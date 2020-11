per Mail teilen

Wenn es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt, dann werden die Impfdosen erstmal nicht reichen, um alle zu impfen. Wer soll dann zuerst geimpft werden?

Die Ständige Impfkommission hat gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Positionspapier mit Rahmenbedingungen für die Impfstoffverteilung vorgelegt.

Zuallererst sollen danach jene Menschen geimpft werden, die das höchste Risiko haben, durch das Virus schwer zu erkranken oder zu sterben.

Ein Positionspapier macht deutlich, in welcher Reihenfolge Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden sollten. Imago imago

Außerdem müssten jene rasch geimpft werden, die Erkrankten beistünden und dadurch selbst ein erhöhtes Risiko einer Covid-19-Infektion trügen. Also Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Außerdem sollen Menschen, die in «Bereichen der Daseinsvorsorge» Schlüsselfunktionen innehaben, ebenfalls prioritär geimpft werden. Dazu zählen Beschäftigte bei der Polizei, in Gesundheitsämtern oder an Schulen.

Polizist*innen sollen ähnlich wie Beschäftigte in Gesundheitsämtern oder an Schulen bevorzugt gegen Corona geimpft werden. Imago imago images / JeanMW

«Wir müssen das so machen, dass am Ende der größte Nutzen für die ganze Bevölkerung dabei herauskommt» Thomas Mertens, Vorsitzender der Stiko.

Das Verteilungskonzept kann aber im Detail erst festgelegt werden, wenn ein konkreter Impfstoff zugelassen ist und dessen möglicherweise spezifische Wirkung bei einzelnen Bevölkerungsgruppen bekannt ist. Zur Zeit werden unterschiedlichste Impfstoffe gegen Covid-19 getestet. Es ist möglich, dass manche Impfstoffe nur bei bestimmten Gruppen sinnvoll einzusetzen sind.

Zuerst sollen Menschen geimpft werden, die das höchste Risiko haben durch das Virus schwer zu erkranken oder zu sterben. Dazu gehören Senior*innen. Imago imago images / Westend61

Keine Impfpflicht geplant

Wichtig auch : Es wird keine Impfpflicht geben. Die Impfung soll freiwillig in staatlichen Impfzentren unabhängig vom Versichertenstatus durchgeführt werden.

Um mögliche Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und die Wirksamkeit weiter zu ermitteln, sollten die Impfungen bundesweit in einer zentralen Datenbank online erfasst werden.

Zuständig für die nationale Planung und Verteilung nach Einführung eines geeigneten Impfstoffs sind das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und die Bundesländer.

Impfung naher Kontaktpersonen als Strategie

Im Nationalen Pandemieplan des RKI findet sich eine weitere Priorisierungsgruppe: Menschen, die einen besonders großen Einfluss auf die Viruszirkulation haben. Die Gesellschaft für Virologie hat aber bereits in einer Stellungnahme klar gestellt: Es sei schwierig, diese Personengruppe zu definieren. Ein großer Teil der Infektionen sei zwar auf „Superspreader“ zurückzuführen, diese Menschen könne man aber nicht im Voraus identifizieren.

Ideal wäre es, mögliche Superspreader zu identifizieren und zu impfen, bevor sie andere infizieren. Das ist aber kaum möglich. Imago imago images / Christian Ohde

Die Gesellschaft für Virologie rät bei schwacher Wirksamkeit in einer besonders gefährdeten Personengruppe zu einer „Kokon-Strategie“. Damit ist die Impfung naher Kontaktpersonen gemeint, die dann als Überträger ausscheiden. Zum Beispiel betreuende Angehörige und medizinisches Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

Bei der sogenannten „Kokon-Strategie“ werden nahe Kontaktpersonen von gefährdeten Menschen geimpft. Sie scheiden damit als mögliche Covid-Überträger aus. Imago imago images/Georg Ulrich Dostmann

Ideal wäre auch, wenn die Impfstoff-Verteilung regionale Fallzahlen berücksichtigte. Doch die Gesellschaft für Virologie merkt an, dass ein solches Vorgehen bei der Priorisierung politisch sicherlich nur schwer umsetzbar ist.

Logistische Herausforderung

Ein weiteres Problem sieht die Gesellschaft für Virologie in der Verteilung von Millionen Impfstoffdosen innerhalb kurzer Zeit. Je nach Art des zugelassenen Impfstoffs könnten Kühlketten benötigt werden oder nur Reihenimpfungen möglich sein, da die Impfstoffe wegen Engpässen beim Abfüllen möglicherweise nur in Gebinden mit 50 oder 100 Impfdosen bereitgestellt werden könnten.

Bisher plant das Bundesgesundheitsministerium, dass die Länder rund 60 Impfzentren ins Leben rufen, in denen dann gegen Corona geimpft wird. Schätzungsweise werden die ersten Impfung in Deutschland im Frühjahr oder Sommer 2021 stattfinden. Ganz Deutschland zu impfen dauert Monate, manche schätzen sogar ein bis zwei Jahre.

Es ist geplant, dass eine Impfung gegen Covid nur in einem der bis zu sechzig Impfzentren bundesweit möglich ist. Allerdings fragen sich Experten, wie bettlägerige Patienten und nicht transportable Pflegebedürftige dann geimpft werden sollen. Imago imago images / Westend61

Risiken der schnellen Impfstoffentwicklung

Die Gesellschaft für Virologie fordert die Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfungen unbedingt zeitgleich zur Einführung in weiteren prospektiven Studien zu überwachen.