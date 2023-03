per Mail teilen

Immer wieder gibt es Diskussion, ob ältere Autofahrerinnen und Autofahrer den "Lappen" besser abgeben sollten. Wie ist die Rechtslage und was können Angehörige tun?

Ein 84-Jähriger kracht gegen ein Hindernis, weil er Gas und Bremse verwechselt hat. Die Polizei stoppt eine betagte Falschfahrerin auf der Autobahn. Solchen und ähnlichen Meldungen folgt regelmäßig die Diskussion, ob Senioren künftig zum "Führerschein-TÜV" müssen - also nachweisen, dass sie noch fahrtauglich sind.

Die EU-Kommission plant nun eine umfassende Reform, um die Zahl der Verkehrstoten zu senken - ein Teil des Gesetzentwurfs betrifft auch ältere Verkehrsteilnehmer und deren Fahrtüchtigkeit.

Nach dem EU-Vorschlag sollen Senioren ab 70 Jahren alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen. Allerdings soll es den Mitgliedsstaaten überlassen bleiben, ob sie das umsetzen - und ob Tests verpflichtend oder freiwillig sind.

In Deutschland hat die Fahrerlaubnis für Pkw und Motorräder grundsätzlich kein Verfallsdatum. Einmal bestanden gilt sie ein Leben lang, Ausnahmen gelten nur für Lkw-Fahrer. Und es gibt in Deutschland kein Gesetz, das es Rentnern verbietet, mit einem Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein. Weiterhin existieren keine grundsätzlichen Vorschriften, dass Senioren ihren Führerschein ab einem gewissen Alter abgeben oder sich regelmäßig auf ihre Fahrtauglichkeit testen lassen müssen.

Zum Thema "Fahreignung" gibt es allerdings einen recht eindeutigen Paragrafen im Straßenverkehrsgesetz (StVG): Dort heißt es:

"Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat."

Eins vorweg: Statistisch gesehen sind Senioren keineswegs die schlechteren Autofahrer. Fest steht aber auch, dass Reaktionsvermögen, Seh- und Hörvermögen und die Beweglichkeit im Alter abnehmen. Verschiedene Krankheitsbilder oder die Einnahme von Medikamenten können die Fahrtüchtigkeit ebenfalls einschränken.

Wenn der Hausarzt der Meinung ist, dass ein älterer Mensch aufgrund seiner Krankengeschichte auf das Autofahren verzichten sollte, kann er ein ärztliches Fahrverbot aussprechen. Das ist allerdings eher als Empfehlung zu verstehen und nicht bindend. Ärzte und Ärztinnen sind nicht per se verpflichtet, die Behörden in Kenntnis zu setzen. Also ist Eigenverantwortung angesagt - und die Aufmersamkeit von Angehörigen oder Beifahrern.

Bei welchen Symptomen oder Krankheitsbildern sollte man nicht Auto fahren? Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die sich bei Senioren auf die Fahrtauglichkeit auswirken und so das Autofahren im Alter erschweren oder gar unmöglich machen können. Dazu zählen unter anderem: Herzrhythmusstörungen

Linsentrübung (Grauer Star)

Schlaganfälle

Diabetes

zu hoher Blutdruck (Hypertonie)

Parkinson

erhöhter Augeninnendruck (Glaukom)

Herzinsuffizienz

Demenz

Koronare Herzkrankheit (KHK) Auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann die Fahrtauglichkeit einschränken: Insulin

Psychopharmaka

Antihypertensiva (gegen hohen Blutdruck)

diverse Augentropfen

Antidiabetika

Hypnotika und Sedativa (Schlaf- und Beruhigungsmittel)

Analgetika (gegen Schmerzen)

Mittel gegen Muskelverspannungen

Parkinson-Medikamente

Unabhängigkeit auch im Alter ist vielen wichtig. Mit dem eigenen Fahrzeug einkaufen fahren oder Freunde besuchen - gerade im ländlichen Raum wollen viele Senioren auf ihre Mobilität nicht verzichten. Das kann aber schnell dazu führen, dass man die eigene Fahrfähigkeit überschätzt und Defizite nicht sieht. Senioren werden in der Regel eher von Mitfahrern und Angehörigen darauf hingewiesen.

