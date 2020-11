Biontech und Pfizer wollen in den USA eine Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffes beantragen. So könnte der Impfstoff eingesetzt werden, obwohl längere Studien zur Sicherheit und Wirkung noch fehlen.

Die Unternehmen Biontech und Pfizer wollen vorausichtlich kommende Woche eine umfassende Notfall-Zulassung für ihren Impfstoff in den USA beantragen. Für diese Notfallzulassung könnte die Testphase III verkürzt werden.

Impfstoff Testphase drei kann verkürzt werden

In der dritten und letzten Testphase bei Biontech/Pfizer werden rund 44.000 Probanden beobachtet. Die eine Hälfte von ihnen hat den Corona-Impfstoff erhalten, die andere eine Placebo-Spritze. Bisher sind insgesamt 94 Menschen an Corona erkrankt und zwar zum größten Teil aus der Placebo-Gruppe.

Biontech und Pfizer erklärten daraufhin, der neue Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Die dritte Phase der Impfstofftests kann beendet werden, wenn mindestens 164 Probanden an Covid-19 erkrankt sind und der Impfstoff mindestens 52 Prozent geschützt hat. Die Unternehmen Biontech/Pfizer gehen davon aus, dass diese Zahl kommende Woche erreicht wird.

Biontech und Pfizer haben erklärt, dass nach bisheriger Studienlage ihr Corona-Impfstoff zu über 90 Prozent wirksam ist. Imago imago images / Political-Moments

USA haben Richtlinien für Notfallzulassung verschärft

Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat erst kürzlich die Richtlinien für eine Notfallzulassung verschärft. Pfizer und Biontech müssen nicht nur die Wirksamkeit ihres Impfstoffkandidatens nachweisen, sondern auch seine Sicherheit unter Beweis stellen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verlangt dazu Sicherheitsdaten von mindestens zwei Monaten nach Verabreichung der letzten Impfstoffdosis.

Die Ergebnisse müssen zudem noch ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren durchlaufen, bei dem unabhängige Fachkollegen die Qualität einer wissenschaftlichen Publikation überprüfen.

Und die Unternehmen müssen für eine Zulassung noch Daten vorlegen, die belegen, dass der Impfstoff konsequent nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird.

Die FDA hat ihre Zulassungsbestimmungen für eine Notfall-Zulassung verschärft. Sie fordert Sicherheitsdaten von mindestens zwei Monaten nach Verabreichung der letzten Impfstoffdosis. Imago imago images / Christian Ohde

Notfallzulassung kann auch beschränkten Einsatz bedeuten

Eine Notfallzulassung könnte in den USA auch so erfolgen, dass der Impfstoff zunächst nur an einen kleinen Teil der Bevölkerung verteilt werden darf - und erst mit der Zeit und weiteren Sicherheits- und Wirksamkeitsnachweisen dann größere Menschenmassen geimpft werden können. Biontech und Pfizer wollen jedoch eine umfassende Notfall-Zulassung für alle Menschen im Alter von 16 bis 85 Jahren beantragen.

Auch in Europa läuft der Zulassungsprozess

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Zulassungsprozess für den Wirkstoff namens BNT162b2 gestartet. Sie prüft in einem „Rolling-Review-Verfahren“- also einem ständig laufenden Verfahren - die neu eintreffenden Daten. So können Teile des Antrags zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes schon vor der kompletten Antragstellung eingereicht und bewertet werden. Das geht so lange, bis genügend positive Daten für einen formellen Zulassungsantrag vorhanden sind.

Der Zulassungsprozess für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA läuft bereits. Imago imago images / ZUMA Wire

Corona-Impfstoff Zulassung für die EU erst 2021 erwartet

Aus EU-Kreisen heißt es, eine Zulassung in Europa sei frühestens Anfang kommenden Jahres realistisch. Eine Sprecherin der Agentur sagte, die EMA habe bereits Datensätze übermittelt bekommen und sei bei deren Analyse. Im EU-Recht ist jedoch keine Notfallzulassung vorgesehen. Stattdessen gibt es in der EU die Möglichkeiten des "beschleunigten Verfahrens" und die "Zulassung unter Auflagen".

