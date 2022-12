Kinder aus Otterberg enttäuscht: Ihre selbst geschmückten Tannenbäume erneut gestohlen

per Mail teilen

Diebe haben zwei der Weihnachtsbäume gestohlen, die an der Otterberger Hauptstraße aufgestellt sind. Der Bäume waren zuvor von zwei Grundschulklassen geschmückt worden.

Eine Zeugin, die in der Hauptstraße wohnt, hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag beobachtet, wie zwei Männer den Baum in ein Auto geladen haben und davongefahren sind. Den gestohlenen Baum hatte zuvor die Klasse 2c der Otfried-Preußler-Grundschule aus Otterberg geschmückt.

Schulklasse schon zum zweiten Mal Opfer von Diebstahl

Die Kinder der Klasse 2c seien sehr traurig über den Diebstahl des Baums mit ihren selbstgebastelten Anhängern, sagte die Klassenlehrerin. Bereits im vergangenen Jahr sei der von derselben Klasse geschmückte Baum gestohlen worden. Als Trostpflaster haben die Kinder jetzt Schokonikoläuse geschenkt bekommen. Allerdings sei sie noch nicht sicher, ob Die Klassenlehrerin im kommenden Jahr mit ihren Schülern wieder an der Aktion teilnehme.

Nach Angaben des Vorsitzenden von KulturArt, Walter Eichler, ist jetzt noch ein zweiter Tannenbaum verschwunden. Den hätten ebenfalls Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule geschmückt.

Der gestohlene Weihnachtsbaum von Otterberg. Hans-Peter Frohberger

Otterberger Verein KulturArt stellt Weihnachtsbäume auf

Seit acht Jahren stellt der Verein KulturArt 50 Weihnachtsbäume an der Otterberger Hauptstraße auf, um den Ortskern zu Weihnachten attraktiver zu machen. Dafür investiert der Verein mehrere hundert Euro. Geschmückt werden die Bäume seit sechs Jahren von Bürgern und Schul-, sowie Kitagruppen. Der Vorsitzende von KulturArt sagte, nachdem 2021 insgesamt drei Bäume gestohlen wurden und jetzt auch schon wieder zwei, habe er die Polizei verständigt. Die wolle nun häufiger in der Hauptstraße Streife fahren.