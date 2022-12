per Mail teilen

An vier Orten in der Region können begeisterte Hobbyholzfäller ihren Weihnachtsbaum selber schlagen. Dabei sind Edenkoben, Elmstein, Haßloch und Taubensuhl.

In und am Pfälzerwald dürfen bei ausgewählten Forstämtern Weihnachtsbäume selbst gefällt werden. IMAGO / ULMER Pressebildagentur

In Edenkoben am Kesselberg gibt es Nordmanntannen und Korktannen. Am Sonntag den 11. Dezember können Interessierte dort ihren Baum von 10 bis 16 Uhr aus dem Wald holen. Ab dem Parkplatz Hüttenbrunn ist der Kiesweg zur Baumfläche ausgeschildert, eigenes Werkzeug wird benötigt.

Die Bäume seien in gutem Zustand und schön gewachsen, erklärt die Duale Studentin Bianca Lobenbrück. Die Fläche sei extra so angelegt, dass die Bäume freistehen. "Wir hatten ein paar Ausfälle über den Sommer, aber die haben wir schon rausgenommen", erklärt sie weiter. Vor Ort wird es Glühwein, Punsch und Wildbratwurst geben. In Edenkoben gibt es eine Netzmaschine, um die Bäume direkt zu verpacken.

Wieso sind Weihnachtsbäume im Eußerthal zertifiziert?

Beim Forstamt in Taubensuhl kann am Samstag den 17. Dezember von 9 bis 16 Uhr losgelegt werden. Das Revier ist zertifiziert, dass heißt, es dürfen kein Dünger oder Spritzmittel verwendet werden. Das Gebiet mit den Weihnachtsbäumen wird nur einmal im Jahr freigemäht. Es gibt Fichten und Nordmanntannen, drumherum auch Douglasien und Kiefern. Wie überall soll das Werkzeug selber mitgebracht werden, also eine Axt oder eine Säge und Arbeitshandschuhe.

Bereit fürs Fest: Im Pfälzerwald sollen die meisten Bäume den trockenen Sommer gut überstanden haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Auch hier haben die Bäume den trockenen Sommer gut überstanden. Besonders die Lage im Halbschatten hat den Weihnachtsbäumen geholfen, so sagt es Revierleiter Christian Schnepf. Nach der Arbeit gibt es vor Ort Glühwein, Kinderpunsch und Wildbratwurst.

Nach fünf Jahren Pause: Bäume in Haßloch beim Holiday-Park

Kurz vor dem Holiday-Park an der Aumühle gibt es bei Haßloch am Samstag den 10. Dezember von 10 bis 16 Uhr Bäume zum selber schlagen. Ab der Aumühle ist der Weg zum Waldstück ausgeschildert. Auch hier in Begleitung von Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Brezeln.

Fünf Jahre musste die Aktion des Forstverbandes hier pausieren - erst wegen zu kleiner Bäume, dann wegen Corona. Den Sommer haben die Bäume auch hier gut überstanden und es gebe eine gute Auswahl, erklärt die Stadtverwaltung. Werkzeug muss auch hier selber mitgebracht werden, eine Netzmaschine ist vor Ort.

Bäume selbst zu schlagen ist ein Highlight für Groß und Klein. Meist mit adventlichen Nebenangeboten. SWR

Weihnachtsbäume selbst schlagen bei Elmstein

Am 10. Dezember können hier von 9.30 bis 16 Uhr Edel- und Nordmanntannen gefällt werden. Alle Bäume sind hier FSC und Fair-Trees zertifiziert, heißt auch hier, dass weder gespritzt noch gedüngt werden kann. Unterm Jahr gibt es hier keinen Schönheitschnitt. "Bäume sind eben eine Naturprodukt und wachsen nicht immer gleichmäßig", sagt Revierleiter Jürgen Moser. AUch hier muss das Werkzeug zum Fällen selber mitgebracht werden, außerdem empfiehlt das Forstamt festes Schuhwerk.