Die Europäische Arzneimittelbehörde kann eine Zulassung unter Auflagen empfehlen, wenn der Nutzen einer sofortigen Verfügbarkeit des Impfstoffes das Risiko überwiegt, dass weniger Daten als normalerweise zur Beurteilung vorliegen.

Im norditalienischen Como spitzt sich die Lage für die Covid-Kranken wieder zu. Intensivpatienten müssen bereits in andere Regionen verlegt werden. Die Zulassung eines Corona-Impfstoffes könnte die Lage entspannen. Doch davor stehen strenge Sicherheitsprüfungen. Imago imago images / Independent Photo Agency Int.

Paul-Ehrlich-Institut will sorgfältig prüfen

Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts sind an europäischen zentralisierten Zulassungsverfahren und Arzneimittelbewertungen beteiligt. Sie versichern, "Rolling Review" und ein beschleunigtes Bewertungsverfahren bedeuten nicht, dass es Abstriche hinsichtlich der Sorgfalt bei der Prüfung geben wird.

Nebenwirkungen des Corona-Impofstoffes

Bisher sind unter den Proband*innen keine ernsten Nebenwirkungen aufgetreten. Berichtet wird von leichteren Nebenwirkungen wie Rötungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und leichtes Fieber. Das ist bei einer Impfung im Toleranzbereich. Allerdings ist bisher ja nur der Zeitraum von knapp zwei Monate nach Verabreichung der letzten Impfdosis beobachtet worden. Langzeitbeobachtungen an einer derart großen Gruppe von Proband*innen stehen noch aus.

Wer genau sich trotz Impfung infiziert hat, ist noch unklar

In 94 Fällen haben sich Proband*innen mit dem Coronavirus infiziert. Davon eben über 90 % in der Gruppe, die nur ein Placebo erhielten. Doch genaueres ist darüber noch nicht bekannt. Bisher gibt es wenige Details zu der Gruppe, die sich mit Covid 19 infiziert hat. Interessant wäre zu erfahren, welche Altersgruppen da vertreten waren.

Bisher gibt es noch keine Details zu der Gruppe, die sich in den Phase drei Studien mit Covid 19 infiziert hat. Wichtig wäre vor allem der Schutz älterer Menschen und von Hochrisikopatienten. Imago imago images / ITAR-TASS

Zur Beurteilung des Impfstoffes fehlen noch wichtige Details

Welche Formen der Erkrankungen an Covid 19 der Impfstoff verhindert hat, ist noch nicht bekannt. Stoppt die Impfung auch schwere Verläufe? Oder nur milde Infektionen, die wahrscheinlich ohnehin nach einigen Tagen wieder verschwinden? Diese Fragen müssen nach Expert*inneneinschätzung noch geklärt werden.

Wichtig ist auch zu erfahren, ob die Impfung auch symptomlose Infektionen verhindert. Getestet wurden nämlich nur diejenigen Probanden, die Symprome einer Covid-Erkrankung entwickelt hatten. Daher ist bisher noch unklar, ob Geimpfte ohne Symptome die Krankheit weiter verbreiten oder nicht.

Immerhin sagt der Biontech-Gründer Ugur Sahin, über die Hälfte der Probanden seien über 60 Jahre alt. Man könne also von einer hohen Wirksamkeit auch für Senior*innen ausgehen.

Wie lange wird der Impfschutz wirken?

Die Frage, wie lange der Impfschutz andauert, kann noch gar nicht beantwortet werden. Biontech-Gründer Ugur Sahin geht aber davon aus, dass er mindestens ein Jahr lang schützt. Bisher liegen aber erst Daten für einen Zeitraum von knapp sechs Monaten vor. Sie stammen von den Probanden, mit denen die Tests mit dem Impfstoff begonnen haben.

Zunächst wird ein Impfstoff nicht für alle verfügbar sein. Biontech und Pfizer schätzen, dass bis Jahresende weltweit 50 Millionen Dosen bereit stehen könnten - dies würde für 25 Millionen Menschen reichen, da das Präparat in zwei Dosen verabreicht wird.