Die Corona-Krise bringt Wörter und Begriffe mit sich, die zuvor oft nur Experten bekannt waren. Jetzt sind sie Teil unseres Alltags. Hier ein Überblick.

Aerosole entstehen beim Husten, Niesen oder einfach nur Sprechen. Sie sind ein Gemisch aus festen und flüssigen Schwebeteilchen. Diese freigesetzten virenhaltigen Tröpfchen in der Luft nennt man Aerosole.

AHA-Formel soll die Verbreitung des Coronavirus verhindern. Jeder Buchstabe steht für eine Maßnahme: Abstand (min. 1,5 Meter), Hygiene (vor allem Händewaschen), Alltagsmasken (wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann).

AntikörperSchnelltest oder Antigen-Tests fahnden nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des Virus, also auf seiner Hülle. Dabei sind die bislang entwickelten Antigen-Tests allerdings nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests.

Biontech ist ein Mainzer Pharmaunternehmen, das zusammen mit dem amerikanischen Pfizer-Konzern einen Corona-Impfstoff entwickelt hat. Dieser könnte der erste sein, der in den USA und Europa zugelassen wird. Womöglich noch in diesem Jahr.

Covid-19 ist die Erkrankung, die aus der Infizierung mit dem Coronavirus entsteht. Abgekürzt aus dem Englischen: coronavirus disease 2019.

Desinfektion ist aktuell überall empfehlenswert und teils auch erforderlich in öffentlichen Räumen. Grundsätzlich ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen ausreichend.

Dunkelziffer meint alle nicht erfassten und nicht gezählten Fälle. Diese tauchen in keiner Statistik auf. Alle Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, das aber nicht wissen, weil sie keine Symptome haben, gehören zur Dunkelziffer.

Exponentielles Wachstum beschreibt eine stetig zunehmende Steigerung von Zahlen. Beispiel: Wenn sich die Zahl der Neuinfizierten täglich verdoppelt, dann werden aus einem Infizierten am ersten Tag zwei am zweiten Tag dann vier, dann acht und so weiter - die Zahl explodiert also. Aus einer Neuinfektion würden also in diesem Beispiel bereits nach zehn Tagen über 1.000 Neuinfektionen an einem Tag.

Epidemie wird oft auch Seuche genannt. Gemeint ist damit ein vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen durch denselben Erreger, zum Beispiel das Coronavirus, innerhalb eines begrenzten Zeitraums und innerhalb einer Bevölkerungsgruppe. Es geht also um einen großen Ausbruch einer Krankheit - örtlich und zeitlich begrenzt.

Flatten the curve: Die "Abflachung der Kurve" ist eine Parole und Strategie für die öffentliche Gesundheit. Die Rate der Neuinfizierten soll dabei so weit wie möglich gesenkt werden, damit die Kapazitäten der Gesundheitsversorgung für die jeweils akut erkrankten Menschen ausreichen.

Fallzahlen meint die täglich vom Robert Koch-Institut gemeldeten Zahlen an Neuinfektionen, Gesamtinfektionen und Sterbefällen in Zusammenhang mit Corona.

FFP ist ein Akronym und steht für die englischen Begriffe "Filtering Face Piece", also ein filtrierendes Gesichtsteil. FFP-Masken schützen je nach Standard vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. Den höchsten Schutz bieten Masken der Stufe 3.

Gruppen- oder Herdenimmunität bezeichnet den Zustand, dass sich ein Krankheitserreger innerhalb der Bevölkerung nicht weiter ausbreiten kann, weil ein großer Anteil der Menschen aufgrund einer Impfung oder durchgemachten Infektion bereits immun dagegen ist.

Homeoffice ist die Bezeichnung für das Arbeiten von zu Hause aus. Dabei ist die Unterscheidung zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten wichtig. Für Homeoffice gelten wesentlich mehr Voraussetzungen, wie ein vom Arbeitgeber eingerichteter Arbeitsplatz und rechtliche Zusätze. Mobiles Arbeiten kommt während der Corona-Krise mehrheitlich vor und ist wesentlich flexibler geregelt.

Hotspot ist der englische Begriff für Gefahrenherd oder Brennpunkt. Der Hotspot bezeichnet in der Corona-Pandemie Regionen, Städte, Gemeinden, Wohnanlagen oder Betriebe, in denen sehr viele Infektionen auftreten.

