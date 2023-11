Dehoga RLP kritisiert Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie

per Mail teilen

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Darauf hat sich die Ampel-Koalition verständigt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in RLP befürchtet dramatische Folgen.

Dehoga-Landespräsident Gereon Haumann kritisierte, die Bundesregierung nehme mit der Steuererhöhung "Insolvenzen, Ausbildungs- und Arbeitsplatzverluste im ländlichen Raum und die Verteuerung von Speisen in fast allen Lebensbereichen in Kauf". Es werde allein in Rheinland-Pfalz zu 750 bis 1.000 Betriebsschließungen kommen. Bundesweit rechnet der Branchenverband mit rund 12.000 Schließungen.

Der Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants und Cafés war vorübergehend von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden, um die Betriebe in der Corona-Krise zu entlasten. Die Regelung wurde wegen der Energiekrise mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende dieses Jahres. Zum Jahreswechsel plant die Ampel-Koalition in Berlin die Rückkehr zum ursprünglichen Steuersatz.

Koalition: Kein finanzieller Spielraum für Beibehaltung

Aus Koalitionskreisen hieß es am Donnerstagabend, man sehe keinen finanziellen Spielraum, um den redizierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie beizubehalten. Das von der FDP geführte Bundesfinanzministerium hatte im September das Volumen der Umsatzsteuerreduzierung auf 3,4 Milliarden Euro beziffert.