Leih-Weihnachtsbäume, Mitarbeitersuche per Bratwurst, Regenbogen-Herzen am Revers

Das erste Adventswochenende naht - passend dazu herzerwärmende Nachrichten aus Rheinland-Pfalz!

Nachhhaltige Weihnachtsbäume

Jahr für Jahr werden tausende unschuldige Nadelbäumchen gefällt, um als Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern zu enden. Wer bei diesem Baumsterben der besonderen Art nicht mitmachen will, für den gibt es eine grüne Alternative: den Weihnachtsbaum im Topf, den man nach den Festtagen in den eigenen Garten pflanzen kann. Auch für Menschen ohne Garten gibt es eine Lösung: den Weihnachtsbaum zum Mieten.

Mit dem Foodtruck gegen Fachkräftemangel

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat viele offene Stellen - und viel zu wenig Resonanz auf Stellenanzeigen. Fachkräfte müssen auf anderen Wegen gesucht werden, beschloss das Unternehmen - und wenn schon Liebe durch den Magen geht, warum soll man nicht einmal mit leckerem Essen versuchen, auf sich aufmerksam zum machen? Unter dem Motto "Wir haben Jobs, die Appetit machen" präsentierte sich Schott auf Parkplätzen in Mainz als attraktiver Arbeitgeber und teilte kostenlos Bratwurst aus. Wie man hört, dürfen sich allerdings auch Vegetarier auf die offenen Stellen im Unternehmen bewerben.

Schüler in Pirmasens setzen Zeichen für Toleranz

Wenn bei der Fußball-WM in Katar schon der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, keine One-Love-Binde tragen darf, dann wird eben in Rheinland-Pfalz Regenbogen gezeigt! Das dachten sich Schüler der Käthe Dassler Realschule in Pirmasens und haben zur Bastelschere gegriffen. Mindestens 300 Regenbogenherzen haben sie angefertigt und sich mit Stolz an die Brust geheftet. Reaktionen der FIFA sind bisher nicht bekannt.