Hamsterkäufe sind Resultat aus einer unbegründeten Furcht vor möglichen Engpässen. Zu Beginn der Corona-Pandemie stieg insbesondere die Nachfrage nach Produkten wie Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln oder haltbaren Lebensmitteln. Diese Produkte werden dann zu Hause gehortet. Das Statistische Bundesamt verzeichnete im März bei diesen Produkten teilweise Konsum-Steigerungen von bis zu 800 Prozent.

Infektionsketten und deren Nachverfolgung sind die Hauptaufgabe der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie. Sie versuchen die Kontakte von Infizierten nachzuvollziehen, die diese bis zu zwei Tage vor Beginn der ersten Symptome hatten. So soll die Infektionskette unterbrochen werden.

Inzidenz beschreibt die auftretenden Covid-19-Erkrankungen oder Neuinfektionen in einem bestimmten Zeitraum. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um die Zahl von Neuerkrankungen, die zum Beispiel pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auftreten.

Kernfamilie ist ein Begriff, der in der politischen Debatte bei den Kontaktbeschränkungen auftauchte. Kanzleramtschef Helge Braun sagte im März zum Beispiel, Verabredungen "abseits der Kernfamilie" gingen jetzt nun mal leider nicht. Gemeint ist damit meist der engste Familienkreis von Eltern und Kindern.

Lockdown und Lockerung: "Lockdown" meint im Wortsinn eine Ausgangssperre an Gebäuden oder in bestimmten Bereichen. In der Corona-Krise steht das Wort als Synonym für die Einschränkung des öffentlichen Lebens, für ein "Herunterfahren". Das Wiederhochfahren ist dann die Lockerung.

Letalität meint das Verhältnis von Anzahl der Menschen, die an einer bestimmten Krankheit gestorben sind, zu der Anzahl der Menschen, die im selben Zeitraum an derselben Krankheit gelitten haben.

Maske sowie Mund-Nasen-Schutz sollen die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehenden, winzigen Tröpfchen auffangen und so die Weitergabe von Viren verhindern. Mittlerweile sind sie ein fast schon normaler Anblick etwa in Bussen und Bahnen, Geschäften und teilweise an öffentlichen Orten.

Mortalität meint die Gesamtzahl der Todesfälle einer Bevölkerung in einem bestimmten Zeitraum. Synonym wird auch von Sterblichkeit oder Sterberate gesprochen.

Mutation bedeutet, dass sich ein Virus verändert - es gibt dann eine neue Variante. Grippeviren mutieren fortlaufend, deshalb werden immer wieder auch veränderte Grippeimpfstoffe entwickelt. Vom Coronavirus ist eine Mutation aufgefallen, die ursprünglich bei Nerzen in Dänemark aufgetreten war, dann aber auch bei einigen Menschen nachgewiesen wurde.

Nachverfolgung bedeutet die Spurensuche, wer zu wem Kontakt hatte, wenn eine Infektion festgestellt wird. So soll herausgefunden werden, wo sich jemand infiziert hat und wer sich bei derselben Quellen noch infiziert haben könnte.

Oxygenierung meint die Sauerstoffzufuhr. Das Blut wird bei der Beatmung mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.

Pandemie ist die weltweite Ausbreitung einer Epidemie. Die WHO erklärte den SARS-CoV-2-Ausbruch am 11. März 2020 zur Pandemie.

PCR-Tests sind so etwas wie der Goldstandard beim Nachweis von Erregern - denn sie liefern ziemlich belastbare Ergebnisse. Nachteil: Allein die Vermehrung der Virusprobe dauert normalerweise einige Stunden. Man kann sie zudem nicht einfach vor Ort in der Arztpraxis durchführen - man braucht dafür ein Labor und geschultes Personal.

Quarantäne beschreibt eine Schutzmaßnahme gegen eine Verbreitung von Krankheiten. Infizierte oder Personen, bei denen der Verdacht darauf besteht, werden vorübergehend isoliert.

R-Wert ist eine Abkürzung für den Begriff Reproduktionszahl, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter im Mittel ansteckt.

