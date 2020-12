Das Thema Corona-Impfung beschäftigt viele Menschen. Wir geben Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Impfstoff, Funktionsweise und Nebenwirkungen.

Wird es eine Impfpflicht geben?

Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben immer wieder betont, dass es keine staatliche Impfpflicht geben wird. Es könnte allerdings sein, dass beispielsweise Fluglinien oder Betreiber von Fitnessstudios, Kinos und Theatern den Nachweis des Impfschutzes bei ihren Kunden einfordern.

Früher dauerte die Züchtung von ungefährlichen Impfviren viele Jahre. Doch mit gentechnischen Verfahren lassen sich seit wenigen Jahren Impfstoffe innerhalb von Monaten entwickeln. Außerdem wird das Zulassungsverfahren für die Covid-19-Impfung als "Rolling Review" durchgeführt. Das heißt, die Behörden haben von den Unternehmen ständig Daten aus den Zulassungsstudien bekommen und konnten diese schon vor dem Abschluss der Studien auswerten.

Mit wie vielen Menschen und wie wurden die Studien durchgeführt?

Biontech und Pfizer haben in ihre Studie in Südamerika mehr als 40.000 Probanden einbezogen - aus allen Altersklassen und unterschiedlichen ethnischen Gruppen.

Wie gefährlich ist das Fehlen von Langzeitstudien?

Unerwünschte Nebenwirkungen, die erst nach längerer Zeit auftreten, lassen sich nicht zu 100 Prozent ausschließen. Doch ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Experten schätzen die eindeutig belegte Gefahr durch das Virus als sehr viel höher ein.

Warum kam in Großbritannien die Zulassung früher als in der EU und den USA?

Die verschiedenen Zulassungsbehörden haben unterschiedliche Kriterien für ihre Entscheidungen.

Steht die Zulassung in der EU nicht schon fest, wenn aktuell schon Impfzentren eingerichtet werden?

Die Zulassung ist nach den positiven Studienergebnissen sehr wahrscheinlich, steht aber noch nicht fest. Die zuständigen Behörden in den USA und der EU, die US-Arzneimittelbehörde FDA und die europäische Medizin-Behörde EMA, prüfen gegenwärtig noch eine Zulassung. Die FDA hat bereits erklärt, keine Bedenken gegen den Einsatz des Impfstoffs zu haben. Bei Untersuchungen hätten sich keine neuen Probleme hinsichtlich seiner Sicherheit und Wirksamkeit ergeben. Die EMA will bis spätestens 29. Dezember über die Zulassung entscheiden. Die Impfzentren werden dennoch schon eingerichtet, um nach der erwarteten Zulassung keine Zeit zu verlieren.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff BNT162b2 und das Moderna-Serum beruhen auf einer neuen Technologie. Sie sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Diese Impfstoffe enthalten kein Virus, sondern sogenannte Boten- oder messenger-RNA. Mit mRNA-Impfstoffen (messenger-RNA, deutsch Boten-RNA) gibt es schon seit einigen Jahren Erfahrungen aus Tierversuchen und aus klinischen Studien mit Menschen. Entsprechende Impfstoffe, die jetzt zum Einsatz kommen, werden von Experten als sehr sicher eingestuft.

Wie funktioniert die Impfung?

Beim Impfen geht es generell darum, das Immunsystem gegen charakteristische Eiweiße des Virus scharf zu machen. Dazu wurden bisher abgeschwächte Viren oder Teile von Viren verwendet. Der neue Impfstoff beinhaltet im Gegensatz dazu die genetische Information für das zentrale Oberflächen-Eiweiß des Corona-Virus (das "Spike"). In den Körperzellen der Geimpften wird diese genetische Information abgelesen und in das entsprechende Eiweiß übersetzt. Die Zellen präsentieren dieses Eiweiß dann auf ihrer Oberfläche und trainieren so das Immunsystem, auf diese Eiweiße mit schützenden Antikörpern zu reagieren.

Wird mit der genetischen Information des Virus in unser Erbgut eingegriffen?

Nein. Unser Erbgut lagert im Kern der Zelle. Dahin gelangt keine Viren-mRNA. mRNA ist in der Körperzelle eine Art Arbeitskopie der genetischen Information im Zellkern. mRNA unterscheidet sich chemisch von der eigentlichen DNA (Erbmolekül) und kann in diese nicht eingebaut werden.

Bin ich nach einer Impfung immun?

In den Studien von Moderna und Biontech/Pfizer gab es in der Impfgruppe etwa zwanzigmal weniger Infektionen als in der Kontrollgruppe, in der kein echter Impfstoff verabreicht wurde. Experten zeigten sich überrascht, wie gut die Immunisierung durch den mRNA-Impfstoff wirkt. Wie lange die Immunisierung anhält, ist bisher allerdings unklar.

Wann tritt der Impfschutz ein?