Wann sind Senioren nicht mehr fahrtüchtig - Welche Anzeichen gibt es? Dass Ältere sich langsam aber sicher darauf einstellen sollten, auf das Autofahren zu verzichten, können Angehörige anhand der folgenden Warnzeichen ausmachen: Obwohl die Strecke bekannt ist, fühlt sich der Fahrer oder die Fahrerin unsicher.

Der ältere Autofahrer kann sich dem Verkehrsfluss nicht mehr anpassen. Er oder sie fährt zu schnell und hält den vorgeschriebenen Abstand nicht ein oder fährt auffallend langsam und unsicher

und hält den vorgeschriebenen nicht ein oder fährt und unsicher Fahrer oder Fahrerin achtet scheinbar nicht auf den Gegenverkehr oder andere Verkehrsteilnehmer und fährt nicht mehr vorausschauend

Der Senior am Steuer braucht länger, um Ampeln oder Verkehrsschilder wahrzunehmen .

. Es gibt erkennbar motorische Probleme beim Parken, Wenden oder Abbiegen

Ältere am Steuer bremsen sehr häufig, können nur noch schlecht die Spur halten und ignorieren beim Überholen oder Abbiegen den toten Winkel

können nur noch und beim Überholen oder Abbiegen Sie bemerken das Vorliegen einer komplexen Situation zu spät und sind dann überfordert oder verfallen in Panik.

und sind dann überfordert oder verfallen in Panik. Es befinden sich immer mehr Kratzer am Fahrzeug.

Ältere davon zu überzeugen, im Zweifel auf den Führerschein zu verzichten oder zumindest die eigenen Fähigkeiten neutral zu überprüfen, ist sicher nicht einfach und erfordert Fingerspitzengefühl. Helfen kann da ein professionelles Sicherheitstraining, das sich speziell an Ältere richtet. Es gibt zahlreiche Anbieter, die solche Überprüfungen der Fahrtauglichkeit durchführen - etwa der ADAC, ausgewählte Fahrschulen und der TÜV.

Verkehrssicherheitsprogramme des ADAC für Erwachsene

Wer beschließt, freiwillig auf das Autofahren zu verzichten, kann seinen Führerschein bei der zuständigen Behörde abgeben. Einige Kommunen bieten Älteren als Anreiz - zumindest temporär - kostenlose Nutzung des ÖPNV an.

In vielen europäischen Nachbarländern sind - im Gegensatz zu Deutschland - regelmäßige Gesundheitschecks für ältere Autofahrer gesetzlich vorgeschrieben.

In der Schweiz sind alle Fahrzeuglenker im Alter von 75 Jahren und mehr alle zwei Jahre zu einer medizinischen Kontrolle (Prüfung der Fahrtüchtigkeit) bei ihrem Hausarzt verpflichtet.

Auch in den Niederlanden gibt es eine Attest-Pflicht. Die gilt auch ab 75, allerdings wird hier nur alle fünf Jahre gecheckt, ob man noch fit genug ist, ein Auto zu fahren. Autofahrer in Dänemark müssen ab 80 jährlich zum Test.

In Italien müssen Menschen unter 50 alle zehn Jahre zur Kontrolle. Ab dem 50. Lebensjahr werden die Intervalle kürzer - dann muss man alle fünf Jahre den Führerschein verlängern, ab 70 alle drei Jahre und ab 80 dann alle zwei Jahre. In Spanien ist der Gesundheitstest ab 65 Jahren obligatorisch und zwar alle fünf Jahre.

Portugal ordnet einen Test bereits ab 50 Jahren an, zunächst alle fünf Jahre. Ab 70 beträgt die Frist zwei Jahre. Auch Tschechien verpflichtet bereits 60-Jährige, sich alle fünf Jahre überprüfen zu lassen, danach werden die Intervalle mit zunehmendem Alter kürzer.