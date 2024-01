Führerschein-Test für Ältere? "Das wäre Diskriminierung"

In Deutschland gibt es bisher keine Altersgrenze für den Führerschein - und auch keine vorgeschriebenen Prüfungen oder Tests für ältere Autofahrer. Das ist allerdings grade Thema in der EU-Kommission, die eine Führerschein-Reform plant. Auch auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar diskutieren Experten derzeit darüber, ob die Regeln für autofahrende Senioren verschärft werden sollen. Vom Auto Club Europa (ACE) kommt dazu ein klares Nein: "Das wäre eine Art von Diskriminierung älterer Menschen, wenn man alle über einen Kamm schert", sagte ACE-Sprecherin Jeannine Ulm im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies. Hören Sie im Audio, was der Automobilclub stattdessen vorschlägt, um die Fahrkompetenz älterer Menschen zu erhalten.