags, dienstags und freitags von 11 bis 13 Uhr geöffnet und außerdem donnerstags von 15 bis 17 Uhr.