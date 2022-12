Das war dreist: Geklauter Weihnachtsbaum der Grundschule Otterberg aufgetaucht

Der Ende November in Otterberg verschwundene Weihnachtsbaum von Grundschülern stand die ganze Zeit im Wohnzimmer einer Frau. Jetzt haben die Kinder ihr Bäumchen wieder.

Zeugen haben die Polizei auf die richtige Spur gebracht. Mir nichts, dir nichts habe der in Otterberg schmerzlich vermisste Tannenbaum im Wohnzimmer einer 21-Jährigen gestanden - rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt, in einem Ort in der Verbandsgemeinde Landstuhl.

Diebin hängt eigene Weihnachtsdeko an Tannenbaum der Grundschule

Vom Baumschmuck, den die Klasse 2c der Otfried-Preußler-Grundschule gebastelt hatte, war laut Polizei nichts mehr zu sehen. Diesen sowie die am Baum befestigten Wunschzettel habe die junge Frau gegen ihre eigene Weihnachtsdeko ausgetauscht. Immerhin: Weil die geständige 21-Jährige ein schlechtes Gewissen bekommen habe, habe sie den Weihnachtsschmuck der Schüler aufbewahrt.

Ganz so frisch sieht der Weihnachtsbaum der Grundschule Otterberg nicht mehr aus. Seit seinem Diebstahl vor mehr als zwei Wochen stand er in im Wohnzimmer eine Frau in der Verbandsgemeinde Landstuhl. SWR

Den Beamten gegenüber beteuerte die Frau, dass ihr der Diebstahl leid tue. Unklar ist dabei noch, ob sie den Weihnachtsbaum alleine in ein Fahrzeug verfrachtet und von Otterberg in ihr Wohnzimmer gebracht hat. Diesbezüglich ermittelt die Polizei.

Polizei bringt Weihnachtsbaum nach Otterberg zurück

Den Tannenbaum selbst haben die Polizisten nach dem Fund am späten Mittwochabend nach Otterberg zurück gebracht. Dazu erging eine Erfolgsmeldung an den Kunst- und Kulturverein im Ort, der den Tannenbaum gestiftet hatte. Die Schüler selbst bekamen einen Brief der Polizei...