Igel-Retter, Großes Kino und Leuchten-Tauschaktion

Draußen wird es immer ungemütlicher - hier haben wir ein paar Geschichten aus Rheinland-Pfalz, die die Seele wärmen können.

Rettung für kleine Igel - in einer Garage in Bobenheim-Roxheim

Björn Wolfmüller und sein Sohn Jan sind Igelretter. Seit 2018 päppeln sie in ihrem Garten und in ihrer Garage in Bobenheim-Roxheim kranke und unterernährte Igel auf. Aber jetzt werden besonders viele hilfsbedürftige Tiere abgegeben - Anfang Dezember ist die Zeit der akuten Notfälle, sagen die Pfälzer Igelretter.

Großes Kino aus Oberbillig - Regisseur schafft es nach Hollywood

Regisseur Florian Sigl zog der Liebe wegen nach Oberbillig an der Mosel. Am Donnerstagabend feierte er mit seinem Film "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" Premiere im Broadway Filmtheater in Trier. Anfang März wird der Film in den USA anlaufen, da geht er mit über 400 Kopien an den Start. Weltweit soll der Film im Laufe des Winters in 90 Ländern zu sehen sein.

Strom sparen ist angesagt - in Worms sogar kostenlos

Um in der Energiekrise Strom zu sparen, konnten Menschen in Worms ihre alten Glühbirnen in neue, sparsame LEDs umtauschen. Das Ganze war kostenlos - und der Ansturm entsprechend groß.