Eine erste Impfung bringt eine Grundimmunisierung, sagt der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek. Dann brauche man ein Zeitfenster von drei bis vier Wochen. Danach erfolge eine zweite Impfung. Voraussichtlich zwei bis drei Wochen nach der Zweitimpfung sei voller Schutz aufgebaut. Menschen mit Vorerkrankungen können sich laut Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) ohne Bedenken impfen lassen.

Kann jemand, der geimpft ist, sich und andere noch anstecken?

Die Datenlage ist dazu bisher noch unklar, es ist jedoch nicht auszuschließen. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Impfung komplett steril schützt", so PEI-Präsident Klaus Cichutek. Das ist aber laut RKI-Chef Lothar Wieler normal: "Sterile Impfungen - das gibt's praktisch gar nicht." Laut Cichutek kann man sich also auch nach einer Impfung noch anstecken, die Aufnahme und Weitergabe von Viren wird aber deutlich reduziert. Es gebe vielleicht noch leichte Symptome, aber keine schweren Verläufe mehr. Den bisherigen Analysen zufolge schützt der Biontech-Pfizer Impfstoff BNT162b2 mit 95-prozentiger Wirkung vor einer Covid-19-Erkrankung. Der Impfschutz dürfte laut Cichutek "relativ lange anhalten". Daten würden noch folgen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Es können für Impfungen übliche Nebenwirkungen auftreten: vorübergehende Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schmerzen an der Injektionsstelle, leichtes Fieber, Muskelschmerzen. Bei vier Impflingen wurde in der Studie eine Lähmung des Gesichtsnervs beobachtet. Experten sind sich nicht sicher, ob dies auf die Impfung zurückzuführen ist, da diese Form der Lähmung auch allgemein auftritt.

Ist die Bevölkerung jetzt das "Versuchskaninchen"?

Es müssen vor der Zulassung Studien mit Tausenden von Probanden durchgeführt werden, um gravierende Nebenwirkungen auszuschließen. Nach der Zulassung können bei der sehr großen Zahl von Geimpften dann allerdings auch sehr seltene Nebenwirkungen des Impfstoffs sichtbar werden. Ein Restrisiko besteht also. Auch PEI-Präsident Cichutek und RKI-Chef Wieler räumen ein: Langzeiterfahrungen gibt es nicht. Doch mit den Tests vor der Zulassung gibt es Erfahrungen über drei bis vier Monate. "Es deutet nichts darauf hin, dass es hier Besonderheiten gibt oder irgendwelche schweren Nebenwirkungen", sagt Cichutek. Diese Einschätzung beruhe nicht nur auf den Tests an Patienten, sondern auch auf Untersuchungen an Affen und weiteren Studien zu möglichen Folgen.

Es gab bei der schnellen Herstellung des Impfstoffes gegen Schweinegrippe (Fall Pandemrix) schwere Nebenwirkungen (Schlafkrankheit). Ist das bei dem neuen Impfstoff auszuschließen?

Pandemrix aktivierte das Immunsystem gegen ein Eiweiß des Virus, das Ähnlichkeiten mit einem Eiweiß von Nervenzellen im Gehirn aufwies. Dadurch kam es zu Autoimmunreaktionen gegen diese Nervenzellen. Dass dieses Problem auch durch den Covid-Impfstoff ausgelöst wird, ist extrem unwahrscheinlich. Aber bei der sehr großen Zahl von Impfungen, sind seltene Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.

Risikogruppen, also Ältere und Kranke, sowie Beschäftigte im Gesundheitsdienst und in zentralen Bereichen wie der Polizei sollen voraussichtlich zuerst geimpft werden. Das hatten der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission am RKI empfohlen. Die Bundesregierung will Regeln per Verordnung aufstellen. Eine feinere Bestimmung der Priorisierung wollen die Wissenschaftsorganisationen bis Jahresende vornehmen. Kinder zu impfen ist erstmal nicht geplant.

Wie werden Risikogruppen definiert?

Das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, steigt ab einem Alter von circa 55 Jahren stetig an. Außerdem gehören Übergewicht, Rauchen und Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen zu den Risikofaktoren. Auch medizinisches Personal gilt als Risikogruppe.

Wie laufen die Impfungen ab?

Von der Terminvergabe bis zur Spritze: Nach und nach werden die Details zur Organisation der Corona-Impfung geklärt. Auch die Örtlichkeiten der Impfzentren sind mittlerweile für Rheinland-Pfalz bekannt. Wir sammeln hier fortlaufend alle wichtigen Informationen in unserem Überblick:

So werden die Impfungen gegen Corona organisiert

Wann sind wir das Virus los? Werden wir es je wieder los?

Wahrscheinlich wird das Corona-Virus Covid-19 auch in Zukunft zu unserer Viren-Umwelt gehören. Doch wenn ein Großteil der Bevölkerung (mehr als zwei Drittel) immun ist, kann es zu keiner Epidemie mehr kommen. Ob - und wenn ja wie oft - man die Impfung auffrischen oder an Mutationen des Virus anpassen muss, ist bisher noch unklar. Nach Expertenaussagen wird in Deutschland die Gefahr durch Covid-19 in der zweiten Jahreshälfte von 2021 gebannt sein.