RKI ist eine Abkürzung für das Robert Koch-Institut. Das RKI ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt und verantwortlich für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Remdesivir war das erste Medikament, das im Juli zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen in Europa zugelassen wurde. Es darf aber nur in bestimmten Fällen verabreicht werden, insbesondere die Schwere der Erkrankung spielt dabei eine Rolle.

Reisewarnungen werden vom Auswärtigen Amt ausgesprochen, wenn Leib und Leben durch Reisen in ein Land oder eine Region gefährdet werden. Es ist der dringende Appell, auf diese Reisen zu verzichten. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Reisewarnungen ausgegeben. Reisewarnungen haben Auswirkungen auf die Möglichkeit, Pauschalreisen kostenfrei zu stornieren.

SARS-CoV-2 ist die englische Abkürzung für "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2". Im Deutschen würde das bedeuten: "Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus 2", umgangssprachlich Coronavirus. Das Virus verursacht die Viruserkrankung Covid-19.

Systemrelevanz gilt für ÄrztInnen, PflegerInnen, VerkäuferInnen, Müllmänner, Feuerwehrleute oder Polizeibeamte - ihre Berufe sind für die Gesellschaft unverzichtbar.

Social distancing ist der englische Begriff für "körperlichen Abstand wahren". Dazu gehört auch die Reduzierung der unmittelbaren Kontakte.

Superspreading bedeutet eine Zusammenkunft, bei der besonders viele Menschen infiziert wurden.

Schmierinfektion wird auch auch Ketteninfektion genannt. Durch Berührung werden Viren oder Bakterien weitergereicht - entweder von Mensch zu Mensch oder von Mensch zu Gegenstand und wieder zu Mensch. Krankheitserreger haften nach einem Toilettengang oder nach dem Husten an Händen oder Türgriffen. Bei einer Berührung nimmt der nächste Mensch die Erreger auf und infiziert sich über Hautverletzungen oder die Schleimhäute in Mund, Nase oder Augen mit dem Erreger. Insbesondere Magen-Darm-Viren werden auf diesem Weg übertragen.

Triage bedeutet die Entscheidung von Medizinern, wer weiter behandelt und wer aufgegeben wird. Horrorszenario einer Pandemie, das an einigen Orten bittere Realität geworden ist.

Toilettenpapierknappheit: Neben Nudeln und Desinfektionsmitteln gehörte Toilettenpapier zu den gefragtesten Artikeln bei Hamsterkäufern. Über Wochen waren die Regale in Supermärkten leer. Einen rationalen Grund dafür gab es nicht.

UV-C-Strahlung kann zur Entkeimung eingesetzt werden. Diese künstlich erzeugten Strahlen können Viren und Bakterien abtöten - aber nicht in oder auf Lebewesen!

Visiere werden in der Gastronomie, aber auch bei Ärzten oder Friseuren als zusätzlicher Schutz genutzt. Sie sollen aber das Verströmen von Aerosolen nicht so gut abhalten wie Masken. Laut Robert Koch-Institut können Visiere nicht als gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung gesehen werden.

Vorerkrankung heißt, dass ein Mensch an einer chronischen Krankheit leidet. Beispiele sind Diabetes oder Bluthochdruck. Dadurch ist der Organismus schon in Mitleidenschaft gezogen und die Erkrankung mit einem Erreger kann zu schwerwiegendere Folgen führen als bei einem ganz gesunden Menschen.

Webasto ist der bayerische Automobilzulieferer, bei dem der allererste deutsche Coronavirus-Patient - auch Coronavirus-Patient Nummer 1 genannt - arbeitet. Eine chinesische Mitarbeiterin hatte den Mann bei einer Dienstreise angesteckt.

Zweite Welle: Infektionen in einer Bevölkerung erinnern bildlich gesprochen an eine Achterbahnfahrt oder an eine Welle. Der Anstieg beginnt leicht, schnellt dann aber in die Höhe. Die erste Welle der Corona-Infektion gab es im Frühjahr 2020, ebbte dann aber durch die strengen Kontaktbeschränkungen rapide ab. Im Herbst stiegen die Infektionszahlen dann wieder stark an. Der Teil-Lockdown seit Anfang November hat nun den weiteren Anstieg ausgebremst. Die Zahlen ebben aber noch nicht ab, sondern bleiben ungefähr gleich hoch. Das erinnert an ein Plateau.